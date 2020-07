Susana Roccasalvo perturbada por las llamadas que no la dejan trabajar en paz Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 14:32

Al que madruga Dios lo ayuda, pero no lo aparta de los escándalos. Tomás Dente, panelista de Nosotros a la mañana de eltrece, pasó un mal momento cuando se entrevistaba, vía telefónica, a la periodista Susana Roccasalvo , quien, en las últimas horas, vio levantar su perfil mediático a partir de un verdadero escándalo por las supuestas y numerosas llamadas recibidas de parte del periodista Lío Pecoraro mientras realizaba su trabajo en Canal 9.

Para Dente, la charla se transformó en un mal trago cuando intentó dar su mirada sobre la cuestión abordada. "¿Está constatado?", se atrevió a plantear el panelista quien, como corresponde, intentó equilibrar las aguas y que Pecoraro no se transformase en el enemigo del pueblo. A Roccasalvo el planteo no le gustó nada y le saltó a la yugular: "Esperá, esperá, Tomy", dijo la animadora de Implacables y agregó ante la sorpresa del panelista: "Yo sé cómo se hace un programa de televisión y no todos los columnistas pueden estar del mismo lado, pero no te voy a permitir que vengas a cuestionar a la Justicia. Escucháme Tomy Dente, la víctima soy yo, no te pongas en sacerdote. La víctima soy yo y esto es lo que muestra la Justicia", le dijo sin que el periodista pudiese meter bocadillo.

Susana Roccasalvo y Lío Pecoraro, protagonistas del escándalo que recién comienza

"Por respeto a mí, ya que tanto me querés y respetás, como decís habitualmente, que te calles la boca, porque estás cuestionando a la Justicia. Yo no quiero hacer de esto un reality. Yo soy la víctima, como estas hojas hay muchas más", le dijo, muy molesta, Roccasalvo a Dente en referencia a las planillas que habrían recibido las autoridades judiciales con el detalle de esas llamadas que ella denuncia y que se habrían convertido en una pesadilla.

Susana Roccasalvo recibió, según consta en los registros que evaluó la Justicia, una serie numerosa de llamadas coincidentes con el horario en el que realiza su programa por Canal 9. Según trascendió, corresponderían a una línea que estaría vinculada al periodista Lío Pecoraro, quien es panelista de Todas las tardes, el ciclo conducido por Maju Lozano que emite el mismo canal. La carátula sería "Hostigamiento" y lo que la conductora sostiene, además, es que esas comunicaciones le impidieron realizar correctamente su trabajo a través de la videollamada, modalidad utilizada para continuar su labor al frente de Implacables. La edad de Roccasalvo la ubica en una zona de riesgo y vulnerable, por eso, y en acuerdo con las autoridades del canal, decidió salir en vivo desde el living de su departamento de Las Cañitas desde que se desató la crisis del coronavirus.

De todos modos, vale aclarar que Susana Roccasalvo no recurrió a sus abogados acusando a nadie, sino que pidió que se investigue de dónde provenían esas llamadas perturbadoras. "Podría ser un psicópata, una personal mala que no me quiere", explicó la conductora y agregó: "Fui a la Justicia lejos de pensar que podía ser esta persona y mucho menos alguien que trabaja en Canal 9. Yo no fui a denunciar a nadie, yo fui a pedir ayuda".

En principio, los primeros indicios, vincularían a Lío Pecoraro con las líneas desde donde se realizaron los llamados al teléfono de Roccasalvo. El periodista dijo que solo tres de esas llamadas corresponderían a él, ante lo cual la periodista sugirió que la Justicia no llamaría a nadie por solo tres llamadas encontradas. La polémica recién comienza. La Justicia tendrá la voz final. En el mientras tanto, Lío Pecoraro recibió el apoyo de Maju Lozano y de los compañeros que lo acompañan en El Run Run del Espectáculo por Crónica TV. Continuará.