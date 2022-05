Sylvester Stallone reveló el terrible accidente que sufrió durante el rodaje de Los Indestructibles

Los Indestructibles es una saga de películas de acción dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone, quien en 2010 convocó a grandes estrellas del cine de los 80 y 90 para interpretar a los personajes creados por David Callaham. Según trascendió, hace algunos años el actor sufrió una grave fractura por la que estuvo a punto de abandonar las grabaciones.

La franquicia de suspenso, acción y aventura consta de cuatro películas: The Expendables (2010), The Expendables 2 (2012), The Expendables 3 (2014) y este año se espera la llegada de The Expendables 4 (2022), adicional a esto se prevé la salida de la serie de cómics The Expendables Go to Hell. Las grabaciones de la producción, sin embargo, han sido objeto de varios contratiempos, por ejemplo, en esta última película se dio a conocer la caída de una persona del staff operativo, pero que está fuera de peligro.

Tras este incidente salió a relucir una larga lista de caídas que sufrió Stallone desde la grabación de la primera película, que habían permanecido ocultas hasta este momento o que no habían tenido la trascendía suficiente por el público que lo sigue. “Cuando hacía The Expendables sufrí una lesión”, deslizó durante una conferencia de prensa en 2014 en Londres, donde presentaron The Expendables 3. En esa oportunidad relató que esto era “para agregar a la larga lista de caídas que había tenido a lo largo de su carrera” cinematográfica. Pero también confesó que había sufrido una grave fractura en aquel momento que por poco lo lleva a quedar fuera del set. “En esta terminé, realmente, cayéndome de espaldas, me rompí el cuello, la columna vertebral y me disloqué los hombros. Tuvieron que colocarme una pieza de metal”, narró el actor, en una suerte de declaración que pasó desapercibida en aquel entonces.

La conferencia de prensa donde hablaron de las lesiones que sufrieron a lo largo de las grabaciones YouTube

No obstante, indicó que en aquel entonces, y desde que se comenzó a realizar la saga, tanto él como el resto del reparto han sufrido varias lesiones, por lo que, desde su punto de vista “calificaba” a las películas de acuerdo a la intensidad de la lesión que había sufrido mientras las rodaba. Según indica el sitio Qué ver, la lesión más grave se habría originado “cuando el actor se encontraba filmando una escena de lucha junto al exluchador profesional Steve Austin”, conocido como Stone Cold en un set brasileño que se utilizó para el rodaje. Se cree que “el actor cayó de espaldas, pero el golpe fue tal que le provocó una fractura en una de las vértebras cervicales”.

De acuerdo con los trascendidos, luego de la caída, el actor tuvo que ser atendido de urgencia y los médicos le indicaron que se tenía que “colocar” una placa de metal en el cuello, para poder reparar el daño que había sufrido por el golpe. Sin embargo, este se habría negado a pasar en ese momento por el quirófano y decidió “priorizar” la filmación de la película, ya que de realizarse la cirugía en el medio tenía que abandonar el rodaje por un tiempo hasta recuperarse por completo. Que ver señala que el actor, entonces, tomó la decisión de “postergar la cirugía y continuar con la producción de la saga”.

Sylvester Stallone sufrió una grave lesión mientras grababa la saga Archivo

Todas las películas de Stallone han sido prácticamente exitosas hasta ahora, lo que demuestra que el público todavía tiene una gran afinidad por los papeles que interpreta. A lo largo de la saga, han pasado distintos héroes de acción como Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Mel Gibson, Harrison Ford, Jason Statham y Chuck Norris, quienes dan vida a Los Indestructibles.