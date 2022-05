Majo Martino arremetió contra Martín Salwe en El hotel de los famosos y fue lapidaria: “Sos una basura”

Las semanas de convivencia comenzaron a deteriorar algunas relaciones de los participantes en El hotel de los famosos, el reality que se emite en el primer time de eltrece. Una de ellas es la de Majo Martino y Martín Salwe, que tuvieron un fuerte cruce en la gala de nominación ante todos sus compañeros. Tras un duro cara a cara, donde visibilizaron las profundas diferencias que tienen, la panelista salió desfavorecida porque recibió muchos votos.

La situación comenzó cuando el conductor, Leandro ‘el Chino’ Leunis, llamó a Salwe para que pase al frente y vote a uno de sus compañeros. “Siempre se hace por convivencia o por quien no jugó”, arrancó. Acto seguido, y ante la vista de varios de los participantes, apuntó contra Majo. Esta situación comenzó a subir de tono y expuso el deterioro que genera la convivencia diaria.

Majo Martino arremetió contra Martín Salwe

“Voy a ser hiper sincero porque quiero irme de acá con la tranquilidad de que dije, por lo menos, lo que sentía. Hubo una actitud que no me gustó, que tiene que ver con que no estabas en el lugar de staff. Pero, igualmente, voy un poquito más allá de eso. Me estaría costando mucho votar al resto. Al Chanchi (Estévez) lo considero un amigo, al igual que Sabri (Carballo) y con Emily (Lucius) no tengo un motivo alguno. Con vos Majo somos amigos pero ahora, después de un mes también tengo otros amigos . Y hoy, la verdad, a pesar de que te conozco y te quiero, no me cuesta votarte. No es mucho más que eso”, manifestó el participante.

Con la mecha encendida, Martino definió a Salwe como “una basura” y en su derecho a réplica, manifestó: “Más allá de que vos hables de sinceridad, yo no te creo nada de todo lo que hacés, absolutamente nada. Pero eso es lo que yo siento y pienso. Y como te conozco, sé que estás en una pose, que estás en un personaje y que te sirve; pero te sirve para este momento. Más adelante, no te va a servir y se va a servir”.

Martín Salwe, participante de El hotel de los famosos (Foto: Captura de video)

El cruce de miradas continuó y el locutor se sinceró: “Te digo algo y que no te lastime, pero hoy si tengo que pensar los vínculos, prima mucho más los nuevos que este”. Del otro lado, la sensación que generó fue de desesperación por montar una estrategia que lo deposite en la final del concurso. “Más allá de que no te crea y que lo sigo sosteniendo, me parece perfecto porque me pasa exactamente lo mismo”, le respondió Martino.

Cuando ella tuvo que votar, se paró frente a sus compañeros y reconoció que tenía pensado nominar a uno pero que a último momento cambió su decisión y nombró a Martín. Al dar un paso al frente, volvieron las rispideces. “No me gusta tu forma de dirigirte hacia mi. Noto como un veneno cuando me hablás y no me gusta”, argumentó la conductora.

Este no fue el único encontronazo que tuvo Majo en el día. Anteriormente, el “Chanchi” Estévez debió elegir, por pedido del conductor del programa, un integrante de su equipo para que no participe del desafío. El exfutbolista no dudó y la separó de la nomina. Eso contribuyó, indirectamente, a que Martino sea la primera nominada. “Yo entiendo que vos le pongas actitud, quieras jugar, pero de la línea para el costado”, expresó, con un tono cómico, el líder del equipo.