Tamara Paganini habló sobre la dolorosa pérdida de sus hijos mellizos: “Fue muy duro”

Tamara Paganini, una de las integrantes del primer Gran Hermano de más alto perfil, recordó durante una entrevista uno de los momentos más duros que tuvo que atravesar en su vida: la pérdida de sus hijos mellizos al poco tiempo de nacer.

“Me costó, desde los 22 años estuve buscando un embarazo con las distintas parejas que tuve. Siempre quise ser mamá y a los 42, luego de un intento fallido con inseminación, quedé embarazada de mellizos. Era el sueño terminado: un varón y una nena. A los dos meses, me avisaron que al varoncito no se le había cerrado la cabeza, que cuando naciera se iba a morir”, empezó contándole a Carmen Barbieri en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine).

Y continuó: “Viví todos esos meses sabiendo que se iba a morir. Él, Vitorio, pateaba y todo pero solo podía vivir estando dentro mío. Y con Donatella sucedió que tuve picos de presión que te oprimen el cordón umbilical. Entonces, no recibía suficiente alimento y no se le desarrollaron del todo los pulmones. Nacieron a los 6 meses y medio, casi 7″.

“La nena nació bien, estuvo en la incubadora, mejoraba, empeoraba y un día antes de que se vaya le sacaron el respirador y creíamos que nos íbamos con ella bien, pero ahí se fue. El nene nació y lo tuve yo en brazos hasta que… se fue. Muy duro. Y lo cuento por arriba, si te cuento los detalles de esos diez días...”, agregó la finalista de GH.

Paganini precisó que su traumática experiencia sucedió en 2016. Además, destacó el apoyo de su pareja para transitar aquel momento tan difícil. “Si no hubiese estado mi pareja yo creo que… Fue mi sostén y llevamos 10 años con Sebastián. Pensé en intentar ser madre, pero me di cuenta que después de verlos no quería pasar por algo como lo que pasaron mis viejos de verme a mí con su nieta muerta en brazos”, concluyó.

“A los 30 creí que estaba derrumbada”

En marzo pasado, Tamara charló con LA NACION a pocos días de estrenar El reñidero en el teatro Empire, donde interpretó a Nélida, la viuda de Pancho Morales. En la obra se revitaliza la tragedia Electra, de Sófocles, y la ubica en el Palermo de 1905.

Durante la entrevista, la actriz recordó su paso por el reality de 2001, qué significó en términos de exposición su participación y, entre otros temas, habló sobre sus anhelos.

Tamara Paganini a 20 años de Gran Hermano

“Quiero hacer un montón de cosas. Estoy preparando un programa de radio. Me gustaría hacer una serie, cine... De golpe me aparece el temor a la fama, pero lo controlo. Voy camino a los 50 años y me siento con la vida por delante”, aseguró.

Y, respecto de la importancia de dedicarse a la actuación, dijo: “A los 30 creí que estaba derrumbada. El primer psicólogo que impidió que me tirara debajo de un tren fue la escuela de teatro, me salvó”.