Tatiana Schapiro contó detalles de su affaire con Jorge Rial y lanzó una frase contundente

El cimbronazo que generó Morena Rial con su irrupción en los medios de comunicación tuvo una onda expansiva para muchas más personas y no solo su padre, contra quien apuntó en primera instancia por haberle quitado el sustento económico. Entre las diversas internas familiares que dio a conocer, Marcela Tauro sumó una más: una supuesta infidelidad de Jorge Rial a su exesposa, Silvia D’Auro, con una famosa periodista. Las especulaciones sobre la identidad de la tercera en discordia se terminaron cuando Tatiana Schapiro confirmó que tuvo una relación con su colega.

“Silvia me dijo que esa mujer le mandaba fotos y fue a seguirla. Yo se lo conté a Jorge”, fueron las palabras de Marcela Tauro ante LAM (América) al recordar uno de los conflictos que atravesó Jorge Rial a mediados de los 2000 con su entonces pareja.

A su vez, contó que fue testigo de un episodio que ocurrió en una fiesta laboral. Al parecer, Silvia D’Auro habría increpado a una periodista señalada como la amante del conductor y se habría generado una escandalosa pelea.

Marcela Tauro habló de la amante de Jorge Rial

Las palabras de la panelista de Intrusos (América) abrió un sinfín de especulaciones para intentar dilucidar quién fue la tercera en discordia. Muchos nombres resonaron fuertemente, pero pocos acertaron en descubrir de quién se trataba: Tatiana Schapiro. Fue ella misma quien confirmó que mantuvo una relación con Jorge Rial hace más de dos décadas.

Tatiana Schapiro habló sobre su vinculo con Jorge Rial y la pelea con Silvia D'Auro

“Estamos hablando de la prehistoria. No hay nada grave. Yo tenía veintipico de años, soltera, nada que esconder. Era algo que todos sabían”, reveló Schapiro a LAM al confirmar aquel vínculo que surgió en paralelo al matrimonio entre el conductor y D’auro, y del que no se habló públicamente hasta ahora.

Más allá de reconocer esto, desmintió haber protagonizado un escándalo en una fiesta y ser increpada por la exesposa del periodista. “Me sorprende que en 2023 estemos revisando algo que pasó hace 20 años. Si Tauro no me nombró, capaz que no era yo. No voy a revisar lo que paso hace veinte años”, indicó.

En reiteradas oportunidades durante la entrevista, la periodista remarcó que si bien el vínculo que mantuvo no es secreto, tampoco iba a dar detalles para no “alimentar nada”

“Me hago cargo de lo que haya hecho en mi vida, no tengo nada que esconder. Lo supo mucha gente. No hay un secreto. Estas son las reglas del juego, por eso paro y hablo”, sentenció.

Tatiana Schapiro

Si bien Jorge Rial y Silvia D’Auro terminaron su matrimonio en 2011, tras dos décadas juntos, ahora su vínculo vuelve a ser foto de atención luego de que su hija Morena contara la conflictiva relación que los unía. Mientras ella asiste a todos los programas de TV para hablar del tema, el periodista se llamó a silencio y se fue a España de vacaciones junto a su nueva novia, María del Mar Ramón.

