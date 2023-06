Morena Rial aseguró que denunciará a Silvia D’Auro y reveló la frase que le marcó su infancia: “No prescribió”

escuchar

En los últimos días, Morena Rial rompió el silencio en cuanto al proceso de su adopción y se puso en contacto con su madre biológica, Azucena Luna. En tanto, ambas relataron diversas situaciones, que sucedieron hace 20 años, con respecto a Silvia D’Auro, su madre adoptiva y expareja de Jorge Rial. En las últimas horas, la mediática aseguró que presentará una denuncia contra la mujer que la adoptó y reveló una frase que le marcó la infancia: “No prescribió”.

“Me buscaron. Me habló una señora, mi mamá biológica, me contactó por Facebook y me contó una historia de Silvia [D’Auro] y mi papá que me hizo enojar”, señaló días atrás Morena, en referencia a Luna. El testimonio de la mujer se basó en los malos tratos que la expareja de Jorge Rial realizó sobre la joven y ella misma cuando estaba embarazada.

La mamá biológica de Morena Rial contó toda su verdad por primera vez y se quebró: “Fue horrible para mí”

Este lunes, Morena se sentó en el estudio de A la tarde (América) y aseguró que presentará una denuncia contra D’Auro. “Cuento con varios testigos que saben lo que pasó, alrededor de seis”, advirtió. Y destacó: “Si yo hablo, mucha gente va presa y Silvia puede terminar en malas consecuencias, demasiadas”. En el estudio, le consultaron si tenía planeado denunciarla, a lo que la mediática respondió de manera afirmativa y apuntó: “Llamémosla Silvia, la dejé de llamar mi mamá hace mil años luz”.

Morena Rial aseguró que presentará una denuncia contra Silvia D'Auro

En tanto, señaló que se informó sobre si la posible denuncia que planea presentar contra D’Auro habría prescrito. “Tuve un episodio cuando tenía 16 años, así que no. Obvio voy a hacer la denuncia”, dijo.

La frase de Silvia D’Auro que le marcó la infancia

Morena Rial relató en los últimos días el presunto maltrato que sufrió por parte de Silvia D’Auro, mientras era pareja de su padre Jorge Rial, durante su infancia. “Un día, nos mandó a comprar pan con Rocío [su hermana] y nos comimos dos miñoncitos. Ella pesó la bolsa y, al darse cuenta de que había menos de lo que pidió, nos pegó. A Rocío le metió una piña”, contó la joven. Y agregó: “También me quemaba el cuerpo con cera”.

Morena Rial dio detalles de las terribles maldades que le hacía Silvia D’Auro, su mamá adoptiva

Además, Rial relató que su madre adoptiva la obligaba a ver el programa de televisión Cuestión de Peso, mientras no le permitía poner otras producciones que veían las chicas de su edad. “No me dejaba ver Floricienta o Violetta. Tampoco tomar gaseosas”, apuntó. Y denunció que sufría “maltrato psicológico” por su parte, en torno a su físico.

En tanto, la mediática destacó una frase que Silvia D’Auro le repetía cuando era chica y que marcó su infancia en cuanto a su propio proceso de su adopción: “Me decía: ‘Debería haberte dejado en aquella villa de donde te saqué'”.

Actualmente y desde marzo de 2019, Morena Rial aseguró que cortó cualquier tipo de contacto con D’Auro. “Está todo mal con ella. Más allá de que me haya bardeado cuando quedé embarazada, después nunca hubo una respuesta. Si nos adoptó fue para algo. La adulta debería ser ella y nunca lo fue”, sentenció la mediática.

LA NACION