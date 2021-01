A 30 años de su estreno, en otros tiempos Brujas se hubiese presentado en Mar del Plata; lo hizo en Buenos Aires por una cuestión de costos Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

La temporada teatral de verano, como todos los años desde hace tantísimos años, despliega su oferta en Mar del Plata, en Villa Carlos Paz y en la ciudad de Buenos Aires. Pero un detalle que modifica todo: es una temporada atípica en todos los sentidos. Ya al simple hecho de decidir si habría actividad o no implicó una cantidad de reuniones, algún acto público de gente de teatros reclamando volver a la actividad, pedidos para que se declarara la emergencia cultural y versiones cruzadas.

En un primer momento, a mediados de noviembre, el Gobierno nacional dispuso que el aforo permitido fuera del 50 por ciento, entre otros requisitos, e invitó a que cada administración provincial fijara su límite dentro de ese parámetro. Tanto el Gobierno de la provincia de Buenos Aires como el de la Ciudad Autónoma lo fijaron en un 30 por ciento, mientras que en Villa Carlos Paz se aplicó el límite que aplicó el Ejecutivo Nacional. Los efectos ahora están a la vista.

Quien pone blanco sobre negro es el productor Carlos Rottemberg. "Son tres escenarios bien diferentes. Y en medio del escenario pandémico actual se está produciendo un hecho inédito: por volumen total de espectadores siempre primero fue Mar del Plata, seguida por Carlos Paz y Buenos Aires, salvo alguna vez en que Carlos Paz empató a Mar del Plata. Ahora va primera Carlos Paz, seguido por Bueno Aires y última Mar del Plata. La gran diferencia fue el aforo que marcó cada administración", apunta en diálogo con LA NACION.

En Mar del Plata se armó una temporada forzada, sin grandes productores históricos y con mayor cantidad de salas comerciales cerradas que abiertas. Mientras tanto, el Teatro Provincial no tiene actividad; y el Colón, sostenido con fondos municipales, no programó temporada de una obra de teatro. En estos últimos días se conoció que Los 4 fantásticos del humor, el espectáculo que se presentó en una de las salas de Rottemberg y que protagonizaban Diego Pérez, Alacrán, Alfredo Silva y Carna, se levantaba por falta de público. No fue un caso aislado. El 2 de enero, en el teatro Mar del Plata, se hizo la primera función de Escandalones en vivo, con el chimentero Rodrigo Lussich. Tenía previsto hacer dos presentaciones semanales, pero eso no sucedió. Y no son casos aislados.

Alfredo Silva y Alacrán estrenaron Los cuatro fantásticos del humor en Mar del Plata, pero dos semanas más tarde tuvieron que bajar el telón por falta de público. Desde esta semana prueban suerte en Carlos Paz, donde hay un aforo del 50 por ciento

Rottemberg vuelve a los números: "Esta primera quincena asistieron solamente un 6 por ciento de los espectadores en relación a los primeros quince días del año pasado. Aclaro que llegamos a ese porcentaje contando a las salas de la calle Rivadavia. Si contamos exclusivamente a las llamadas salas comerciales, andamos en el 3 por ciento de espectadores respecto a la temporada 2020", apunta.

El año pasado se había producido un aumento de 17 por ciento en comparación al año anterior. Esta vez la disminución será de alrededor de un 94 por ciento. A esto habría que sumarle otros indicadores no menores: el costo de reacondicionar las salas a los requisitos del protocolo vigente, no haber aumentado el precio de las entradas (aunque la inflación interanual fue superior al 35 por ciento) y con un 40 por ciento menos de turismo que durante 2020. "Si tomo mis salas en Mar del Plata, el año pasado vendimos 120 mil entradas y este año rondaremos las 4 mil", apunta el productor desde la ciudad que siempre fue la "capital del teatro de verano" pero que este año perdió su reinado.

Desde que en noviembre la municipalidad de Carlos Paz estipuló que la actividad se podría realizar con un 50 por ciento de aforo permitido los productores apostaron fuerte a la villa cordobesa. En la cartelera actual conviven Florencia de la V, Juan Pablo Geretto, Miguel Ángel Cherutti, Fátima Flórez, Diego Reinhold, Larry de Clay, Gladys Florimonte y siguen los nombres. "Como ahí había algo para hacer, se fueron todos para Carlos Paz. Lo cual termina generando una situación única: salvo cuando fue la temporada de Stravanganza, el espectáculo de Flavio Mendoza que logró empatar al volumen total de espectadores en relación a los de Mar del Plata, es la primera vez que sucede algo así", acota el productor.

Carlos Paz se convirtió en la plaza favorita de los artistas para esta temporada de verano

Tal es lo atípico de estos tiempos que en la Costa Atlántica, con el llamado circuito de salas que va desde San Clemente del Tuyú a La Grutas, solamente hay actividad teatral comercial en San Bernardo y Pinamar. Y, a falta de público, suceden cosas como estas: dos integrantes de Los 4 fantásticos del humor, Carlos Silva y Alacrán, desde esta semana prueban suerte en la villa cordobesa. Ahora el espectáculo se llama Los fantásticos del humor apelando al 50 por ciento del aforo y con el 50 por ciento del elenco original.

Más salas para la Ciudad

Mientras tanto, la temporada de teatro en Buenos Aires fue sumando nuevas salas a las que ya habían retomado su actividad desde el 13 de noviembre (Broadway, Multiteatro Comafi, El Picadero y La Plaza). A la actual cartelera se agregaron el Metropolitan Sura, Astral, Lola Membrives, Astros y el Multitabaris Comafi. Allí, una de las tantas salas de Rottemberg, se acaba de estrenar Brujas, con Moria Casán, Thelma Biral, María Leal, Nora Cárpena y Sandra Mihanovich. El mismo productor toma este caso como testigo de los tiempos que corren. "Yo debería haber celebrado los 30 años de Brujas en Mar del Plata, pero lo hice en Buenos Aires porque no puedo mover a la compañía, pagar alquileres y afrontar todo los gastos que implica eso. Festejamos acá por una cuestión de costos", se sincera Rottemberg.

Las funciones del fin de semana de Brujas agotaron. "En todo este tiempo quedó demostrado que el teatro es seguro. Y es seguro tanto con el 30 como el 50 por ciento del aforo. Se cumplen los protocolos y eso fácil de controlar ese cumplimiento. Pero hasta que en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires no se pase a la mitad de la sala, como estipuló el Gobierno nacional, seguirá todo más o menos igual. Claro que si en la Provincia ahora se pasa al 50 por ciento, la temporada en Mar del Plata ya está definida", señala el empresario que cuenta con más salas en todo el país.

Caso testigo III: La nueva sede de Moscú Teatro iba estrenarse en marzo, recién pudieron hacerlo el viernes con El amante de los caballos. Agotaron las 34 butacas, aforo del 30 por ciento, de las primeras tres funciones

Por fuera del eje de la avenida Corrientes, desde el viernes Flavio Mendoza presenta en el Parque Sarmiento a su espectáculo Circo del ánima. Según indican de la producción las funciones, con 400 butacas habilitadas funcionó muy bien de público. También volvió al formato presencial Sex, la propuesta de José María Muscari.

En lo que hace a la escena alternativa desde hace dos semanas reanudó sus actividades, después de 10 meses, Timbre 4. Este fin de semana, en tanto, pudo reabrir sus puertas en la nueva sede Moscú Teatro que debería haber realizado su inauguración en marzo. En Timbre, la sala de Boedo, a la obra La vida extraordinaria, con Lorena Vega y Valeria Lois, se le sumó La persona deprimida, con María Onetto. Todas las funciones llenas al 30 por ciento de aforo. Eso sí, como cuenta Jonathan Zack, uno de los gestores de las salas, una de las noches tuvieron que suspender por falta de luz (algo que ya les ha pasado varias veces). Francisco Lumerman es uno de los gestores de Moscú Teatro, de Villa Crespo. Cuenta que llenaron las 3 funciones y que eso fue simple felicidad: "Cuando termino la función de El amante de los caballos, con el equipo de la sala rompimos en llanto de la emoción de poder inaugurar y abrir". Para tener dimensiones concretas de estos espacios, por función solo pueden ingresar 34 personas.

