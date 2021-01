Debut y despedida de Los 4 fantásticos del humor. "La cosa no está fácil", dice Diego Pérez Crédito: instagram.com/diegopcalamar/

A Los cuatro fantásticos del humor se lo anunció de este modo: "Por primera vez se reúnen en un mismo espectáculo cuatro de los humoristas más divertidos de la Argentina. El encuentro será en el emblemático teatro Atlas, de Mar del Plata, en donde realizarán un increíble show de humor para que los espectadores no paren de reírse de principio a fin". En el escenario Diego Pérez, Alacrán, Alfredo Silva y Carna tenían previsto cumplir con lo prometido: hacer reír al público a lo largo de una temporada de verano que se preveía complicada.

Iban a estrenar antes de fin de año, pero Pérez se contagió de coronavirus unos días antes. "Anoche no sentía el gusto de la comida navideña", dijo en esa oportunidad el comediante. El resto del elenco se aisló, el actor se repuso y pudieron salir a escena por fin el 6 de enero. Este miércoles, el productor Carlos Rottemberg, dueño del Atlas, informó que el espectáculo finalizará anticipadamente su temporada el domingo 17.

"Fue un bombazo la noticia. Es la primera vez que me pasa algo así en la vida. Desde un principio sabíamos que iba a ser difícil, pero no imaginamos algo así. Yo le agradezco a los productores Darío Arellano y a Rottemberg porque se jugaron, pero la venta de entradas no cubrió las expectativas", reconoció Pérez, en diálogo con LA NACION. Según se supo, la venta anduvo entre las 11 y 45 localidades para una sala de 722 butacas y un aforo del 30 por ciento permitidas.

Debutaron el 6, se despiden el domingo 17. La baja de Los cuatro fantásticos del humor es todo un símbolo de esta particular y golpeada temporada de teatro en Mar del Plata Crédito: instagram.com/diegopcalamar/

"Arrancamos justo la semana pasada cuando comenzó a sonar el tema de la veda nocturna, y eso confundió todavía más. Pero hay algo cierto: hay poca gente en Mar del Plata, todos estamos en la misma. Lo sabíamos desde el principio. De hecho, Rottemberg solo pudo abrir dos de sus teatros porque un productor de sala tiene que afrontar gastos fijos que hace que todo se torne muy cuesta arriba. Yo me vine con mi familia, con el vestuario, con todo listo para hacer la temporada y, de golpe, este bombazo. Pensamos opciones, pero nada es tan sencillo. Quizás hagamos gira nacional o provincial, no lo sabemos todavía. Nosotros estamos para laburar, eso lo tenemos claro", comentó el actor. "Es una temporada atípica, era un riesgo que estaba previsto cuando nos embarcamos", apuntó Arellano en un comunicado de prensa.

La situación que exponen el humorista y el productor atraviesa a toda la oferta teatral en Mar del Plata. Es posible que haya otras obras que tengan que armar sus valijas antes de lo previsto. En medio de este panorama, probablemente sea Mauricio Dayub, con El equilibrista, uno de los pocos que logre surfear esta temporada de aguas tan turbulentas.

"Uno se tiene que adaptar a todo, la palabra del 2020 fue 'reinventarse'", se sinceró Pérez en el comunicado. Todo indica que ese término que considera clave para entender al año pasado aplica también para el que acaba de comenzar.

