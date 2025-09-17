Esteban Lamothe mostró la intimidad de su relación con Débora Nishimoto y sorprendió

Desde que coincidieron en las grabaciones de Envidiosa (Netflix), Esteban Lamothe y Débora Nishimoto no se separaron nunca más. A un año del inicio de su relación, el actor recurrió sus redes sociales, donde publicó un carrete de imágenes con el que abrió la puerta a la intimidad de su noviazgo con la actriz.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto están juntos desde septiembre de 2024

“Si te alcanza la frazada, tapate completo“, escribió en la descripción del posteo que hizo en su perfil de Instagram, en el que acumula 1.3 millones de seguidores. Allí se lo vio disfrutar de distintos momentos, en la gran mayoría con ella.

Esteban Lamothe en esmoquin mientras observa las estrellas (Foto: Instagram/@estebanlamothe)

Esteban Lamothe y un carrete de imágenes con el que mostró algunos de sus mejores momentos (Foto: Instagram/@estebanlamothe)

Con una gorra, lentes de sol, camisa azul y rosa en mano, el galán inició el posteo; después, lo fotografiaron en esmoquin, arrodillado mientras mira las estrellas durante un paseo en la noche porteña. Pero la imagen que más llamó la atención fue la que se lo vio agarrarle el cuello a su enamorada, mientras ella estaba recostada sobre el césped de uno de los parques en los que suelen tomar un descanso.

Esteban Lamothe se mostró muy enamorado de su pareja

Pero eso no fue todo. Además de mostrarse en bóxer y con el torso desnudo, también se lo vio posar cerca del mar, en una de sus visitas a la costa atlántica. La fotografía que siguió fue una de Débora acostada sobre el suelo de su casa y un gato sobre ella. Más tarde, las palmas de sus manos juntas y por último, abrazándose en lo que parecía ser la celebración de un cumpleaños.

Esteban Lamothe posó en bóxer y con el torso desnudo (Foto: Instagram/@estebanlamothe)

Débora Nishimoto y una foto junto a Esteban Lamothe que no pasó inadvertida (Foto: Instagram/@estebanlamothe)

Entre medio de las imágenes, Esteban añadió un texto: “Prueba. Todos los que sabían tu secreto bailaban. Apagué la música. Con un micrófono te pedí que hables de una vez. Que se pudran las cosas que se tienen que pudrir para poder seguir en este mundo”.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto presumen su amor en las redes sociales (Foto: Instagram/@estebanlamothe)

La publicación no era una más del montón, sino la misma con la que celebraron un año juntos. Es que en simultáneo, la actriz descendiente de japoneses que creció en el barrio de Almagro publicó su propio carrusel. “Un año ha pasado! Yo no sabía que mi risa podía sonar así”, escribió.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe celebraron un año de amor (Foto: Instagram/@deboranishimoto)

“Me encanta la pareja que hacen!!!, ¡no me vas a creer, pero cuando salían en la serie, decía ojalá fueran novios!”; “Quedate con el que saque la mejor de tus risas”; “No pueden más de bellísimos! ¡Muchas felicidades y por muchos más!“ y ”Me hacen volver a creer en el amor", fueron algunos de los mensajes con los que los fanáticos celebraron su amor.

La pareja recibió mensajes de apoyo de sus seguidores (Foto: Captura Instagram/@deboranishimoto)

Cabe recordar que los rumores de romance entre los intérpretes de Matías y Mei en la serie que protagoniza Griselda Siciliani surgieron en septiembre del año pasado, cuando Ángel de Brito compartió en X una foto de los actores en un restaurante de Los Cardales y afirmó que hubo “chape”. Un par de días después, Nishimoto le admitió a LA NACION que, aunque no estaba de novia, efectivamente entre ella y Lamothe había algo más que buena onda: “Nos llevamos muy bien, estamos conociéndonos”. Finalmente, a mediados de noviembre, el actor, le puso título a la relación y confirmó, en diálogo con este medio, que “Envidiosa le dio una novia”.