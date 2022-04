Campo minado: los seis veteranos enfrentados hace 40 años, compartirán escenario por primera vez un 2 de abril en la Argentina

David Jackson, Lou Armour, Sukrim RAI, Rubén Otero, Gabriel Sagastume y Marcelo Vallejo fueron los que estrenaron el 28 de mayo de 2016, en Inglaterra, Campo minado, esa perturbadora creación de Lola Arias que reúne en escena a veteranos argentinos y ingleses de la Guerra por las Malvinas. De los seis veteranos, solamente Lou estuvo en Puerto Argentino cuando las tropas argentinas desembarcaron en las islas. Los que pertenecieron al ejército inglés, entre quien se encuentra el nepalés Sukrim, un gurkha que se retiró de la British Army hace ya tiempo; nunca pronuncian en escena la palabra Malvinas ni Puerto Argentino así como los argentinos nunca están dispuestos a decir Falklands. Como dijo la crítica de LA NACION para el momento del estreno local: “jamás ellos estarán de acuerdo sobre lo que pasó durante esos 74 días de guerra ni tendrán una lectura unificada sobre la soberanía de las islas. Campo minado asume esa fisura”. Habría que agregar que no es la única genialidad de esta compleja propuesta. Campo minado es un maravilloso alegato por la paz a cargo de ellos que, como lo gritan en escena, sí vieron a un hombre prenderse fuego, sí vieron ahogarse a alguien en un mar helado, sí visitaron a una tumba de un amigo con su madre, sí se sintieron ignorados por la gente por la que pelearon.

Durante esta demoledora experiencia sobre los recuerdos de la guerra inscripta en los cuerpos de estos veteranos que hace 40 años estuvieron enfrentados, Lou recuerda perfectamente aquel 2 de abril de 1982. Durante todos estos años lo relató en escena (lo contó también durante una charla con este cronista cuando se produjo el estreno porteño). Lou era sargento de la Royal Marine. Aquel 2 de abril estaba en la isla cuando se arribaron las tropas argentinas. Aquella mañana fue tomado prisionero. “Tendría que decir que no nos rendimos, que recibimos la orden de entregarnos. Sin embargo, lo sé, la foto dice otra cosa”. La foto de la que hace referencia es en la que aparecen los soldados ingleses con los brazos en alto custodiados por un militar argentino. Él es el primero de la fila, el único reconocible. El disparo de esa foto lo hizo el reportero gráfico Rafael Wollmann, que trabajaba para la revista Gente. The Daily Mail, Inglaterra, tituló esa foto como “Surrender” (Rendición); el Stern, de Alemania: “Krieg am Ende der Welt” (Guerra del fin del mundo); y L’Espresso, de Italia: “Mani in alto, Inghilterra!” (Mano en alto, Inglaterra). En la Argentina, la exclusiva la tuvo Gente. Tituló: “Vimos rendirse a los ingleses”.

Cuando Lou ve a esa foto observa a un chico que se pregunta si hizo todo lo que tenía que hacer, si estuvo a la altura de las circunstancias. Esa tarde del 2 de abril, el ejército argentino lo subió a un avión junto al resto de los soldados ingleses. Durante el vuelo, recordó que había escuchado que el gobierno de la dictadura militar se deshacía de gente arrojándola al río. Imaginó lo peor. Para su sorpresa, el avión aterrizó en Montevideo, Uruguay. Pidió volver al campo de batalla y volvió a la islas. Muchos años después, en Londres, un periodista intentó cruzarlo con Jacinto Batista, el militar argentino de la foto. No fue posible. “Esa foto me avergüenza...”, admitió a LA NACION. En la obra, se pregunta, mientras observa la foto: “¿seré el mismo soldado? Porque él sigue apareciendo en mi cabeza”.

El elenco actual de Campo minado en sus funciones en el Teatro San Martín Gustavo Gavotti

Hoy, sábado, en la sala Martín Coronado, del Teatro San Martín, Lou no estará. No estuvo desde el inicio de esta tercera temporada de Campo minado en Buenos Aires. Desde el momento de su estreno, los seis veteranos con vidas, geografías e idiomas diversos siempre estuvieron presentes cada vez que la obra creada y dirigida por Lola Arias se presentó en diversas ciudades del mundo. Con los años, estos viejos enemigos se empoderaron, crearon su propia banda, su propio pogo para indagar el campo minado de la memoria, casi, como un acto sanador. Es más: otro 2 de abril estuvieron todos juntos en la casa de David Jackson, en plena campiña inglesa. Pero esta vez, cuando se cumplen justamente 40 años del inicio de aquel conflicto, Lou, por diversos motivos personales, no está.

Para las actuales funciones de tanta carga simbólica fue reemplazado por Tip Cullen. Él no estuvo en la Guerra por las Malvinas, sí en otras. Durante 30 años fue miembro de la Royal Marine. Desde hace cuatro años, es actor. No había visto Campo minado. En varias partes de la obra deja en claro que es un reemplazo, que no es su historia. Pero, claro, también es veterano, también es su historia, su memoria, su cuerpo. Tip Cullen reconoció a medios británicos: “solamente quiero contar historias”. Lo mismo dice el argentino Marcelo Vallejos (”soy un veterano de guerra que está contando su historia”). Una historia que no es pasado, que es puro acá, puro ahora. Y todo esto sucede mientras, hace más de un mes, la guerra en Ucrania no para de generar historias de heridas, de muertes y de largas filas de refugiados que caminan entre ciudades destruidas escapando hacia Polonia (uno de los tantos países en donde se presentó Campo minado).

La banda que era imposible de imaginar hace 40 años en aquel campo de batalla, desde hace seis temporadas construyeron su propio campo expresivo que viene siendo aplaudido en distintos escenarios del mundo

Cuando las giras coinciden con la cronologías de los 74 días de la guerra el detrás de escena toma otro vida. Hasta el momento, los 6 veteranos devenidos en potentes performers vienen cumpliendo el rito el rito de pegar fotos o de escribir textos recordando aquellos días en la parte de atrás de la escenografía como si fuera un santuario, un lugar de la memoria, la marca de un grito. A veces, piden hablar después de la función. O deciden dedicársela a un caído en combate. ¿Qué pasará esta noche al final de la función? No se sabe, no lo saben. El campo minado no ha sido desactivado.