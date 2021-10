Cinco propuestas para disfrutar mañana en la Noche de los Teatros

En acción conjunta, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) idearon La Noche de los Teatros, para celebrar la reapertura de las salas, por supuesto, respetando todos los protocolos sanitarios. Esta edición especial comenzará mañana sábado, a las 19, y se extenderá hasta la medianoche. Este acontecimiento ofrece múltiples obras teatrales y la posibilidad de conocer a los artistas de trayectoria y a los emergentes, dándole la oportunidad a los vecinos de recorrer sitios históricos y modernos del circuito teatral.

Quienes quieran acceder a los descuentos deberán comprar el bono promocional, que estará disponibles en Tickets Bs. As. (Diagonal Norte y Cerrito, frente al obelisco). Con su documento, cada persona podrá acceder a dos bonos como máximo y el valor es de 100 pesos cada uno. Dichos bonos se deberán presentar al comprar la entrada del espectáculo seleccionado para adquirir el ticket con un descuento del 50% como mínimo, pero que puede llegar al 90%.

Simultáneamente, durante la jornada habrá obras en el escenario de “Corrientes Cultural”, que estará ubicado sobre la calle Corrientes, que será peatonal durante la Noche de los Teatros. Cabe señalar que habrá personal de la Comuna 1, que estará recorriendo la zona para concientizar sobre los cuidados sanitarios recomendados y colaborar en lo que necesiten los vecinos.

Esta celebración se realiza como parte de otro ciclo: Corrientes Cultural, que le da impulso a la reactivación de uno de los centros culturales a cielo abierto más importantes del país. Desde hoy, durante 30 noches, los vecinos y turistas podrán disfrutar de manera gratuita expresiones culturales de teatro, música, gastronomía, artes visuales, letras, humor y danza. Todos los viernes, sábados y domingos con una activación diferente cada día, el ciclo impulsará la reactivación cultural y comercial de la zona, promoviendo los espectáculos en cartel y presentando a más de 100 artistas. El lanzamiento será hoy, a las 19.30, con un show musical del actor Mike Amigorena, frente al Metropolitan, Corrientes 1343.

A continuación LA NACION seleccionó cinco “must” que no hay que perderse durante esta noche única para los amantes de las artes escénicas y para que el público siga confiando en la seguridad de las salas teatrales.

Leonor Manso y e Ingrid Pelicori, en Cae la noche tropical

1) Cae la noche tropical / Siglo de oro trans

El Teatro San Martín ofrecerá entradas gratuitas para las obras programadas en ese día y horario. Son dos joyas del CTBA como Cae la noche tropical, a las 19, en la sala Casacuberta; y Siglo de Oro trans, en la Martín Coronado, a las 20.

Es una buena oportunidad para poder disfrutar de estos espectáculos para los cuales es muy complejo conseguir localidades debido al éxito que tienen. Cae la noche tropical es una magnífica versión de Santiago Loza y Pablo Messiez de la novela de Manuel Puig. En ella se podrá gozar de las brillantes actuaciones de Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty.

Por su parte, Siglo de Oro trans, basado en Don Gil de las Calzas Verdes, es una gran adaptación de Gonzalo Demaría, con dirección de Pablo Maritano y un brillante elenco que demuestra que género hay uno solo: el humano. Las entradas se podrán retirar a partir de las dos horas previas a la función elegida en la boletería del teatro. Con Payuca del Pueblo, Maiamar Abrodos, Monina Bonelli, Roberto Peloni y gran elenco.

El Maipo, como parte del recorrido gratuito de Rutas teatrales

2) Rutas teatrales

Además de la oferta teatral, habrá un tour gratuito denominado “Rutas teatrales”, en el que se podrá conocer la historia, mitos y leyendas de los teatros porteños más prestigiosos. El epicentro local es la “calle que nunca duerme”: la avenida Corrientes, testigo fiel de los grandes hitos de la historia del espectáculo porteño.

Formarán parte de esta visita guiada los teatros que pertenecieron a la familia Podestá, los espectáculos emblemáticos de la dramaturgia nacional y los escenarios que pisó por última vez en Buenos Aires Carlos Gardel: todo eso en los teatros Apolo, Liceo y El Nacional. Pero el recorrido también repasa la época dorada de la revista porteña y sus excéntricos visitantes, principalmente al Maipo y al Tabarís. También serán parte de esta recorrida, con sus imponentes arquitecturas, el Gran Rex, el Ópera y el Teatro San Martín. Serán cuatro tours de “Rutas Teatrales”. Habrá dos salidas desde el Liceo, a las 19 y a las 19.30. También dos salidas desde El Nacional, a las 21 y a las 21.30.

Osqui Guzmán y Lizy Tagliani, en Los Bonobos

3) Los bonobos

Casi como un símbolo del teatro comercial, ya que es la comedia éxito del momento, Los bonobos también será parte de La Noche de los Teatros. Y en este aspecto, es importante destacar la posibilidad de ver a un precio mucho menor espectáculos cuya entrada tiene un valor un poco más suculento de lo habitual. Bajo la consigna de que “el amor es ciego, sordo y mudo”, esta comedia no garantiza risas a los espectadores sino carcajadas... y de esas con lágrimas de felicidad en las mejillas. Divertidísima, de los creadores de Toc Toc, con las brillantes actuaciones de Peto Menahem, Osqui Guzmán y Campi, muy bien acompañados por Lizy Tagliani, Manuela Pal y una especialmente desopilante Anita Gutiérrez.

Tres amigos de toda la vida que nunca se enamoraron, deciden buscar el amor a través de la idea de Alex, uno de ellos. Él es ciego y convence a Dani, que es sordo y a Fran que es mudo. Así comienzan sus aventuras con Jéssica, Bea y Ángeles, tres chicas muy particulares que están en la misma búsqueda que ellos. Las andanzas de estos tres amigos tendrán muchos momentos que provocarán desopilantes situaciones de comedia. Está en el teatro Lola Membrives... de paso, una excelente oportunidad para contemplar una de las salas más bellas de Buenos Aires.

Florencia Otero, Viviana Puerta, Paula Kohan y Sabrina Garciarena, en Madres Santiago Cichero - AFV

4) Madres

Sin dudas, las espectadoras que vayan a ver este sabroso musical importado de Broadway saldrán del teatro El Picadero cantando “¡Y los chicos se fueron a dormir!”, en un alarde de complicidad con las talentosas cinco actrices que durante una hora y media hacen reír, emocionar y generar empatía.

El ser madres hoy en la piel y las voces de Florencia Otero, Viviana Puerta, Paula Kohan y Sabrina Garciarena, con una dirección exacta y precisa de Josefina Pires y un grupo creativo completamente femenino. Madres se podrá ver, a las 20, en El Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857) y hay que apurarse porque en unos meses se mudarán a Mar del Plata.

5) Voxpop en concierto

Es una gran oportunidad para no perderse a este reconocido grupo de música a cappella, que vuelve a los escenarios con un concierto único en donde estarán presentes, como siempre, el humor, la emoción y pasión que los caracteriza.

Ver a los Voxpop siempre es tener el pase libre a una fiesta. Esta vez interpretarán los clásicos de siempre, canciones nuevas y hasta el primer tema original de la banda. También estarán los sketches y momentos más destacados de su carrera reunidos especialmente para este nuevo espectáculo. Entre las canciones que interpretan están: “Bohemian Rhapsody”, “I’m yours”, “Come Together”, “Bombón asesino”, “Shape of you”, “Tirá para arriba”, “Seminare”,” With or without you”. Voxpop es una banda única con siete cantantes a cappella (Mariano Avruj, Javier Diez, Matías Hilaire, Axel Jeannot, Pablo Kaloustian, Hernán Laperuta, Oscar Llobenes) que le ponen humor a su talento. La cita es mañana, a las 20, en el Paseo La Plaza.