Contacto estrecho: el Covid frena más obras en Villa Carlos Paz y enloquece la cartelera de verano

La tercera ola de coronavirus está impactando fuerte en todos los sectores y la temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz -donde hay 41 obras en cartelera- no es una excepción. Hasta el momento cinco debieron frenar por contagios en los elencos o por casos de contactos estrechos y Rodolfo Ranni, protagonista de Divino Divorcio, por ahora se bajó. Los productores admiten que deberán lidiar todo el verano con este problema, incluso con fechas inciertas de reanudación porque aparecen contagios en diferentes días.

Pedro Alfonso, Georgina Barbarossa y Agustín Sierra son las caras de una de las principales apuestas teatrales de la villa EMANUEL COMBIN

Cenemos en la Cama, la comedia protagonizada por Germán Kraus, Graciela Pal, Mimi Pons, Esteban Prol, Chiqui Abecasis y Flor Marcasoli, regresaría este martes a las funciones después de la suspensión por un contagio que llevó a que “por precaución y seguridad de todos” se abandonaran las presentaciones.

Hasta el viernes próximo se bajó Una noche en el hotel, el espectáculo que encabeza Peter Alfonso, que se presenta en el Teatro del Lago y es una de las apuestas fuertes de la temporada por los antecedentes del cabeza de compañía en la villa. Hay “varios integrantes que presentaron síntomas el viernes 31″, señala el comunicado.

Sex, viví tu experiencia también debió postergar las funciones hasta este miércoles. “Se realizaron hisopados en todo el teatro Melos (elenco, producción, personal del teatro y técnica) por prevención y al obtener varios resultados positivos asintomáticos para Covid-19, se decidió suspender las funciones hasta el 5 de enero, cuando se volverán a realizar hisopados tal como indica el protocolo”, indican en un texto.

Adrián Gómez, el humorista cordobés que protagoniza Pulenta en el Teatro Zorba, también anunció que está aislado junto a su familia y que regresará el 11 al escenario. Se sumó a las postergaciones 28 Rosas, una mezcla de humor y música con Gladys Florimonte y el Negro Videla, quien dio positivo. Esperan poder estrenar este jueves.

Sex arrancó y debió parar por contagios entre los técnicos Gerardo Viercovich

En el caso de Divino Divorcio, protagonizada por Ranni y Eda Bustamante, directamente la decisión es no seguir por ahora y esperar a ver cómo sigue la dinámica. En la villa se presentaba en una sala del Teatro El Sol y, además, tenían gira programada por otras ciudades de la provincia.

Los polémicos dichos de Flavio Mendoza

Las temporada arrancó bien con mucha gente en Carlos Paz y visitantes de la ciudad de Córdoba. En las taquillas Flavio Mendoza, con Stravaganza, y Ángel Carabajal con América Show y la producción homenaje a Mercedes Sosa, Haydée. Voces de la Tierra, arrancaron con salas completas. A Los 39 Escalones también le va muy bien.

Mendoza dijo que hay quienes “inventan” el tema del Covid-19 porque no venden muchas entradas. Aunque no habló de nadie en especial, Fátima Florez, que estuvo contagiada y debió suspender funciones- la salió al cruce desde Mar del Plata. “No tengo idea para quién está dirigida. Pero, de cualquier manera, no me parece de muy buen compañero tirarte contra tus colegas y gente que viene con ilusiones, con muchas familias detrás. Yo en mi caso tengo cincuenta familias atrás, pero es así con todos. Y después del tiempo que estuvimos parados, me parece de mala leche tirarle eso al colega que sea. Pero está todo bien”, señaló en Intrusos de América.