Coronavirus: 10 obras teatrales del mundo para ver en la platea de casa

Antonio y Cleopatra, con Sophie Okonedo y Ralph Fiennes

Pablo Gorlero Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2020 • 21:20

El hecho vivo e irrepetible del teatro no se puede reproducir en una pantalla tan fielmente como lo que sucede en una platea. Pero ante el aislamiento social, obligatorio y preventivo que se vive en todo el mundo, el ahora llamado "streaming teatral" no se detiene. Las principales compañías del mundo están subiendo sus mejores trabajos para que el público no olvide la emoción que se siente al estar en una platea disfrutando de las artes escénicas. Aquí ofrecemos unos diez destacados para ver durante esta semana.

Antonio y Cleopatra (Reino Unido)

Desde el comienzo de la cuarentena, el National Theater de Londres sube a su canal de YouTube grandiosos títulos que engalanaron su programación en las últimas temporadas. Ya emitieron Jane Eyre, La isla del tesoro y Frankenstein . Esta vez el turno es de Antonio y Cleopatra , de Shakespeare, en una moderna puesta en escena de Simon Godwin, con los protagónicos impactantes de Ralph Fiennes ( El paciente inglés, James Bond: Specter ) y Sophie Okonedo ( Hotel Rwanda ), además de un potente reparto. Política, pasión y poder fluyen en esta tragedia que transcurre en un Egipto más contemporáneo. En una trágica lucha entre la devoción y el deber, la obsesión se convierte en esa historia un catalizador para la guerra. Con escenarios giratorios y una imponente puesta de luces, esta filmación de la BBC estará online hasta el jueves próximo. Disponible en el canal de YouTube del National Theatre, con subtítulos en inglés.

J. Timerman, de Eva Halac

J. Timerman (Argentina)

A partir del sábado, a las 20, la plataforma Teatrix liberará J. Timerman , excelente pieza de teatro testimonial escrita y dirigida por Eva Halac, sólo durante 24 horas. Se podrá ver reservando entradas al ingresar en la página de timbre4.com en la modalidad "gorra virtual". Luego de reservadas las entradas se recibirá el link de la transmisión. Estrenada en 2018 en el Cultural San Martín, está inspirada en un episodio en la vida del periodista Jacobo Timerman, cuando al frente del diario La Opinión, debió decidir si acordar con el gobierno de facto, bajando el tono combativo de las notas o cerrar; una decisión que lo puso contra sus colegas y contra sí mismo. Es una obra sobre los sueños heroicos que se pasan de una generación a otra y sobre lo que esos sueños van dejando en el camino. Con un gran elenco encabezado por Guillermo Aragonés. Disponible a través de alternativateatral.com hasta el domingo a las 20 (a la gorra); si no después por Teatrix.

Incidente en Vichy (Incident in Vichy), con Richard Thomas y Curtis Billings

Incidente en Vichy (Estados Unidos)

Este es uno de los dramas menos conocidos de Arthur Miller por estas latitudes. Se trata de una puesta de 1998 dirigida por Michael Wilson, estrenada en Broadway con un elenco de talentosos intérpretes como Richard Thomas (Los Walton), Curtis Billings, Quinlan Corbett, entre muchos otros. Cuenta el encierro de un grupo de hombres, sometidos a una inspección racial por el gobierno nazi de Vichy, durante el año 1942, en la supuesta zona libre francesa. El horror, el miedo, la agresión, la injusta persecución, el odio racial se mezclan con la incredulidad frente al exterminio, la desaparición, los hornos y los trenes de la muerte. Una obra que se ve más actual que nunca al reflejar los orígenes de los movimientos políticos, las grietas ideológicas, los ángulos opuestos de razonamiento entre varias personas, en un marco de permanente tensión. La pieza plantea un interrogante profundo: ¿Todos somos responsables de los horrores que sufrió y sufre la humanidad? Como sostiene uno de sus personajes: "El judío es solo el nombre que damos a ese extraño. Cada hombre tiene su judío; es el otro". Es una impecable filmación obtenida gracias al acuerdo entre Teatrix y la plataforma estadounidense Broadway HD. Disponible en Teatrix, con subtítulos en español.

El chico de la última fila, de Juan Mayorga

El chico de la última fila (España)

Juan Mayorga es uno de los dramaturgos más prestigiosos de la vanguardia contemporánea española. Uno de sus grandes textos, El chico de la última fila (2006) está disponible online para aquellos que adoran un teatro que no ofrece todo servido, que hace trabajar la mente del espectador. Más importante que la trama de esta pieza es el concepto: "todo depende del punto de vista". La puesta en escena de Víctor Velasco, con la compañía La Fila de al Lado, sitúa al público en el mismo escenario donde transcurre la acción y eso no es caprichoso, sino que profundiza el propósito de que cada uno: personaje y espectador tenga su propia visión, su observación única que permitan confrontar esos puntos de vista. La obra de Mayorga muestra a un profesor de literatura desilusionado por la falta de cultura y la paupérrima redacción de su clase de adolescentes; hasta que le toca leer el texto de un joven diferente, que lo sorprende. A partir de eso, entre ambos surgirá un vínculo potente, intenso, que llevará a un destino peligroso para ellos y quienes los rodean. Destacan los trabajos protagónicos de Miguel Lago Casal y Alejandro Pau. Disponible en la plataforma Madridesteatro.com, gratis.

Shumi Gauto, Joaquín Berthold, Cutuli y Brenda Gandini, en Pieza Plástica, dirigida por Luciano Cáceres

Pieza plástica (Argentina)

Luciano Cáceres es popularmente conocido como actor, pero también tiene una larga trayectoria de excelencia en la dirección teatral. Uno de sus últimos montajes fue Pieza plástica, que se estrenó hace cuatro años en la Ciudad Cultural Konex . Con dramaturgia del alemán Marius von Mayenburg, presenta a una familia de clase media, aparentemente estable, que esconde sus miedos, odios, frustraciones, agresividad, dolor, conflictos y miserias. Habla de la sociedad europea actual, de la clase media y su relación con el diferente, con el inmigrante concretamente. En una puesta hábil, vertiginosa y llena de humor se entrecruzan la moral, la educación, el arte y el consumo. Con actuaciones brillantes de Cutuli, Brenda Gandini, Shumi Gauto,Joaquín Berthold, Santiago Magariños y Julián Calviño. Una perfecta muestra de la decadencia y la violencia de la sociedad del siglo XXI filmada de modo excelente. Disponible en Teatrix.

The Shakespeare Globe, más que teatro una experiencia

Los dos nobles caballeros y Macbeth (Reino Unido)

Todas las producciones que el Shakespeare's Globe está compartiendo a través de su canal de YouTube son impactantes. Filmadas de manera brillante en ese teatro circular isabelino de inmensa belleza, no sólo son una auténtica muestra del mejor teatro británico y sus clásicos sino que recrean, con despliegue, el más artesanal arte escénico. Hasta hace unos días la puesta de Romeo y Julieta realizada especialmente para público joven tuvo miles de reproducciones. Actualmente se puede ver una obra poco conocida como Los dos nobles caballeros, escrita por William Shakespeare y John Fletcher, en una puesta clásica, con un vestuario para el asombro. Estará disponible hasta el lunes, pero a no desesperar porque lo que sigue es un gran imperdible: Macbeth , en una puesta reciente muy moderna, con interpretaciones sublimes y un cruce de lenguajes que hasta utiliza marionetas. Disponible en el canal Shakespeare's Globe de YouTube, con subtítulos en inglés.

Hugo Arana, Paula Ransenberg y Esteban Meloni, en Todas las rayuelas

Todas las rayuelas (Argentina)

La obra de Carlos La Casa, ganadora del concurso "Contar", fue una de las mejores propuestas de la temporada 2017, en el circuito comercial porteño. Todas las rayuelas es de esas obras que llevan al espectador de la risa fuerte a la emoción contenida. Su trama gira en torno a un hombre mayor que, tras muchos años de destierro, y luego de haber vivido la dictadura militar, retorna para encontrarse con su hija, a la que no ve desde entonces. Pero su regreso tiene una particularidad: su valija está cargada de libros y son todas ediciones de Rayuela , de Julio Cortazar. Una caricia al alma con magníficos trabajos interpretativos de Hugo Arana, Esteban Meloni, Paula Ransenberg, Daniel Dibiase y Heidi Fauth. Disponible en Teatrix.

La Ternura, a través de la televisión pública española Crédito: Luis Castilla/RTVE2

La ternura (España)

Los jueves de mayo, la televisión pública española proyecta obras del teatro oficial. Ayer se estrenó La ternura , una obra multipremiada escrita y dirigida por el dramaturgo Alfredo Sanzol, actual director del Centro Dramático Nacional. Él mismo la define como "comedia romántica de aventuras" que habla de la fuerza y de la valentía para expresar amor. Es un montaje realizado el año pasado en el Teatro Santa Isabel, de Madrid, que habla de padres e hijos, de la valerosidad del amor y la ternura como consecuencia. Con un nutrido elenco, en una puesta sin fisuras que no será indiferente para el espectador. El jueves 14 se podrá disfrutar de Cervantina , aproximación de la compañía Ron LaLá al universo de Miguel de Cervantes que ganó el Premio Max al Mejor Espectáculo Musical en 2017. Entretanto, el jueves 21 está prevista la emisión de Páncreas , tragicomedia escrita por Patxo Tellería y dirigida por Juan Carlos Rubio, ganadora del Premio Ercilla 2015 a la Mejor Creación Dramática. Cerrará el ciclo el jueves 28 la recuperación de uno de los últimos Estudio 1 grabados en Televisión Española, La viuda valenciana , de Lope de Vega, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón y Fran Perea. El programa que emite estas obras se llama La 2 es teatro y cuenta con la colaboración del INAEM, que ha puesto a disposición de Televisión Española las grabaciones de las obras realizadas por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. Cabe resaltar que, luego de su estreno, las obras quedan disponibles en la web de la TVE (rtve.es).

El juego del bebé, con las magistrales actuaciones de Jorge Marrale y Norma Aleandro Fuente: Archivo - Crédito: Gustavo Seiguer

El juego del bebé (Argentina)

Que el Maipo haya puesto en línea nuevamente esta joya dirigida por el gran Roberto Villanueva hace veinte años, es una gloria. No sólo por lo que cuenta y representa sino porque tiene en escena dos trabajos magistrales de Norma Aleandro y Jorge Marrale , que se prestan a un juego que toma las herramientas más elementales del arte escénico. Aquí acompañados por Claudio Tolcachir y Verónica Pelaccini, también brillantes en sus interpretaciones. El texto de Edward Albee, más que contar una historia, muestra las conductas de unos seres muy contemporáneos. Dos parejas de diferentes edades que se exponen en escena en un nivel de despojamiento singular. Los primeros traen a cuenta sus experiencias pasadas, sus frustraciones, sus éxitos; en tanto que los otros hacen del presente su única realidad. Allí crecen y, a la vez, intentan clarificar y consolidar los comportamientos con los que seguirán viviendo. En un espacio neutral, el autor muestra, simplemente, a esos seres y propone al espectador una profunda reflexión sobre la condición humana. Disponible en el canal de YouTube del Teatro Maipo.

Rogelio Gracia, en Tom Pain Fuente: Archivo

Tom Pain (Uruguay)

Durante el tiempo que dure la propuesta, este sujeto encarnado por el primer actor uruguayo Rogelio Gracia estará incomodando de manera deliciosa al espectador atento. Porque para seguir al tal Tom Pain hay que estar en un cien por ciento receptivos. No vale la dispersión, aunque él mismo intente desconcertar. A través de un apasionante juego semántico, este "ser sintiente en un cuerpo de palabras", tal como se autodefine, conduce por un laberinto de historias personales que lo han marcado. A partir de esos relatos que se entrecruzan, se parten, se regeneran y transforman, el texto de Will Eno se vuelve un manifiesto dialéctico expresionista sobre el individuo. Confronta pensamiento y mente, reflexiona sobre el miedo y la aprehensión, construye verdad desde el aparente sinsentido. ¿Por qué por momentos Tom Pain puede incomodar? Porque expone verdades de manera cruda, hurga en el miedo para ir al espíritu profundo. Y ese vertiginoso ir y venir que para algunos podría ser la elegía de la dispersión podría convertirse en un espejo que expone no solo las emociones y sensaciones más primarias individuales, sino también nos deja parados ante el vacío, ante la nada misma. Roza el teatro de la crueldad, el universo beckettiano, el teatro físico, pero con lenguaje y forma propios, y esto es mérito de la sólida, detallista, despojada y precisa puesta de Lucio Hernández. Desde ese inicio en el que habla en la oscuridad, juega con el silencio. Disponible en la web culturaencasa.uy.