El enojo de Flavio Mendoza: "Abren La Salada y te podés subir a un avión pero no autorizan a que vuelvan los teatros" Crédito: Instagram

21 de octubre de 2020 • 16:21

"Mis productores y yo con nuestras manitos sacamos los tornillos de las butacas. Todo a pulmón porque no teníamos dinero para invertir. Hicimos todos los cambios y acondicionamos el Teatro Broadway con una infectóloga del Hospital de Clínicas. Es mucho más seguro que muchas cosas que ya se abrieron", se ofuscó Flavio Mendoza este miércoles, en Hay que ver.

Sin embargo, el coreógrafo y empresario rápidamente dejó entrever que mantiene la esperanza de que las autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires no sigan el paso marcado por el Gobierno de la provincia, que anunció que no habrá temporada teatral de verano en la Costa Atlántica. "Tengo fe que vamos a abrir el teatro. Y va a llegar la buena noticia, cerca de fin de mes. Ya vinieron algunas autoridades para ver cómo quedó y no lo podían creer. Hasta me han llamado de España, donde abrieron los teatros pero ellos pusieron plantas o maniquíes en las butacas".

"Siento que los artistas no salieron a apoyar. Sé que hay personas que reciben sobres, y otras que tienen espaldas. Me enoja porque yo puedo comer y zafo, a pesar de que tengo que pagar muchos sueldos, impuestos, alquileres. Pero hay gente que no tiene para comer, boleteros, acomodadores, bailarines. Y hoy me entero que abre La Salada, que te podés subir a un avión, que hay fiestas clandestinas pero no podemos abrir los teatros", aseveró Mendoza.

"Hoy recibí un mensaje de Arturo Puig y sentí que no todo está perdido. Desde el día cero que hablo de los teatros, los circos, los parques y nadie se puso las pilas. Acá no es pelear con nadie sino unir fuerzas. Propuse ofrecer nuestros teatros grandes a otros más chicos que no pueden abrir. Hoy tenemos que ser solidarios, empáticos. El Broadway hizo ruido y es el ejemplo a seguir, y no porque lo haya hecho yo sino porque está tan bien hecho el protocolo, que es más seguro que ir a otros lugares que hoy están abiertos. Usemos la lógica. ¿Cómo sabes que el tipo que prepara la comida en un restaurante no tosió sobre tu plato? Cuidémonos todos. Hace mucho tiempo que ya tendríamos que estar trabajando", concluyó el coreógrafo.

