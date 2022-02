El Festival Internacional de Buenos Aires anunció su programación que desplegará durante 10 días

Sin que mediara la típica conferencia de prensa que solía hacerse para estos casos, el Ministerio de Cultura porteño anunció la programación del Festival Internacional de Buenos Aires, FIBA, que se iniciará el 25 de febrero y culminará el domingo 6 de marzo. Durante 10 días, se podrán disfrutar, de manera gratuita, diversas propuestas que tendrán lugar en salas, espacios culturales, sitios no convencionales y lugares al aire libre. El combo del FIBA 2022 (encuentro de teatro, danza, música y artes visuales) abarca 275 funciones y actividades entre las que habrá 35 producciones y coproducciones internacionales, más de 120 proyectos nacionales entre estrenos y reposiciones y la presencia de 1100 artistas que trabajarán, durante 10 días, en 45 sedes .

“FIBA es una oportunidad única para explorar nuevas formas de experimentar el teatro, la música y la danza. Es un orgullo de la ciudad de Buenos Aires y este año tenemos la alegría de volver en una versión que integra no sólo modos mixtos de representación, sino nuevos espacios y tecnologías. FIBA nos hará pensar en un futuro que ya se asoma”. afirma Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad, en la gacetilla de prensa. “ El Festival hilvana una sumatoria de proyectos para observar qué de todo lo vivido en los últimos años impactó tanto en la escena como para modificarla , cuáles son algunas de las políticas sociales transformadoras que la escena lleva adelante y cómo seguir multiplicando los puntos de vista sobre la ciudad, mirando a su vez muy atentamente también a los modos en los que ella, la ciudad, ha generado su propia teatralidad”, sostiene Federico Irazábal, director artístico del encuentro, en la información oficial.

Así como el año pasado la apertura del FIBA copó las calles históricas de San Telmo, la edición que comienza fin de mes se trasladará a la esquina de Florida y Lavalle Diego Spivacow/AFV

Como viene sucediendo en las últimas ediciones de este encuentro que, desde hace unos años pasó de ser un encuentro bianual a un festival de verano que tiene lugar todas las temporadas; su apertura será en un espacio urbano. Esta vez, el viernes 25, desde las 21 hasta la una de la mañana, el punto de encuentro será la calle Florida en su encuentro con Lavalle . En esa lugar que supo ser clave en el movimiento de público de cine y teatro, se presentará la banda de improvisación rítmica La Grande, dirigida por Santiago Vázquez. Durante cuatro horas, el concierto será intervenido teatralmente por Mike Amigorena, Muriel Santa Ana, Alejandra Radano, Carlos Casella y Amal. Formarán parte de la performance los Dj Anita B Queen y Lolo Gasparini. A lo largo de cuatro cuadras sobre Florida, entre Corrientes y Córdoba, diferentes performers, bailarines y músicos en vivo fusionarán lo presencial con lo digital. La coordinación artística del punto de partida del FIBA estará a cargo de Los Pipis, compañía conformada por Matías Milanese y Federico Lehmann. Para la clausura se presentará Requiem, la última cinta, del grupo Krapp, en el Teatro Coliseo. La compañía argentina con 21 años de trayectoria presentará una antología de canciones de su obras, en clave de concierto performático que rememora a uno de sus integrantes y fundadores, Luis Biasotto, que murió en 2021, víctima del covid. En diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Kirchner, ya hubo una versión de esta propuesta.

La programación internacional

En lo que hace a la programación internacional tendrá propuestas que podrán presenciarse de manera analógica, digital y virtual. Serán 35 proyectos de artistas de Alemania, Italia, Suiza, Francia, España, Corea, Japón, Chile, Reino Unido, Canadá, Portugal y Uruguay. Entre ellas, están Glory Wall, Italia, de Leonardo Manzan, con dirección de Antonio Latella, obra ganadora del Premio a la Mejor Obra del 48º Festival Internacional de Teatro organizado por La Biennale di Venezia. Se presentará en la sala Dumont 4040. En el mismo teatro de Colegiales, están programadas las obras L’ Avenir, Francia, de Clément Bondu; y I AM (VR), Alemania, un espectáculo híbrido de Susanne Kennedy y Markus Selg. En el Teatro Regio, subirá a escena la obra Ceci Est Une Rencontre, Suiza, de Marthe Krummenacher, proyecto invitado en coproducción con FIBA. La coreógrafa suiza montará una versión local de la pieza con la Compañía de Danza de la UNA.

Programación nacional

La escena local contará con 15 proyectos que serán estrenados en esta edición . Habrá performance, danza, recorridos urbanos, sitios no convencionales, teatro in door analógico y teatro documental, entre otros formatos. Entre este variado combo figuran propuestas de Fernando Rubio, el reestreno de Open house, obra que hizo su primera función hace 20 años; el estreno de Love me, de Marina Otero y Martín Flores Cárdenas; y la presentación de varios trabajos de Lisandro Rodríguez, con elenco italiano. Habrá también diversos recorridos performáticos. Por el Cementerio de la Chacarita, por ejemplo, circulará la propuesta de Analía Couceyro basada en cuentos de Mariana Enríquez. Por la avenida Corrientes, el jujeño Tiziano Cruz acompañado por La Morenada, el grupo de danza folklórica del Barrio Padre Carlos Mugica y la Banda Poderosa Andina, ofrecerá un trabajo que culminará en el Centro Cultural Rojas.

Después del éxito que obtuvo Mariana Otero con Fuck me, obra estrenada en el FIBA 2020, este año estrenará Love me, junto a Martín Flores Cárdenas NORA LEZANO

Además, habrá proyectos nacionales ya estrenados seleccionados a través de convocatorias abiertas cuyo comité curatorial, estuvo integrado por las periodistas Ivanna Soto y Mercedes Méndez, el coreógrafo Rakhal Herrero, y el director artístico del festival. Los proyectos digitales, podrán verse en la sección Escena audiovisual en la web Vivamos Cultura. Como ya es tradición, el FIBA presentará espectáculos invitados a través de alianzas con organismos públicos y privados como el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Cultural San Martín, Proteatro y Prodanza, entre otros. Este año, al mapa de acuerdos se suma la sala Timbre 4 en donde se presentarán Otoño e invierno, dirigida por Daniel Veronese; y La omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir ; y la Galería Smol, del curador Santiago Bengolea, con una videoperformance virtual que contará con la participación de Diana Szeinblum, Leticia Mazur y Federico Fontán y fotografías de Nora Lezano. Además, continúa el vínculo con el teatro Metropolitan SURA con su programación del ciclo Verano Off en el Met.

El FIBITA, la programación pensada para la infancia de FIBA, tendrá su segunda edición . Este año estará casi íntegramente dedicada al teatro de objetos con obras de la compañía de Omar Álvarez y del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín. Dentro de las actividades especiales se realizarán sesiones de preguntas y respuestas con directores y artistas que dialogarán con el público sobre su proceso creativo. En la modalidad virtual, en conjunto con la Embajada de Canadá, se desarrollará una conferencia sobre dramaturgia y lenguas indígenas, con la participación de Reneltta Arluk (Canadá), Juan Carrillo (México) y Paula González (Chile); una Masterclass sobre artes performáticas y activismo, a cargo de Sherry Yoon. Como ya es tradición, el festival contará con una nueva entrega del Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, que organiza el FIBA con el Rojas.

La coreógrafa suiza Marthe Krummenacher presentará Ceci Est Une Rencontre, en el Regio, y la misma versión de ese montaje con bailarines de la Compañía de Danza de la UNA. PRENSA FIBA