En medio de la avalancha de comedias musicales, el Teatro Cervantes apostará por un clásico: El mago de Oz

Decididamente, las comedias musicales dominan la cartelera del circuito comercial porteño. A los hechos: mientras en el Liceo se presenta Papá por siempre, con Martín “Campi” Campilongo, Dani “La Chepi” y Albana Fuentes, en el Broadway acaba de estrenarse Annie, con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo, entre otros. Esta puesta, ya la semana pasada lideró el ranking de cantidad de espectadores y de mejor recaudación.

Mientras tanto, se están ensayando otras tres grandes producciones: Hairspray, con Damián Betular y dirección de Fernando Dente; Billy Elliot, que contará con dirección de Rubén Szuchmacher, y Charlie la fábrica de chocolate, con Agustín “Rada” Aristarán en el rol de Willy Wonka que, dos meses antes de su estreno, más de 7.000 personas ya adquirieron sus localidades para este producción a cargo del mismo equipo de Matilda, School of Rock y La sirenita.

En Charly y la fábrica de chocolate Agustín “Rada” Aristarán encarará el rol de Willy Wonka

En el escenario actual en el cual las diferencias entre el circuito de los teatros público, el comercial y el alternativo cada vez son menores (algo que aun reconoció Alberto Ligaluppi, director del Complejo Teatral de Buenos Aires), el Teatro Nacional Cervantes, que dirige el dramaturgo y director Gonzalo Demaría, anunció el estreno de El Mago de Oz, musical que llegará a principios del segundo semestre en la sala María Guerrero. Contará con música de Ángel Mahler y Marín Bianchedi, libro de Marisé Monteiro y dirección general de Sebastián Irigo, quien ha dirigido varios montajes tanto para público infantil como para adultos. Del elenco ya están confirmados, aunque sin aclarar los roles, Albana Fuentes (la protagonista de La sirenita), Vanesa Butera (que fue parte de una anterior versión de Hairspray) y Pablo Fusco (actor de Modelo vivo muerto), entre otros.

Como las otras grandes producciones mencionadas, El mago de Oz también fue un éxito en el cine. Se estrenó en 1939 y fue protagonizada por la gran Judy Garland. Fue el primer musical en colores y la imagen de la joven actriz vestida de cuadros azules y zapatos rojos saltando por un camino de baldosas amarillas se convirtió en una de las más icónicas del cine. Esa niña de rostro angelical cantando “Somewhere over the rainbow” pasó a la historia de la cultura de Occidente.

Basada en la novela infantil de L. Frank Baum en la que una niña, la famosa Dorothy, es arrastrada por un tornado a una tierra de fantasía habitada por brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata y otros seres extraordinarios tuvo infinidad de versiones.

Judy Garland, la madre de Liza Minelli, en una de las escenas de El mago de Oz

En la cartelera de Buenos Aires se han presentado diferentes variantes de aquella historia. En términos de grandes producciones, en la temporada de 2019 se presentó en el Teatro Coliseo El mago de Oz. Actuaban, entre otros, Sofi Morandi, Franco Masini, Juan Denari y Natalia Cocciufo. La adaptación de las canciones la realizó Fito Páez y la dirección estuvo a cargo de Billy Bond (el recordado cantante de La Pesada del Rock and Roll) que estuvo a cargo de más de 30 actores y bailarines en escena, 7 músicos en vivo y un gran despliegue de efectos especiales.

En 2019, Sofía Morandi encaró el papel de Dorothy, aquel que inmortalizó en cine Judy Garland Gentileza Press1

A varios años de aquel montaje, lo concreto es que en julio la famosa historia llegará ahora a la sala principal del Teatro Nacional Cervantes. El mismo escenario en el que continúa en cartel La revista del Cervantes y en donde se presentará todos los miércoles -entre el 22 de este mes y el 27 de mayo- Nacha & Favero, el título que Nacha Guevara y Alberto Favero presentaron hasta enero en La Carbonera. En él realizan un recorrido histórico por su repertorio. El espectáculo tiene colaboración artística de Álvaro Rufiner, diseño de iluminación de Alejandro Paiva, diseño de sonido de Rodrigo Lavecchia y diseño de audiovisuales de Camila Aguilar.