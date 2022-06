Estrenos de teatro. Stéfano, la soberbia versión de un gran clásico de la dramaturgia nacional

Autor: Armando Discépolo. Intérpretes: Norberto Gonzalo, Elena Petraglia. Jorge Paccini, María Nydia Ursi Ducó, Pablo Mariuzzi, Paloma Santos, Lucas Soriano, Patricio Gonzalo. Escenografía y vestuario: Alejandro Mateo. Luces: Cristina Lahet. Música: Gerardo Amarante. Asistencia de dirección: Ruth Scheinsohn. Dirección: Osmar Núñez. Sala: La Máscara, Piedras 736. Funciones: sábados a las 21. Duración: 90 minutos.

Llevar a escena esta pieza, un clásico del grotesco criollo, impone adentrarse en un mundo cargado de complejidades. Por un lado la historia remite exclusivamente a un tiempo en el que los inmigrantes que llegaban a la Argentina, en las primeras décadas del siglo XX, lo hacían con la necesidad de desarrollar en América los sueños que en Europa eran imposibles de alcanzar. Pero, lamentablemente, instalados en esta ciudad comienzan a descubrir que no será sencillo o resultará imposible realizarlos. No tendrán más posibilidades que vivir casi en la miseria, sintiendo diariamente una enorme frustración.

El estilo de interpretación que propone es muy difícil de recrear dado que algunos de los personajes hablan español pero con mucha dificultad. Su acento italiano no deja de desaparecer y muchas palabras están reelaboradas combinando algo de los dos idiomas. Finalmente, expresar ese sentimiento de frustración que exponen los personajes implica entrar de manera muy profunda en sus conductas para lograr comprenderlos en su verdadera dimensión.

Stéfano es un músico que comenzó a destacarse como artista en Italia. Cree que el porvenir está en Buenos Aires y hasta aquí se traslada con su familia. Quiere escribir una gran ópera pero solo termina formando parte de una orquesta de la que es despedido. Su capacidad como ejecutante no convence ni al director ni al resto de los músicos.

Desde la dirección Osmar Núñez demuestra una notable capacidad para comprender el mundo de Discépolo y esto hace que el espectáculo adquiera una vitalidad muy atractiva. Sobre el escenario de La Máscara se cruzan tres generaciones de actores. Y entre ellos, por momentos, parecería no haber distancias porque se aferran a la historia con mucha entrega y logran recrear a sus personajes con fuertes aciertos.

Elena Petraglia (María Rosa) y Jorge Paccini (Don Alfonso), sin duda los más conocedores del género, realizan unas magníficas composiciones. Una verdadera clase teatral de estilo que muestra como dar forma a esos seres devastados que ya no tienen fuerza para darle pelea a la vida. Ya no tienen opciones.

Los roles de Margarita (la esposa) y Pastore (el discípulo) están interpretados por María Nydia Ursi Ducó y Pablo Mariuzzi. Ella, algo medida al comienzo, da muestras de su creatividad cuando expresa su resentimiento en la escena en que enfrenta a Stéfano. Mariuzzi recrea a Pastore de forma muy convincente y en su encuentro con Stéfano, sobre el final, demuestra su situación personal utilizando los matices justos para que se definan también, perfectamente, los sentimientos ocultos de ambos personajes. Paloma Santos (Ñeca), Patricio Gonzalo (Radames) y Lucas Soriano (Esteban), los hijos en esta ficción, no poseen papeles muy desarrollados pero aún así ellos hacen buenos aportes, sobre todo Soriano.