La argentina que conquistó Broadway

A los 18 años viajó becada a Nueva York para hacer un curso de tres meses de comedias musicales y luego regresar a Buenos Aires y “armar una escuela tipo Fama”. Pero la ciudad y el amor la atraparon y hoy, a los 30, Valentina Berger es una neoyorkina más. Está casada con un experto en finanzas norteamericano y tuvo allí a sus dos hijos. Pero no abandonó sus sueños artísticos, simplemente los modificó: se graduó en la carrera de Performing Arts Management y, desde entonces, trabaja en Broadway como productora de los espectáculos más importantes. Al momento del cierre de las salas por la pandemia, participaba del grupo productor de Company, el revival del musical de Stephen Sondheim y George Furth en clave femenina, que tenía a Patti LuPone (la Evita original de la ópera rock) como a una de sus protagonistas.

“Fui aprendiendo el oficio mientras estudiaba, porque allí te obligan a hacer pasantías. Y eso está buenísimo, porque cuando egresás ya tenés cuatro años de experiencia. Mi primer pasantía fue en una empresa que se encarga de la prensa de los musicales más top de Broadway. El primero que me tocó fue Spider-Man: Turn Off The Dark, y el trabajo fue como una masterclass, porque ya en la primera función el protagonista se estroló contra la escenografía. ¡Imaginate! Los teléfonos no paraban de sonar. A partir de ahí pasó de todo –N. de R: se suspendieron las funciones, despidieron a la directora y, por último, reelaboraron el espectáculo–. Después me tocó estar en todas las noches de estreno de Broadway, en todas las alfombras rojas, y ahí entendí bien el panorama: conocí a todos los jugadores: a los que producen, a los que dirigen, a todas las cabezas”, relata Berger.

Valentina Berger traerá Matilda a la Argentina, en 2022

–¿Y cuándo y cómo pasaste a dedicarte a la producción?

–Cuando trabajás bien te empiezan a llamar, es así de simple. Por eso, a partir de ahí me convocaron para hacer la producción ejecutiva de Evita y Billy Elliot. Siempre trabajé en el circuito comercial, me metieron de una en las mayores cuentas. Ahí entendí que uno puede tener un muy buen producto, pero si no lo vendés bien no sirve para nada. Luego estuve tres años en una agencia de marketing y publicidad, ocupándome de musicales como Matilda y Once. Años después, y ya con suficiente background, me asocié con Ricardo Hornos y nos metimos a producir Company. Dentro del área de producción hay diferentes niveles y funciones. Yo soy inversionista, lo cual no significa necesariamente poner el dinero sino generar un fondo con interesados. En este caso nos ocupamos de buscar argentinos.

–¿Es la primera vez que contás con dinero argentino para una obra en Broadway?

–Sí, y creo que lo logramos porque confiaron en nosotros. Como estuve del otro lado, si me muestran un presupuesto que no me cierra, digo sin dudar: no pongas un peso acá. Como entiendo del negocio sé aconsejar bien. De todos modos, está el factor suerte que no lo puede controlar nadie. Pero hay varias variantes que sí se pueden tener en cuenta antes de decidir una inversión: dónde está ubicado el teatro (abajo o arriba de la calle 41, si hay otros espectáculos parecidos en la misma temporada o si cuentan con alguna estrella o no.

–¿Y qué suerte corrieron los inversionistas argentinos con la pandemia? Porque Company hizo funciones preliminares, pero no llegó a estrenar. ¿Perdieron todo?

–Tuvimos mucha suerte porque si bien está todo parado, en Broadway las obras cuentan con un seguro que se hizo cargo de todo. Por lo tanto en octubre, cuando finalmente estrenemos, lo haremos como si no hubiera pasado nada. O sea, ningún inversor perdió su dinero.

Independientemente de su labor como productora, hace diez años Berger fundó la empresa GO Broadway, que posibilita el viaje de jóvenes latinoamericanos a la Gran Manzana y se encarga de su formación integral en materia artística. “Se trata de un programa intensivo de dos semanas para los que no pueden estudiar tanto tiempo en una academia, con clases de canto, teatro, actuación, técnicas de audición, etcétera”, explica la joven entrepeneur. “Eso durante el día, por las noches tienen la posibilidad de ver diferentes musicales”. Desde su creación pasaron por sus programas intensivos más de 500 alumnos, entre ellos algunos famosos, como Ángela Torres, Florencia Otero, Germán Tripel, Emilia Attias y hasta Karina “La Princesita”.

Valentina Berger, la creadora de Go Broadway

El año pasado GO Broadway despertó el interés de Cris Morena, quien la contactó y la visitó en uno de sus viajes a Nueva York. Hicieron un acuerdo: “llevar los alumnos de la academia de arte que acaba de inaugurar la artífice de tantos éxitos infantiles y juveniles a Broadway y ofrecerles a los míos (los que habitualmente toman los cursos de dos semanas en Nueva York) que, a su regreso al país, continúen el aprendizaje en su escuela. Era nuestro sueño, pero ahora debemos esperar a que reabra Broadway. Las visiones de su escuela y la mía están muy alineadas, por eso desde el primer día en que nos conocimos conectamos muy bien. Cris es una mentora, y ha sido muy generosa conmigo. Yo era fan de Chiquititas y crecí viendo el programa. ¿Cómo creés que puedo sentirme ahora asociada a ella?”.

Con los teatros aún cerrados en Broadway, y el trato con Cris Morena sin poder concretarse, a Berger se le ocurrió otra idea: “traer Backstage a América Latina, la plataforma con más castings y audiciones del mundo. Todas las series de Netflix y de Disney, las películas de Hollywood, las obras de Broadway y las publicidades se castean en Backstage. Es una website que conglomera todas las audiciones, tenés que dejar ahí tu material y si te eligen te llaman. Yo logré que la tradujeran para probarla, en principio, en la Argentina. Y será por un año gratis”.

Su vínculo con el país no termina ahí: el jueves estrenará una versión para streaming de Rent con elenco local, que primero monitoreó por Zoom desde Nueva York, y luego, desde hace una semana, cuando se instaló aquí, en forma presencial. ¨Hice las audiciones por video y luego me ocupé de todo: de armar el equipo creativo, encontrar el teatro, buscar los fondos, encarar la parte comercial y de marketing y seguir el día a día del proyecto (ponerlo a la venta, manejar los descuentos con Ticketek, hacer un acuerdo con Banco Ciudad). En fin, soy una todoterreno y estoy chocha de serlo. Es más, si mañana, durante la filmación, tengo que servir pizza al elenco, lo haré sin dudar. Nací para producir y ofrecer un servicio”, asegura Berger, a horas de retornar a Nueva York, donde recientemente fue elegida por la Broadway Women´s Fund como una de las mujeres más prometedoras de Broadway de 2021. ¨Pero antes te dejo dos primicias: en agosto vuelvo a Buenos Aires para producir un musical de cámara, Mothers, que es el Sex and the City de las madres, sobre cuatro amigas muy diferentes a las que une la maternidad, y en 2022 pondré todas mis energías para que la avenida Corrientes conozca a Matilda. La idea, a partir de ahora, es establecer un puente permanente entre Buenos Aires y Broadway”, concluye.

Valentina Berger es una de las productoras de la nueva versión de Company, de Sondheim y Furth

