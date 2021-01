Mentiras inteligentes se estrenará el 14 de enero: Federico Bal, Arnaldo André, Marta González y Cinthia Fernández integran el elenco Crédito: Gerardo Viercovich

A pesar de haber anunciado ayer su renuncia, Cinthia Fernández continuará en el elenco de Mentiras Inteligentes, obra dirigida por Valeria Ambrosio, que se estrenará según lo previsto el 14 de enero en el Teatro Lola Membrives.

La actriz da así marcha atrás en su decisión de desvincularse de la puesta luego de que trascendiera que uno de los coprotagonistas de la obra, Federico Bal, había participado en una supuesta fiesta clandestina con riesgo de contagio de Covid-19.

Unas fotos filtradas en los últimos días daban cuenta de la participación del actor en una presunta reunión en la que habría estado en contacto con gente positiva de Covid, lo cual generó un gran revuelo en el elenco, del que también forman parte Arnaldo André y Marta González, considerados dentro de la franja de personas de riesgo.

Federico Bal y su novia, Sofía Aldrey, fueron testeados por prevención tras la fiesta de Año Nuevo con resultados negativos. El actor llegó a mencionar que la fiesta clandestina no habría sido tal y dio su versión de lo ocurrido: "Me fui el miércoles 30 de diciembre a Mar del Plata, después del ensayo de la obra, para recibir el año allá con mi novia y con su familia. Pasé el 31 y me volví el 1 a la tarde, solo, porque mi novia se quedó allá. Ella tiene un complejo de departamentos en la playa donde suele ir con su familia. En uno de los departamentos estaba Guillermo Coppola, con unos amigos. El 31 lo fui a saludar, codo con codo y barbijo. Y después festejamos el Año Nuevo con diez personas, que son familia. ¿Puedo festejar el Año Nuevo? Porque hay una caza de brujas al famoso. Todo fue con protocolo, distancia social, barbijos. No hice una fiesta ni la llené de amigos la casa. Me saqué una foto con dos chicas que me pidieron una foto cuando bajamos a la playa después de brindar. No las conozco", aseguró.

Con la polémica servida y luego de que Cinthia Fernández anunciara ayer su retiro de la obra manifestando su enojo con Bal y su temor ante un posible contagio, las partes lograron finalmente limar asperezas y zanjar el conflicto.

El productor de la puesta, Alberto Raimundo, aclaró a LA NACION: "Fueron una serie de malos entendidos, en parte debido a la comunicación por WhatsApp. Ella (Cinthia) se salió del grupo, se enojó con la productora ejecutiva, le cortó el teléfono a un productor y le dijo que renunciaba y no atendió más. Después nos dijo que no era la intención y se aclaró la situación. Se pidieron las disculpas correspondientes por ambos lados y se sigue adelante", recalcó.

A través de la cuenta de Instagram de Mentiras Inteligentes, la productora dio cuenta de la resolución y del regreso de la actriz a la obra. "Ante los hechos de público conocimiento, la producción de Mentiras Inteligentes anuncia la continuidad de TODO el elenco tal como estaba estipulado, respetando los protocolos sanitarios necesarios para llevar a cabo los ensayos y funciones de la obra. Luego de una charla con los artistas pudimos expresarles nuestro deseo de que continúen en el proyecto limando cualquier tipo de asperezas o malas interpretaciones que hubo durante el día de hoy", señaló el equipo.

El comunicado también remarca: "Tal como venimos trabajando hace ya varios años, nuestra prioridad es generar un buen clima de trabajo en todos nuestros proyectos y seguir apostando al teatro en nuestro país, sobre todo en este momento tan particular donde la gente necesita mantener su fuente de trabajo".

El verano teatral también tiene sede en Buenos Aires

