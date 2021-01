Unas fotos dejaron a Federico Bal con un pie afuera del estreno de la obra Mentiras inteligentes Crédito: Gerardo Viercovich

A días de estrenar Mentiras inteligentes en calle Corrientes, una nueva polémica estalló en torno a Federico Bal. Luego de que se filtraran una serie de fotos de una supuesta fiesta clandestina a la que habría asistido en Mar del Plata, la producción de la obra decidió dejarlo momentáneamente fuera del proyecto y ya estaría buscando reemplazo.

"Hay un gran escándalo con Fede Bal. Se hisopó esta mañana, ayer lo hizo su novia Sofía, porque tuvieron contacto con gente positiva. Queda fuera de la obra de teatro en la que estaba ensayando y estaba por protagonizar. La producción ya empezó a llamar posibles remplazos, entre ellos a Cachete Sierra", contó esta mañana Ángel de Brito, ni bien comenzó su programa en eltrece.

Tras asegurar que la noticia generó un gran revuelo en el elenco, el conductor de LAM reveló cuáles fueron los nombres sugeridos para el supuesto reemplazo. "Arnaldo André fue el primero en poner el grito en el cielo, se enojó mucho con todo esto. Sugirió a Mariano Martínez, que es quien hizo la obra originalmente. También Marta González, que es una persona de riesgo, que tuvo cáncer . Esto generó una gran revolución en el elenco", indicó.

Por su parte, Cinthia Fernández [panelista de Los ángeles de la mañana y también protagonista de la obra] contó que en el día de ayer, después del ensayo, hubo una extensa reunión para decidir el futuro de Bal. "Tuvimos una reunión bastante extensa ayer. Estábamos bastante preocupados todos, y participamos todo el elenco, dos productores y la directora", relató, al tiempo que advirtió que Fede mandó el resultado de su novia, Sofía Aldrey, que era negativo. "En ese momento llamamos a la hija de Marta, que es médica, y nos dijo que aunque de negativo hay que esperar 14 días y ahí está el problema, porque nosotros estrenamos el 14 de enero. Entonces no se sabe qué va a pasar", agregó.

Mientras aclaró que ella pidió sacar los besos con Bal porque sus hijas son de riesgo, Fernández contó cómo fue el mensaje que el hijo de Carmen Barbieri le mandó por privado. "Yo no contesté sus mensajes, él me mandó por privado el mismo mensaje que mandó al grupo. Dijo que había hecho todas las cosas bien, que no era lo que se decía, que estaba en una fiesta permitida. Fue extenso, y hoy a la mañana lo primero que hizo fue mandar el hisopado de Sofía", comentó.

El que también habló fue Arnaldo André. Tras confesar que se asustaron mucho con la noticia, el actor advirtió que nunca se pensó en reemplazar a Federico. "Nos asustamos todos, entonces el productor sugirió que pensemos una alternativa, no que lo cambiemos. Hasta esta mañana, que veo que lo de la novia fue falsa alarma; ahora habrá que esperar el resultado de Fede. Igual tengo entendido que hay que esperar 10 días aproximadamente así que no vamos a poder ensayar con él, pero cambiarlo no", aseguró desmintiendo los dichos del conductor de LAM.

Agustín "Cachete" Sierra, ¿el posible reemplazo?

Como Federico Bal no puede ensayar por el momento, ya que tiene que cumplir con el aislamiento preventivo durante 14 días, la producción de Mentiras Inteligentes empezó a llamar a eventuales reemplazos, entre ellos la revelación de Cantando 2020, Agustín "Cachete" Sierra.

"Hoy recibí un mensaje con una propuesta de un productor para un protagónico en el Lola Membrives. Pero le dije que hablábamos mañana tranquilos. Ojalá, nos juntaremos a hablar para ver para cuándo es, el papel, cómo es la obra. Hasta ahora vine muy tranquilo, diciendo que no para esperar una buena oportunidad, así que ojalá sea esta", confesó.

En cuanto a qué tiene que tener un proyecto para que diga que sí, aclaró: "Quiero buscar algo que realmente quiera hacer, venimos de pasar un año muy duro. Si no hay algo que nos seduzca mucho, es tiempo de frenar un poco y descansar y enfocar para lo que venga".

La palabra de Fede Bal y su novia

Bal está a punto de estrenar Mentiras inteligentes, junto a Arnaldo André, Marta González y Cinthia Fernández Crédito: Gerardo Viercovich

Al parecer, Federico Bal se habría enterado por la tele la noticia del posible reemplazo. Si bien no dio demasiados detalles, el actor se comunicó con Los ángeles de la mañana y bromeó al respecto: "Ángel, buscame un lugar como angelito porque prendo la tele y veo que me quedé sin laburo", leyó el conductor del ciclo.

Sin embargo, Bal no es el único involucrado en el escándalo que habló: su novia decidió romper el silencio porque, según ella, "están diciendo cualquier cosa". En un mensaje enviado a Connie Ansaldi, Aldrey explicó que no asistieron a ninguna fiesta clandestina en Año Nuevo. "Yo tengo un departamento en la playa; el 31 hicimos una comida para 10 personas. En el mismo complejo, Guillermo Coppola hizo otra comida para su familia y amigos. Tipo 1 fuimos a saludar y volvimos a nuestro departamento. Fede el 1 de enero se volvió, porque tenía mucho laburo. Yo ayer me levanté con dolor de garganta y me hisopé por las dudas", explicó.

