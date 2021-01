Fede Bal se defiende: "Hay una caza de brujas al famoso"

Federico Bal sigue en el elenco de Mentiras inteligentes y desmiente el rumor sobre su salida. Pasó fin de año en Mar del Plata con su novia, Sofía Aldrey y asegura que estuvo en contacto con Guillermo Coppola, positivo de Covid, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias

"No me bajaron de ninguna obra. Estoy en constante diálogo con el productor, Alberto Raimundo. Fue una mala información la que circuló, no creo que nadie sea tan mala leche como para decir cosas que no son ni para armar escandaletes de verano. Estoy en un momento de mi vida que trato de evitar estos conflictos", dejó en claro Federico Bal en Intrusos, por América. El actor asegura que esta mañana se levantó con la falsa noticia de que quedaba afuera de la obra Mentiras inteligentes, que estrena el 14 de enero en el Teatro Lola Membrives.

El rumor sostenía que Fede había sido parte de una fiesta clandestina y que allí se habría expuesto al contagio del Covid-19. Por esa razón, la producción de la obra lo dejaría a un costado y buscaría un reemplazo, siempre según el rumor que circulaba. Sin embargo, Bal sostiene que eso jamás sucedió. "El elenco no está enojado conmigo, de hecho hoy hablé con todos. Está todo en orden. La cosa es así. Me fui el miércoles 30 de diciembre a Mar del Plata, después del ensayo de la obra, para recibir el año allá con mi novia, Sofía Aldrey y con su familia. Pasé el 31 y me volví el 1 a la tarde, solo, porque mi novia se quedó allá. Ella tiene un complejo de departamentos en la playa donde suele ir con su familia. En uno de los departamentos estaba Guillermo Coppola, con unos amigos. El 31 lo fui a saludar, codo con codo y barbijo. Y después festejamos el Año Nuevo con diez personas, que son familia. ¿Puedo festejar el Año Nuevo? Porque hay una caza de brujas al famoso. Todo fue con protocolo, distancia social, barbijos. No hice una fiesta ni la llené de amigos la casa. Me saqué una foto con dos chicas que me pidieron una foto cuando bajamos a la playa después de brindar. No las conozco", aseguró.

Además explicó que su novia Sofía se hisopó y dio negativo de Covid. "Lo hizo cuando se enteró que Coppola es positivo y tres personas más del complejo dieron positivo. Una de ellas es la mucama que también entra a su casa. Yo también me hisopé y estoy esperando el resultado pero estoy bien y me siento bien. Adoro a mis compañeros de Mentiras inteligentes y quiero cuidarlos, sobre todo a Arnaldo André y Marta González que son mayores. No tuve contacto estrecho con nadie. No sé qué más quieren", se ofuscó, y agregó: "Estaba haciendo esta obra cuando me enteré que estaba enfermo, en marzo pasado. Y el productor se portó de diez, como ahora".

Fede Bal también habló del polémico audio que se filtró y en el que invitaba al Polaco a una fiesta en su casa

Bal también se refirió a la fiesta que hizo en su casa hace algunas semanas y en la que se filtró un audio en el que invitaba al Polaco. "Hice en casa una fiesta para 30 amigos y eso está permitido. Le mandé un audio contándole que el agua de la pileta estaba caliente", dijo con picardía. "Mi novia lo sabía porque tenemos una relación con mucho diálogo y sabía de la gente que venía y la temperatura del agua de la pile. El tono del audio no es lo que querés escuchar de tu novio, eso es cierto. Pero no fue razón para problemas ni discusiones ni nada. Me conoce y sabe cómo soy. Invité al Polaco a que se relaje después de las grabaciones de MasterChef, porque estaba cerca".

Dispuesto a hablar de todo, contó que todavía no quiere formalizar su relación con Sofía. "Estamos bien. Y tampoco quiero ser padre ahora. Mi papá (Santiago Bal) me tuvo a los 52 años, así que no hay edad. Me encantan los niños y tengo buena relación pero me estoy ocupando un poco de mí. Es cierto que congelé esperma cuando supe que tenía cáncer de colon por si la quimio me dejaba estéril. Pero no es un deseo ser padre ahora".

Finalmente, Bal habló sobre el final de MasterChef Celebrity: "Mi candidata para ganar es Claudia. No saben lo que es esa mujer, no sé ni por dónde empezar. Hay algo de ella que me llamó la atención. Ser la mujer de un crack te pone en la sombra. Es buena madre, amiga, compañera, tiene tanto amor. Siento que es su momento de florecer, es más Claudia que nunca. Se merece el trofeo más que nadie en el show, cocina increíble y hoy es la madre de todos los argentinos".

