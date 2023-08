Messi 10 by Cirque du Soleil: todos los detalles de la previa a la llegada del show a Buenos Aires

escuchar

En vísperas de la llegada a Buenos Aires de Messi10, la puesta en escena del Cirque du Solei que fusiona la pasión del fútbol y la espectacularidad del circo, varios famosos asistieron al predio de Complejo al Río de Vicente López para disfrutar de un exclusivo cocktail de lanzamiento y celebrar al ídolo deportivo a puro arte. Guillermo Coppola, Eber Ludueña, Franco Masini, Agustina Cherri, Paula Chaves y Peter Alfonso fueron algunos de los invitados al evento y desfilaron entusiasmados por el universo de este espectáculo que traduce artísticamente el talento de la leyenda viva del deporte.

El espectáculo ya se presentó en la ciudad de Salta y batió todos los récords: en casi tres semanas tuvo más de 50 mil espectadores. La próxima escala del show será en Rosario, la ciudad que vio nacer al 10, con funciones desde el 16 hasta el 21 de agosto, para luego aterrizar el 5 de octubre en Buenos Aires. Con entradas agotadas para las funciones de octubre, las nuevas localidades para noviembre pueden adquirirse a través de AreaTicket .

El evento de lanzamiento en Buenos Aires contó con Nicolás Vázquez como presentador y con representantes de la productora que profundizaron sobre el espíritu de Messi10. Cirque du Soleil, con este show inspirado en la vida, los valores y la trayectoria de Lionel Messi, despliega una impactante puesta en escena que reúne a un elenco de 32 artistas de más de 15 países. Vázquez aprovechó su rol de moderador arriba del escenario para celebrar la unión entre el arte y el deporte.

“ Recordemos que este show se armó antes del Mundial. Messi ya era el más grande antes de levantar la Copa del Mundo. Eso nos tiene que enseñar a no ser exitistas. A que los chicos sepan que a las cosas pueden salir mal o no salir ”, reflexionó el actor en su rol de conductor del evento. “Leo (Messi) me dijo el show era espectacular y que le encantó participar”. El astro del fútbol asistió a reuniones creativas e hizo aportes artísticos a la producción; además, la presentación cuenta con una banda sonora que combina música original con reversiones de diferentes artistas -entre las que se destaca una canción de Los Cafres elegida por Leo Messi y el himno mundialista “Muchachos” de La Mosca- a cargo de Sony Music.

La obra ofrece una experiencia interactiva y busca celebrar a la figura de Messi más allá de sus logros profesionales: es un homenaje al ídolo y a la persona. Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, en diálogo con LA NACION se mostró entusiasmada con la posibilidad de recibir al espectáculo en su municipio: “ Estamos super contentos y orgullosos de que Vicente López pueda recibir al Cirque de Messi. En nombre de los vecinos siento que es un orgullo total tener este espectáculo y este show para todos. Desde Vicente López seguimos apostando por la cultura, por el entretenimiento y por grandes eventos que como este pueden hacerse en una ciudad como la nuestra ”.

El show se estrenó por primera vez en octubre de 2019 en Barcelona; en ese momento, Lionel Messi todavía jugaba en el club emblema de la ciudad mediterránea. Esa presentación fue todo un hito en la historia de la compañía canadiense por tratarse de un tributo a una figura viva luego de haber repasado el legado de agrupaciones como The Beatles y Soda Stereo o íconos pop como Elvis Presley y Michael Jackson. El espectáculo a cargo de PopArt Music y Cirque du Soleil tenía previsto visitar la Argentina en junio de 2020, pero la pandemia obligó a suspender su recorrido. Luego de una larga espera, quienes adquirieron sus accesos para las funciones de 2020 podrán finalmente disfrutar del tan esperado show en el país.

2023

Rosario |16 al 21 de agosto | Club Atlético Provincial

Buenos Aires | 5 de octubre al 5 de noviembre | Complejo al Río

2024

República Dominicana | Funciones durante el mes de abril

Toda la información acerca de las nuevas fechas, políticas de devolución y preguntas frecuentes está disponible en messicirque.com.

