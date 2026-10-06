Qué pasa con la temporada teatral de Mar del Plata: entre la incertidumbre y el riesgo de salas cerradas

Para este momento del año, la temporada de teatro de Mar del Plata suele tener definidos los grandes títulos que suelen arrancar sus funciones a fines de diciembre o en los primeros días de enero. A juzgar por los hechos, la temporada 2026/27 parece ser la excepción a esta regla no escrita.

Un jugador clave en todo esto es el empresario y productor Carlos Rottemberg, dueño de los teatros Atlas, América, Neptuno, Bristol, Lido y el Mar del Plata, o sea, la mitad de las salas del circuito comercial de dicha ciudad. En declaraciones recientes a medios marplatenses, expresó su preocupación por la próxima temporada. Reconoció que solo tenía dos títulos confirmados: la comedia dramática Las hijas, con Florencia Peña, Pilar Gamboa y Soledad Villamil, dirigida por Adrián Suar; y La función que sale mal, con dirección de Manuel González Gil y con las actuaciones de Diego Reinhold, Freddy Villarreal, Héctor Díaz y gran elenco. Y sus dichos no pasaron inadvertidos.

Fiel a su costumbre, Carlos Rottemberg poniéndole el dedo al contrato para llevar a Las hijas, la comedia dramática con Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa a una de sus salas x.com/fedeflowersok

En una nota con el diario La Capital, agregó: “Uno de los temas que vengo batallando desde hace dos años, y que creo que va a impactar en general, tiene que ver con la falta de ficción en la televisión y la no generación de aquellos artistas populares, convocantes, que a lo largo del país ha conocido la gente a través de la tele”, explicó hace pocos días.

En diálogo con LA NACION, amplió y actualizó sus declaraciones. “La semana pasada, cuando en un móvil me preguntaron sobre la programación en Mar del Plata, dije que a fines de septiembre tenía dos espectáculos confirmados y que el armado venía lento. Ante la consulta de si alguna sala podría quedar cerrada, transparentando la situación, aclaré que no me alcanzan dos espectáculos; normalmente tengo que tener una base de 6 títulos. Espero que no suceda, pero puede pasar que haya alguna sala cerrada para la temporada próxima, como alguna vez ya me pasó por fuera de la pandemia”.

El español Luis Zahera, reconocido por su trabajo en la serie Animal, que estuvo entre las más vistas en Netflix, hará temporada en Mar del Plata

Tratándose de una actividad en la que se van definiendo los pasos día tras día, el viernes pudo cerrar la presentación del humorista español Luis Zahera, reconocido por su trabajo en películas como Celda 211 y la serie Animal [que se puede ver en Netflix], quien presentará desde el 11 de enero el unipersonal humorístico Chungo, basado en episodios de su vida personal y profesional, en medio de una gira por la región que incluye a Buenos Aires. “Y en estas horas estamos esperando la respuesta de tres espectáculos que, seguramente, uno o dos se confirmarán. Por lo tanto, en la presentación de los espectáculos para mis salas que hago todos los noviembre estará la información completa celebrando mis 49 años de temporadas consecutivas en Mar del Plata y mis más de 300 espectáculos presentados en la ciudad. Han cambiado algunos hábitos, no solamente económicos sino también vacacionales, pero nuestra empresa marplatense al ciento por ciento sigue firme en el lugar en el que decidió estar”, apuntó.

Repercusiones

Tras sus primeras declaraciones, el productor Miguel Pardo, quien llevó a una de las salas de Rottemberg las comedias musicales Mamma Mia! y Pretty Woman y que en la próxima temporada presentará la comedia Ni media palabra, con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez en el Roxy, sumó su opinión: “Si los empresarios no arriesgamos, podemos perder el hábito de que la gente vaya al teatro. Y, aún más grave, corremos el riesgo de que las nuevas generaciones no incorporen en su agenda esa maravillosa salida que es ir al teatro”.

Hairspray, el tanque de la avenida Corrientes que seguramente será uno de los títulos fuertes en Mar del Plata Gerardo Viercovich - LA NACION

Por su parte, Marcelo González, gestor del Teatro Tronador BNA, también expuso su punto de vista centrándose en una de las características de la actividad del teatro comercial en la ciudad balnearia. “Es una locura que los teatros de Mar del Plata estén cerrados por lo menos 300 días al año. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, por eso están en el estado en que están”, sostuvo en su cuenta de X.

En la sala que recuperó para la actividad en 2019, luego de haber estado cinco años cerrada, durante la temporada 2026/27 se presentará Hairspray, el premiado musical que protagoniza Damián Betular y que dirige Fernando Dente. Desde hace unos años, funciona en el Tronador la sede del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón como parte de un acuerdo con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que llevó en 2024 a la obra Cyrano, producción del Complejo Teatral de Buenos Aires protagonizada por Gabriel Goity y a otros títulos del organismo público porteño.

El pantallazo de las grandes salas del circuito comercial de la ciudad balnearia se completa con los teatros Enrique Carreras y el Santa Fe y el Centro de Arte MDP, con sus salas Radio City, Roxy y Melany. Los dos títulos confirmados hasta este momento en ese complejo teatral abarcan la comedia de Mariano Martínez y Nicolás Cabré junto a La revista del Cervantes, una producción del Teatro Nacional Cervantes que tendrá una segunda versión luego de su abrupto final y que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. La nueva puesta, según ha circulado, contará con las actuaciones de Lizy Tagliani, como la vedette de la revista, y José María Listorti, como Tato Bores.

Telones y entretelones

Detrás de este panorama sobre la temporada teatral en Mar del Plata que se viene parecen acumularse distintas capas que van desde la situación económica a la incursión del Estado en el circuito comercial como la problemática que plantea la falta de ficción televisiva en el armado de la programación del circuito comercial (sea en Mar del Plata, en Carlos Paz o Buenos Aires).

Por lo pronto, en la temporada 2025/2026 se produjo en la ciudad balnearia una baja de espectadores del 15 por ciento en comparación con la anterior. En lo que hace al consumo teatral porteño en el circuito comercial, este año viene casi empatado con las cifras de entradas vendidas de la temporada pasada, pero lejos todavía del pico de público de 2023. El bolsillo del espectador es un tema crucial en este escenario en el que la microeconomía impone sus razones.

El año pasado, en el Teatro Atlas se festejaron los 34 años de Brujas Mauro V. Rizzi

Desde otra perspectiva, la actividad teatral marplatense está configurada, como en Buenos Aires, por el circuito comercial (la de las grandes salas y las más pequeñas), el siempre activo teatro independiente y el sostenido con dineros públicos (el Teatro Auditorium y el Payró, a cargo de la gobernación; y el Colón, que depende de la Municipalidad). El desembarco de La revista del Cervantes, espectáculo producido por la Secretaría de la Cultura de la Nación, ahora protagonizado por dos figuras convocantes como Tagliani y Listorti, en una sala comercial es algo llamativo.

La práctica no es nueva. En 2013, cuando Daniel Scioli, actual funcionario del gobierno de Javier Milei, era gobernador de la provincia de Buenos Aires, programó una intensa serie de recitales gratuitos y dos espectáculos en el Teatro Auditorium, lo que despertó la queja de algunos productores privados por la repentina presencia de un competidor sostenido con la ayuda de dinero público.

Nicolás Cabré, Bicho Gómez y Mariano Martínez en Ni media palabra, uno de los títulos de la temporada en Mar del Plata

De la TV al escenario

Para el experimentado productor Carlos Rottemberg, la falta de ficción televisiva impacta directamente en el teatro comercial, algo que reconocen varios otros referentes del medio. En marzo del año pasado concedió un largo reportaje a LA NACION, en el cual advirtió sobre esta problemática: “Siento, por primera vez en mis 50 años de actividad teatral, que la falta de ficción en la televisión abierta hace que estemos viviendo una coyuntura peligrosa para el futuro del teatro más popular y masivo”. Tomando aquellas declaraciones y los ecos que generó en el medio, Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) organizó un encuentro que tendrá lugar el martes 13 en el Liceo para abordar esta problemática de tantas aristas y consecuencias directas en el mapa de la ficción

El encuentro se llama “La ficción se pregunta: una industria en transformación”. Participarán Adrián Suar, figura clave de la televisión y del teatro comercial; Marcos Carnevale, guionista y director teatral; Pablo Echarri, actor y presidente de Sagai; Vanessa Ragone, productora de cine de reconocimiento internacional; y Rottemberg. Moderará la charla la periodista Gisela Busaniche. Desde la organización de esta jornada de reflexión se dispara una pregunta troncal: ¿Qué necesita hoy la industria cultural argentina para producir, generar trabajo, encontrar público y proyectarse hacia el futuro?.

El armado de la temporada de teatro en Mar del Plata forma parte de esta problemática.