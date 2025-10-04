La comedia española de nueve capítulos que llegó a Netflix y se convirtió en la serie más vista en la Argentina

En la batalla por captar suscriptores y retener a los que ya le dieron play a algún contenido, las plataformas de streaming actualizan constantemente sus títulos. Así como renuevan series exitosas y cancelan las que no funcionaron, suman películas, documentales, eventos en vivo y propuestas para los más pequeños. De esta manera buscan satisfacer las necesidades de su público ofreciéndoles opciones para todos los gustos, desde comedias románticas hasta crímenes basados en hechos reales, sin dejar de tener en cuenta dramas, policiales y cine de terror. Esta semana, Netflix sumó a su catálogo una producción española de nueve capítulos con un elenco de lujo que arrasó y ya se posicionó como la serie más vista en la Argentina.

Animal llegó a Netflix el viernes 3 de octubre y causó furor. Cuenta la historia de Antón un veterinario rural que, escaso de ingresos, acepta un trabajo en la tienda de lujo para mascotas de su sobrina Uxia. Su vida personal y laboral cambian radicalmente, puesto que pasa de cuidar conejos y cabras en el campo a atender y consentir a animales -y a sus dueños- que están en mejores condiciones que él.

La comedia española cuenta con nueve capítulos de entre 25 y 30 minutos de duración (Foto: IMDb)

“Un veterinario rural gallego se ve obligado a trabajar en una boutique de lujo para animales junto a su sobrina. Allí atenderá a los animales y descubrirá que sobrevivir en este nuevo ecosistema no será tarea fácil. Dos generaciones, dos mundos: tradición y modernidad, barro y glamour, chocan mientras intentan adaptarse a la vida del otro”, reza la sinopsis que compartió la plataforma.

Luis Zahera, reconocido por su trabajo en Entrevías interpreta al veterinario Antón (Foto: Instagram @luiszahera)

La comedia está creada por el madrileño Victor García León (Más pena que gloria, Vete de mí), quien además dirige cuatro episodios. El elenco está encabezado por Luis Zahera, reconocido por su trabajo en películas como Celda 211 y El reino y la serie Entrevías, y Lucía Caraballo (Estoy vivo), en los roles del veterinario Antón y su sobrina Uxia. Completan el reparto Carmen Ruiz, Antonio Durán ‘Morris’, Sergio Abelaria, Darío Loureiro, Adrián Viador, Raquel Nogueira, Fer Fraga y Nacho Pena.

Lucía Caraballo interpreta a Uxia, sobrina de Antón y quien le propone un nuevo - y desafiante - trabajo (Foto: IMDb)

La comedia cuenta con nueve episodios de entre 25 y 30 minutos de duración, ideales para maratonear el fin de semana.

Así como Netflix agrega a su catálogo propuestas exitosas también suma títulos que se estrenaron hace 10, 20 o 30 años, lo que posibilita que una generación los descubra o redescubra. Entre las más recientes incorporaciones se encuentra un clásico de Steven Spielberg basado en hechos reales que se proyectó por primera vez en 2005. Se trata de Munich, una adaptación del libro Vengeance de George Jonas, sobre un equipo secreto del Mossad que recibe la misión de eliminar a los responsables del ataque terrorista ocurrido durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Alemania.

Tráiler oficial de Munich

El largometraje tiene un elenco de primeros actores: Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz y Geoffrey Rush y cuenta con guion de Tony Kushner y Eric Roth y dirección de Spielberg. El drama, que recibió cinco nominaciones a los premios Oscar de 2006 en las categorías de mejor película, director, guion adaptado, montaje y banda sonora, dura 164 minutos y es ideal para aquellos fanáticos de los clásicos y de las películas basadas en hechos reales.