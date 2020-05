Sebastián Blutrach, el asesor de programación artística del Cervantes Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

La dupla conformada por Rubén D'Audia y Sebastián Blutrach asumió la dirección del Teatro Nacional Cervantes a fines de enero . Quedaba atrás la gestión de Alejandro Tantanian y varios conflictos gremiales que tuvieron cerrada a la histórica sala por varios meses. Pero, claro, ninguno de ellos imaginó la situación actual de pandemia de coronavirus , cuarentena y el hecho sin precedentes de tener a todos los teatros del país, y del mundo, cerrados sin saber cuándo volverán a abrir sus puertas.

Rápidos de reflejos, ni bien se inició la cuarentena la dupla de gestión empezó a subir contenidos propios a la página del Teatro, sumando nuevos piezas audiovisuales que incluyen también reportajes a grandes personalidades de la escena (desde Rafael Spregelburd hasta las cuatro integrantes de Gambas al Ajillo, pasando por Mauricio Kartun y Lorena Vega). El lunes la única sala que depende del Ministerio de Cultura de la Nación abrió la convocatoria para obras pensadas para el formato audiovisual.

Sebastián Blutrach, dueño del teatro El Picadero y productor de amplia experiencia, habla con LA NACION sobre los nuevos desafíos en tiempos que se van definiendo día a día e inmensa incertidumbre. "Con Tristán Bauer (Ministro de Cultura) y con Rubén D'Audia (director general del Cervantes ) estamos buscamos que el Teatro esté al servicio de la comunidad artística, que está atravesando un momento muy complejo -apunta desde su casa-. Con Rubén propusimos al ministro la realización del concurso Nuestro Teatro, cuya convocatoria cierra el 22 de junio , basado en obras cortas no estrenadas de autores nacionales. Una vez que cierre el concurso la idea es tomarnos 15 días para seleccionar 21 obras, convocar a los directores y hacer las convocatorias de actores y actrices. Una vez que tengamos todo eso entraremos en contacto con el Ministerio de Salud para ver qué protocolos de trabajo deberíamos aplicar para empezar a filmarlas en el mismo Teatro. La idea es lograr una alianza para emitir el ciclo por la Televisión Pública o por el canal Encuentro o con Paka Paka si el contenido está relacionado con Educación, como una forma de aportar materiales pensando que el teatro también es una herramienta para trabajar con los chicos".

-Esta estrategia ya venían llevándola a cabo antes de la cuarentena y ahora, en tiempos de streaming, la potenciaron con obras para todo público, como La guiada y El hombre que perdió su sombra , a los que sumaron materiales para que los chicos puedan trabajar en casa.

-Hay varias obras que trabajamos con materiales didáctico para las escuelas. Ya nos pidieron sumar Last Call, Locos recuerdos y Cyrano de más acá . Para todas ellas estamos armando cuadernillo como para que los docentes tengan más herramientas para el trabajo online con los chicos. El área de Gestión de Públicos del Teatro venía haciendo esto hace tiempo y en estos momentos ese trabajo se tornó sumamente valioso en comparación a cuando era una práctica presencial. En estos días en los cuales es imposible dar respuestas a todos los sectores, una acción de este tipo aporta lo suyo. Igual, lamentablemente, sabemos que todo lo que hagamos termina siendo insuficiente.

-Por lo pronto, y a diferencia de otros organismos públicos, el material que suben a la página implica trabajo pago para el sector.

-Los contratos con los artistas ya vinculan la posibilidad de un registro audiovisual y las plataformas no tienen ningún tipo de reglamentación en cuanto a la monetización. Lo que tenemos en claro es que los artistas, en medio de esta situación, no tienen manera de generar ingresos. En base a esto propusimos a los elencos (desde los actores a los iluminadores y al resto del equipo) que generen contenidos actuales para que se terminen emitiendo junto a las proyecciones, gracias al trabajo del Departamento Audiovisual del Teatro. De este modo se genera un contenido que revaloriza la proyección de la obra que siempre pierde frente al vivo.

-¿Cuál es la situación presupuestaria del Cervantes?. Desde el Ejecutivo, ¿solicitaron destinar parte de sus fondos a Salud?

-La situación es compleja. Veníamos de la extensión presupuestaria del año pasado, porque nunca se llegó a votar el presupuesto de esta temporada. Por lo cual, contábamos con un fondo que llegaba hasta junio o julio para mantener al Teatro con sus producciones. Como se produjo el parate en la producción, producto de la cuarentena, parte de esos dineros que teníamos los destinamos a estos nuevos contenidos. Con respecto a lo que viene todo está muy abierto. En un contexto tan imprevisible esas partidas pueden ir moviéndose, no tenemos ninguna certeza. Sí consensuamos con el Ministro seguir con estas emisiones para la página y con el concurso Nuestro Teatro. Todo lo que hacemos en el Cervantes tiende a generar trabajo para la comunidad artística. Es un momento de mucho pragmatismo. Necesitamos llegar a la comunidad con posibilidades concretas de trabajo, abarcando a la mayor cantidad de artistas.

"La opción del teatro al aire libre me parece que sería una buena medida", entiende Sebastián Blutrach

-En otros países ya están debatiendo protocolos para al impreciso día en que vuelvan a abrir los teatros, tomando en cuenta datos estadísticos que aseguran que el público, desde el momento en que se vuelvan a abrir las salas, tardaría más de dos meses en perderle el miedo a entrar a una sala. ¿Están discutiendo el protocolo que se aplicaría tanto para el público como para los elencos y los trabajadores cuando se retome la actividad?

-Donde más se están discutiendo estos protocolos es en Aadet y Artei (las entidades que reúnen a las salas comerciales e independientes, respectivamente). Los teatros públicos no son ajenos a esto, inclusive hay que pensar normas más complejas porque están involucrados los sindicatos. Habrá que trabajar con todas las partes. Hay que pensar que si abrimos y un trabajador se enferma implicaría cuarentena para todos y cierre del teatro. Y también hay que pensar que si el protocolo sanitario es excesivo generaría un mensaje contradictorio con la idea de que se trata de una reapertura segura, amable hacia el público. Estamos en un momento en el hay que apelar a la cabeza fría, a no apresurarse. Es una etapa de ensayo y error, de la búsqueda de equilibrios sabiendo que seremos una de las últimas actividades en volver a abrir sus puertas.

-Estas consideraciones entiendo que también son aplicables a Aadet, la entidad de la que formás parte como dueño de El Picadero.

-Son aplicables al teatro en general. Ni el Cervantes ni el Teatro San Martín, aunque no lo haya hablado con Jorge Telerman, su director; pueden jugar por fuera de lo que le suceda al teatro en general. Como la pandemia empezó antes en Europa ahora mismo en España están evaluando cómo será la reapertura y seguramente aprendamos de esa experiencia. Como opinión muy personal la opción del teatro al aire libre me parece que sería una buena medida, en base a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad para utilizar sus parque. Y por fuera de la gran ciudad quizás se pueda trabajar con algunas compañías para que puedan ir a ciudades de provincia en donde los casos de coronavirus no son tan elevados como en esta región metropolitana. A principios de año habíamos pensando realizar cuatro producciones en el resto del país. Está muy avanzada la de Jujuy y en estos días vamos a retomar el contacto con ellos para evaluar qué posibilidades hay de avanzar con ese proyecto. Puede ser que la sala del Cervantes no llegue a abrir este año, pero sería estimulante la posibilidad de que, por lo menos, podamos estrenar fuera de Buenos Aires.