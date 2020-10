Kapanga, Stravaganza, Billie Eilish:12 propuestas para seguir por streaming

Después de su paso por Masterchef Celebrity, el Mono vuelve a ubicarse al borde del escenario y al frente de Kapanga, la banda que está a punto de celebrar sus 25 años Fuente: Archivo - Crédito: Cosquin Rock

Un fin de semana con una oferta exquisita. Por el lado teatral: la propuesta experimental de El hipervínculo; un "performer precarizado" con el lenguaje de la danza; el binomio María Onetto - Daniel Veronese, que se potencia en el monólogo; una mujer de la historia nacional, Encarnación Ezcurra; y un gran éxito, Stravaganza. La música trae recitales como los de Ligia Piro y Zoe Gotusso, en el marco de ciclos de espacios oficiales; también habrá cantores del tango, un nuevo show de Kapanga,un recital, con invitados, del gran pianista clásico Horacio Lavandera y la gira mundial de Billie Eilish... sin salir de su casa, entre otras propuestas sonoras que valdrá la pena visitar.

El hipervínculo, un propuesta de fuerte impacto visual

El hipervinculo, la obra de Matías Feldman que estrenó en la sala Martín Coronado Crédito: Carlos Furman/CTBA

El Hipervínculo (Prueba 7) es una propuesta exuberante cargada de citas visuales con 29 actores en escena, una escenografía compuesta de plataformas que entran y salen, 180 cambios de vestuario y proyecciones diversas. Forma parte de una indagación que desde hace años viene encarando el actor, director, pianista y dramaturgo Matías Feldman junto a la Compañía Buenos Aires Escénica. Fue el primer trabajo de este creador en una sala de las dimensiones de la Martín Coronado y, aunque por su formato experimental era un riesgo imaginar lo que podría ocurrir con un público, la sucesión de escenas breves (desde una imagen que remite a un un cuadro de Rembrandt hasta una serie estadounidense con acento de doblaje), llenó la sala en varias oportunidades para sorpresa de muchos.

El hipervínculo , de Matías Feldman. Streaming grabado. Disponible en la página de Complejo Teatral . Gratuito.

El agujero de la danza, una maquinara performática

El agujero de la danza, la inclasificable y expansiva conferencia performática de Juan Onofri Barbato Crédito: Prensa CCK

El bailarín, el gestor, el coreógrafo y el performer Juan Onofri Barbato está presentado El agujero de la danza. Conferencia perforada, una experiencia pensada ahora para el streaming en la que se vale de un riguroso dispositivo sonoro y visual. Esta vez, el artista creador de las obras como Tualet y Los posibles se asume como un performer precarizado al que lo convocan para hacer algo que parece no convencerlo del todo. El resultado es una atrapante conferencia performática de casi 50 minutos en la que reflexiona, ironiza y profundiza todo el tiempo sobre la danza contemporánea, sus campos de tensiones y su escasa visibilidad en el mapa de la política cultural. El agujero de la danza, producción del CCK y la sala Planta Inclán, tiene algo de un impecable late night show atravesado tanto por lo lúdico, lo político y consideraciones sobre el arte. Metido en ese baile, Onofri baila su juego subido a unos tacones, en suspensores, una remera de cuando estudió clásico y una copa de vino en la mano.

El agujero de la danza, Interpretación, texto y dirección: Juan Onofri Barbato. Streaming grabado. Disponible en la página del CCK. Gratuito.

Yo, Encarnación Ezcurra, no detiene su marcha

Lorena Vega en Yo, Encarnación Ezcurra, la historia de un espectáculo que no detiene su marcha

Con dirección de Andrés Bazallo y con la actuación de Lorena Vega, el texto de Cristina Escofect se estrenó ya hace tres temporadas obteniendo excelentes críticas. A lo largo de este tiempo se lo programó en 8 salas distintas, formó parte de diversos festivales de teatro y sea por la interpretación, la dirección como por la música original obtuvo diversos premios. El retrato sobre quien fue la mujer de Rosas y su mano derecha en el camino hacia el poder nunca detuvo su marcha. Tampoco la pandemia. De hecho, el Teatro Picadero la subió a su plataforma y volvió a ser un éxito. Por eso mismo este elogiado espectáculo volverá a las pantallas el domingo a la noche. Yo, Encarnación Ezcurra, la historia de una mujer empoderada, continúa su marcha.

Yo, Encarnación Ezcuarra, con Lorena Vega. Streaming grabado. Domingo, a las 20. En la página de Teatro Picadero.

Stravaganza, un éxito histórico de publico que ahora se asoma a la pantalla

Stravaganza. Estados del tiempo, luego de su temporada en Carlos Paz y en la avenida Corrientes ahora llega a las pantallas Fuente: Archivo

Con las distintas versiones de Stravaganza su creador -el bailarín, coreógrafo, artista de circo y productor Flavio Mendoza- no paró de romper récords históricos de audiencia y de poner la vara muy alta en lo que se refiere a la inversión y despliegue escenotécnico que pocas veces la escena comercial se anima a afrontar. Estados del tiempo no es la excepción a esa regla. En este show se rodea de más de 40 artistas, cuenta con una pileta hidráulica que aparece y desaparece, un importante vestuario majestuoso en medio de una atmósfera dominada por lo exuberante, lo grandilocuente y lo sinfónico (en defintiva, parte del ADN del reconocido bailarín y coreógrafo). Junto a Belén Pouchán y Adabel Guerrero esta versión de Stravaganza que se presentó en el teatro Broadway y que ahora llega al streaming.

Stravangaza, Estados del Tiempo , creación de Flavio Mendoza. Sábado, a las 21. En la página argentinashowlive.com ,. Entrada: desde 500 pesos

La persona deprimida, la obra que no baja los brazos

La persona deprimida, con María Onetto: el espectáculo que con la pandemia inició una gira por las pantallas del mundo

La gran actriz María Onetto estrenó el año pasado La persona deprimida, el texto de David Foster Wallace con versión y dirección de Daniel Veronese. El debut fue en el Cultural San Martin y luego pasó a Timbre 4. Para el momento de su estreno este fuerte monólogo de esta mujer atrapada en su propia angustia obtuvo elogiosas críticas. Con la llegada del coronavirus el espectáculo inició un gira virtual por las pantallas del mundo: se presentó dos veces para el Festival Grec, de Barcelona; y otras dos funciones para la plataforma del Festival Santiago a Mil, de Chile. Allí, en enero de este año, había hecho funciones cuando de la pandemia se escuchaban voces que parecían lejanas. En este particular recorrido este viernes se presentará en un streaming en vivo que se complementará con una charla debate al finalizar la función.

La persona deprimida , con María Onetto. Streaming en vivo. Sábado, a las 21, En la página de Timbre 4 . Entrada: 500 pesos.

Cómo ver a Billie Eilish

Billie Eilish Fuente: AFP

Billie Eilish se convirtió en el mayor éxito mundial sin tener ni un solo álbum publicado. Esa fue la mejor prueba de que en la industria de la música no se necesita de ciertos productos para seguir llamándose industria ni, mucho menos, música. Aunque se los extraña. Por eso, ya famosa, Billie publicó When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, un disco en el que reunió todo el éxito que venía teniendo. Este fin de semana presentará su recital Where Do We Go? Live Stream. Es publicitado como una "experiencias totalmente inmersiva" con efectos 3D de cámaras. Además, una hora antes del show se verán clips del documental Billie Eilish: The World's A Little Blurry, y la participación de invitados, sorteos y contenidos de las marcas que la apoyan.

Billie Eilish, Where Do We Go? Live Stream. El sábado, a las 19 (Tickets disponibles desde 30 dólares).

Kapanga

Después de su paso por Masterchef Celebrity, el Mono vuelve a ubicarse al borde del escenario y al frente de Kapanga, la banda que está a punto de celebrar sus 25 años Fuente: Archivo - Crédito: Cosquin Rock

Kapanga Night Show es la segunda experiencia que el grupo Kapanga propone vía streaming. ¿Qué tiene para ofrecer esta nueva edición? Como la primera, un formato televisivo. Además, los temas más representativos de la banda, juegos, la conducción de Pollo Cerviño, la participación especial de Piti Fernández, de Las Pastillas del Abuelo, y, según prometen, algunas sorpresas. Todo esto para preparar el terreno para un festejo muy especial de la banda: en noviembre de este año Kapanga cumplirá 25 años.

Kapanga , el sábado, a las 21. ( Entradas en TicketHoy )

MBP y otras músicas

Belén Pérez Muñiz es una de las referencias de la canción brasileña en la Argentina. Creció rodeada de música (sus padres fueron los creadores del legendario café concert La Fusa) y se formó bajo la tutela de Vinicius de Moraes. Después de varios meses sin actuaciones debido a la pandemia, decidió hacer un primer streaming, desde su casa y a través de su canal de YouTube, junto al guitarrista Leo Álvarez y varios invitados, Leandro Marquesano (piano), Fabian Miodownik (bateria), Nicolás Courreges (bajo) y Alfredo de Souza (percusión). "Haremos un pocket-show con algunos clásicos, otros no tanto y temas que me han pedido. El precio de la entrada es una donación y tiene distintas opciones. Lo que puedas, lo que quieras", escribió.

Belén Pérez Muñiz , el sábado, a las 21 ( Para ver el show las instrucciones están en su página web ).

Cancionero latinoamericano

Ligia Piro Fuente: Archivo - Crédito: Diego Spivacow/AFV

El CCK inauguró un ciclo de música popular que se podrá ver todos los sábados. El concierto de este fin de semana estará a cargo de la cantante Ligia Piro, acompañada por el pianista Gustavo "Popi" Spatocco y el contrabajista Fernando Botti. Juntos pasearán por obras fundamentales del repertorio latinoamericano. Temas como "Construcción" (Chico Buarque), "Te abracé en la noche" (Fernando Cabrera) y "Barro tal vez" (Luis Alberto Spinetta) formarán parte de este cancionero. Para la semana que viene está prevista la actuación del Quinteto Astor Piazzolla. La grilla continúa con otros artistas de la música popular. Liliana Herrero y Juan Falú interpretan los temas del álbum Leguizamón - Castilla, que registraron hace dos décadas. Diego Schissi presentará su nuevo proyecto basado en músicas de Charly García junto a Diana Arias. El Trío Patio, integrado por Juan Quintero, Santiago Segret y Andrés Pilar, adelantará material junto a la cantante Nadia Larcher. El Dúo Marcelo Moguilevsky y Sebastián Espósito se presentará con las cantantes invitadas Lidia Borda y Nadia Szachniuk.

Ligia Piro , con Popi Spatocco y Fernando Botti El sábado, a las 20, con entrada libre, desde la web del CCK o a tráves de su canal de YouTube.

Tango con escalas en el rock y el bolero

Hernán Lucero Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Casualmente es el último disco de Hernán Lucero, donde el cantor de música criolla abre el espectro a otros géneros. En la presentación que realizará este fin de semana estará acompañado por el guitarrista Sebastián Henríquez. Sobre su álbum, Lucero dice: "Es lo que yo creo que es el tango, una enorme y bella diversidad que habla de lo que somos. Ojala cada una y cada uno de ustedes se encuentre en estas canciones". Casualmente es su séptima producción discográfica.

Hernán Lucero , el sábado, a las 21. ( Entrada, $ 400 ).

Un mundo de gente

Zoe Gotusso Fuente: Archivo - Crédito: Cosquin Rock

El Centro Cultural Recoleta tiene una agenda muy amplia de actividades entre las que se cuentan varios recitales. Dentro del ciclo Un mundo de gente este sábado se presentará Zoe Gotusso. La cantante cordobesa ofrecerá un concierto que se grabará desde la capilla del Recoleta. La acompañarán Diego Mema en guitarra y Clara Susevich en teclados. El plan es hacer canciones como "Monoambiente en Capital" y varios covers, que son, además, una de las especialidades de esta cantante, que se hizo conocida haciendo versiones con el dúo Salvapantallas, que compartió con Santi Celli.

Zoe Gotusso , el sábado, a las 18. (Entrada libre, desde el canal de Youtube del CC. Recoleta ).

Cruces desde el piano

Horacio Lavandera Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

Horacio Lavandera tiene previsto un recital de piano que realizará desde la plataforma Suena en vivo. Pero lejos de ser un espectáculo exclusivo para el mundo de la clásica, Lavandera recorrerá un amplio registro estilístico y de géneros musicales. De la música clásica irá hacia las composiciones de Gershwin y de Piazzolla. También ofrecerá música contemporánea. Lo acompañarán invitados especiales, como Pedro Aznar, Mariú Fernández y Javier Ferreira.

Horacio Lavandera , el domingo, a las 21. Entradas desde 500 pesos ( Ticket Flash ).

