Taquilla teatral: ni los tiktokeros ni el fenómeno de Las cosas maravillosas ponen en riesgo el dominio de Inmaduros

En general, la taquilla que todas las semanas da a conocer Aadet -la cámara que reúne a los dueños de salas y productores del circuito de teatro comercial de la ciudad- suele confirmar la decida preferencia por espectáculos que ya llevan un tiempo en cartel y que son abonados al top five de los títulos más vistos. Como viene sucediendo desde hace ya varios meses, Inmaduros, la comedia que protagonizan Adrián Suar, Diego Peretti y Patricia Echegoyen y que dirige Mauricio Dayub, encabeza el ranking. Según el registro que dan cuenta de las obras más vistas, el podio se completa con Kinky Boots, el musical con Martín Bossi, Fer Dente y Laura Fernández, seguido por Los bonobos, la comedia que protagonizan Campi, Peto Menahem, Osqui Guzmán y Lizy Tagliani.

Detrás de este terceto vienen dos propuestas que pisan fuerte ya desde hace varias semanas: Roberto Moldavsky, “el top, top, del humor”, con El método Moldavsky, seguido por La verdad, la comedia con Agustín Sierra, Candela Vetrano, María del Cerro y Tomás Fonzi que se estrenó hace un mes en el nuevo teatro Politeama, el emprendimiento de Juan José Campanella y sus socios de 100 Bares. Anoche, a pocas cuadras del Politeama, el teatro Liceo festejó los 150 años de vida -es la sala privada más antigua de América latina- con una nueva temporada de Piaf en la que Elena Roger, su protagonista, dejó el escenario en medio de una ovación. El Liceo es una de las tantas salas de Tomás Rottemberg y su padre, Carlos Rottemberg. Tomás es el producto ejecutivo de Las cosas maravillosas, la obra que protagoniza Peter Lanzani, uno de los protagonistas de la película Argentina,1985, que esta semana se anunció que competirá en el Festival de Venecia.

Las cosas maravillosas se presenta en el Multiteatro Comafi, otras de las salas de esta familia que cumple un rol clave en el teatro comercial argentino. Pequeña en comparación a salas grandes del circuito (como el Metropolitan Sura o el El Nacional), permite que el público forma parte de esta verdadera ceremonia escénica, ya que los espectadores se ubican en el escenario. El trabajo de Peter Lanzani tuvo esta semana funciones con ocupación total, lo cual lo ubicó en el primer lugar de este otro ranking. Le sigue Inmaduros, número puesto también en lo que hace a recaudaciones, seguido por el show del tiktoker Mario Soprano; el que realizan los standaperos Luciano Mellera y Lucas Lauriente, y cierra el top five de este listado tan variopinto Las chicas de la culpa, con Malena Guinzburg, Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Natalia Carulias quienes hacen, según ellas mismas afirman en el tono irónico que las caracteriza, algo que no es una obra de teatro ni un stand up.

Nacida y criada en las pantallas, los personajes de La granja de Zenón se han convertido en uno de los espectáculos preferidos por la audiencia más pequeña Archivo

En lo que hace a espectáculos infantiles, el listado está centrado en la recaudación por venta de entradas. Lo encabeza La granja de Zenón en busca del arcoiris, seguido por Topa: tu primer concierto, Masha y el oso, Peppa Pig y Shrek, el musical. La semana próxima, cuando culminen las vacaciones de invierno que han tenido distintos calendarios según las regiones, se tendrá un panorama más claro para poder trazar una comparativa con los números de la temporada de invierno tanto de público adulto como infantil de 2019, tiempos prepandémicos.