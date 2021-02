Teatro: Gimena Accardi reemplazará a Flor Vigna en la nueva temporada de Una semana nada más

Nicolás Vázquez vuelve al teatro el 1° de abril luego de un año sin funciones como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y lo hace nada menos que con su último gran éxito: la comedia Una semana nada más. Sin embargo, a diferencia de las temporadas previas, esta vez no será de la partida Florencia Vigna, la actriz que acompañaba a Vázquez y a Benjamín Rojas arriba del escenario.

Este jueves se dio a conocer a la flamante reemplazante de Vigna: Gimena Accardi, esposa del actor y productor, quien ya había trabajado junto a su marido y Rojas en El otro lado de la cama, otra producción que fue un suceso.

“¡Vamos! ¡Va estar genial! Los voy a ver en primera fila. Gracias por apoyarme en todos mis proyectos. Los quiero hasta el infinito”, escribió en un comentario Vigna cuando se anunció la vuelta de la obra, y contó en el programa de eltrece Los ángeles de la mañana que no estará en la misma porque quiere abocarse a su incipiente carrera como cantante y a la grabación de un disco. “Era un secreto que venía guardando”, contó la actriz, bailarina y exhost digital de MasterChef Celebrity.

Flor Vigna no será de la partida en este regreso por su proyecto musical Una Semana Nada Más

Por su parte, Accardi, quien había sido originalmente convocada para Una semana nada más, escribió un posteo en su cuenta de Instagram expresando su emoción por poder integrar el equipo en esta ocasión.

“Hace cuatro años, antes de terminar El otro lado de la cama, Nico me ofreció hacer Una semana nada más con Benja y no dudé ni un segundo, leí el libro y me encantó, pasó un tiempo y me surgió otro proyecto y no pude hacer ambas cosas a la vez, y ahí Flor le puso toda la garra y se subió al escenario con alma y corazón. Hoy, las vueltas de la vida hacen que ahora sea Flor la que tiene otros proyectos y no pueda hacer ambas cosas... Así que tal cual lo imaginaban, ahora me subiré yo al escenario con alma y corazón”, expresó la actriz.

“El teatro es mi terapia, es lo que me cura, es mi vocación desde que tengo uso de razón. Soy actriz y ahí pertenezco. Ese es mi lugar más seguro, es como un segundo hogar. Encima con el plus de volver a trabajar con la dupla de Nico y Benja (marido y amigo), los admiro y quiero a ambos, ¡trabajar con ellos siempre es una fiesta! Volver a ser dirigida por Mariano [Demaría] es el broche de oro. Gracias por el amor, por los mensajes y el cariño ¿Preparados para reírse hasta que les duela la cara? Porque nosotros ya estamos listos. ¡Los esperamos!”, concluyó la actriz, palpitando feliz el regreso.

Una semana nada más se estrenará el 1° de abril en el teatro El Nacional. Es la adaptación de una comedia francesa escrita por Clément Michel, con dirección de Mariano Demaría, producción artística de Nicolás Vázquez y producción general de Adrián Suar, Nacho Laviaguerre y Preludio Producciones.

La trama se centra en la historia de Pablo (Vázquez) y Sofía (Accardi), una pareja que supo estar en armonía hasta que la convivencia les arruina el vínculo. Decidido a separarse, Pablo le pide ayuda a su mejor amigo Martín (Rojas), para que se mude con ellos y facilite la ruptura.

Una semana nada más se podrá disfrutar los viernes a las 21, los sábados a las 20 y 22.45, y los domingos a las 20. Las entradas estarán a la venta a partir a partir del lunes 1° de marzo en plateanet.com y en la boletería de El Nacional Sancor Seguros, en Avenida Corrientes 960, de 10 a 20.

LA NACION