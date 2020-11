Vane Butera canta sus canciones por streaming

Vanesa Butera, cantante y actriz Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Segundo disco del año menos pensado, y el cuarto de su carrera desde Partida, en 2011, Vanesa Butera pudo convertir el plan cancelado en un aquí y ahora inspirador y productivo. Todavía no eligió nombre pero el evento, sí, se llama Estamos grabando y es literal. Porque el viernes 20, grabará su disco en vivo y lo presentará vía streaming.

"Sería como las grabaciones en vivo, en un concierto en estadio o teatro, pero esta vez es un estudio", dice la cantautora y actriz, a quien acompañarán los músicos Fabián Miodownik, Matías Cadoni, Carlos Brítez y el guitarrista, productor y arreglador Javier López Del Carril, devenido en experto en shows online durante la cuarentena: fue el partenaire musical de Elena Roger, de Laura Conforte y de Butera, que además es su pareja, una condición ventajosa en el aislamiento obligatorio.

"Después de Adónde no me llaman, que saqué en mayo, no estaba en mis planes sacar otro. Pero si de algo sirvió este año fue para darnos cuenta que los planes no funcionan, que una no decide demasiado. Al ser una artista independiente, no hay un sello que marque cuándo debo hacer las cosas. Tengo libertad para hacerlo cuando quiera y pueda", dice la artista que tenía todo preparadísimo desde el año pasado para presentar sus doce temas (que incluye la primera versión de estudio de "Gusto de vos", canción que popularizó la tira Las Estrellas) en junio en el ND Ateneo más la gira: "Tenía mucha expectativa porque fue la primera vez que me arriesgaba a hacer algo con tanta producción, cuarteto de cuerdas, trío de vientos, éramos como veinte músicos, puse todos mis ahorros. Hace pocos días, finalmente, me devolvieron la seña en el teatro porque no había manera de reprogramar".

Con más tiempo y sin apuro, decidió terminar canciones inconclusas, retazos dejados para otro momento. Con ese material inédito, organizó el streaming de julio. Al otro día, López Del Carril le dijo al oído que "tenía un nuevo disco". Y el entusiasmo, en un momento para no entusiasmarse, reapareció: "Un nuevo hijo pedía venir al mundo. En estudio, con arreglos y más músicos. Son canciones empezadas por una Vane de otra época y las terminó la Vane de hoy, en este mundo que se prende fuego. Eso se nota, tienen esa ambivalencia, esto de que los planes se los lleva el viento y que es linda la sensación de no arrepentirse de nada y disfrutar lo que te brinda cada momento sin pensar en lo que no fue".

En Estamos grabando, el público de acá y del mundo (la principal ventaja que otorga el formato) podrá disfrutar del concierto de canciones nuevas (habrá reggae y una zamba) y algunas viejas que nunca grabó ("La cáscara" y "De sonreír") y después, si se queda (nadie nota si alguien se retira, otra ventaja) será espectador de la cocina de la grabación, cómo se graban coros o cómo se repite lo que no salió bien. Seguramente, una vez más logrará estar cerca, regalar canciones para identificarse, el piropo que más recibe y el que más abraza: "Me emociona que me digan eso, 'a mí me pasó' o 'esto me sirvió para'. Personas de distintas edades, de adolescentes a mayores, que se apropian y encuentran sentidos que yo ni idea. Es una comunión muy zarpada, eso me parte la cabeza, que cada uno escuche lo que quiera, me da libertad para escribir sobre cualquier cosa, no hay temas menores para las canciones".

Desde su debut protagónico como Tracy Turnblad en el musical Hairspray, en 2008, su carrera como actriz crece y es reconocida y premiada en teatro (Entretelones, Musicool, Tanguito mío, Pegados, La carne de tu ex, Company, Huesito Caracú) y en televisión (Esperanza mía, Niní, Sandro de América, Simona). En la Bienal de Arte Joven 2017, compuso la música y letras del musical No me digas que ya sé, una de las ganadoras junto con Mamá está más chiquita. Para Butera siempre primera está la música: "Me costó mucho al principio separar, decía que me interesaban las dos cosas. Hoy no tengo dudas de que la música es mi voz, es mi forma de vivir, mi idioma, es el medio por el que me expreso, mejor que hablando, las canciones son mi postura frente al mundo, no las palabras de otro, el asunto de otro, que también me fascina y me divierte hacerlo pero no es lo mismo".

-¿La tele, de alguna manera, te permite hacer después lo que más te gusta?

-La tele me financia los discos, sin duda. Adonde no me llaman lo financié con Simona y así, voy pivoteando entre los dos wings. Amo trabajar, lo disfruto, es un privilegio enorme elegir cuándo trabajo y cuándo no. Soy muy culposa, me cuesta decir que no, y agradecida pero las ganas son la respuesta a cualquier duda, ir muy sinceramente a las ganas.

Vanesa Butera cuenta que puede financiar sus discos con sus trabajos televisivos Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

-Compartís varias veces el escenario con otras artistas y formás parte del ciclo Mujeres que la rompen: ¿Te sentís parte de una generación de cantautoras?

-Me gusta compartir, hace poco lo hicimos con Silvina Moreno. Es fundamental acompañarnos entre colegas, es cada vez más fuerte y más necesario, un colega es un hermano al menos en el mundo de los independientes. Hay lugar para todos, la gente necesita y quiere música. Escucho mucho a cancionistas, soy muy fan de las letras, desde Jorge Drexler a Silvio Rodríguez, a Fito Páez, Martín Buscaglia, Papina De Palma.

-¿Cómo dialogás con el feminismo?

-Me abrió la cabeza, me sorprendió a mi misma, me despertó a cosas, me abrazó, me aunó con mis colegas, me permitió acercarme a temas que antes no me animaba o no sabía cómo hacerlo. Cuando la música habla de lo que importa, siempre es política, tiene una opinión, se juega lo que pensás.

-El amor romántico también es cuestionado como herencia. ¿Cómo contar y cantar ese cambio de perspectiva?

-Mis canciones dialogan con eso. "La más minita" es un tema que toqué mucho y hace un tiempo que dejé de hacerlo. Una vez me enamoré y me puse muy boba y me di cuenta que era más un mandato social que yo misma, estaba blandita pero no era "la más minita", eso ya no me representaba. No quiero más comunicar eso, cambié mi visión sobre el amor romántico.

-Como artista independiente, a puro remo, sin discográficas ni grandes empresas detrás, ¿cuál es tu expectativa, cómo ves el rumbo que elegiste?

-Lo que importa es el camino y no adónde llegar, eso me dio el disfrute que tengo hoy, disfruto más así, porque es lo que quiero cantar y contar, tengo libertad. Quizá cuando era adolescente soñaba más con esas cosas pero hace rato que no. La realidad va cambiando tanto, estoy más grande y ya me di un par de palos, hay que disfrutar lo que pasa. Tuve momentos de malhumorada y eso sí me arrepiento, es un ejercicio de aprendizaje, estoy más contenta con mis decisiones y de eso hablan mis canciones hoy. Este es un gran momento para el cantautor, es un lugar de resistencia y la gente abraza mucho la música, yo me siento de los dos lados, la que escucha y la que brinda.

Vanesa Butera se consolida como una cantautora con público propio Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

PARA AGENDAR

Estamos grabando, por Vanesa Butera.

Viernes 20, a las 20.30, streaming en vivo. Entradas en tickethoy live https://linktr.ee/EstamosGrabando. Desde $ 400.

