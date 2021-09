Violeta Urtizberea volvió al teatro y no pudo evitar llorar arriba del escenario

Noche de emociones para Violeta Urtizberea. La actriz volvió al teatro para protagonizar Una casa llena de agua, el unipersonal escrito por Tamara Tenenbaum y dirigido por Andrea Garrote, que se puede disfrutar en El Cultural San Martín.

A Urtizberea se la notó muy conmovida cuando se dirigió a la audiencia, una vez finalizada la obra e incluso habló entre lágrimas de lo importante que es el proyecto para ella y de lo que significó haber podido presentarlo finalmente para el público.

A la actriz se la notó muy emocionada en su vuelta a las tablas Gerardo Viercovich

La actriz también posó para las cámaras a la salida de la función, donde estuvo acompañada por su pareja, el músico Juan Ingaramo, y su padre, Mex Urtizberea. Ingaramo le regaló un enorme ramo de flores y le dio un beso posando para los flashes.

Juan Ingaramo, pareja de Violeta, fue a brindarle todo su apoyo; ambos son padres de la pequeña Lila Gerardo Viercovich

En su cuenta de Instagram, Urtizberea ya se había explayado acerca del valor de esta puesta, en la que interpreta a Milena, una estudiante de Biología que empieza a trabajar como niñera y le narra su vida a Angie, la bebé que tiene a su cuidado.

La pareja y un beso para las cámaras Gerardo Viercovich

“No puedo creer que llegó el día en el que comunico que ya están a la venta las entradas de Una casa llena de agua”, expresaba antes del estreno . “Me muero de nervios y felicidad. De los proyectos más hermosos y desafiantes que tuve en toda mi vida. Voy a estar sola en el escenario pero tranquila de saber que me acompaña el maravilloso texto de Tamara Tenenbaum que me enamoró apenas lo leí y la dirección de mi ídola absoluta, de las mejores actrices que vi arriba de un escenario, Andrea Garrote. Con ellas me subo a cualquier bondi”, remarcó.

Mex Urtizberea también fue a acompañar el estreno de su hija, y aquí posa para los flashes con Ingaramo Gerardo Viercovich

Asimismo, Violeta habló de su necesidad de reconectar con la audiencia tras meses muy difíciles como consecuencia de la pandemia, que azotó fuertemente al mundo artístico. “Quiero compartirlo con todos y que me acompañen en este salto a la pileta”, comunicaba.