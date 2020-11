Y un día se levantó el telón: hoy reabren los teatros porteños

Happyland y su escenografía, montada en el San Martín desde marzo, finalmente volverá a contar con público, aunque con un aforo del 30 por ciento de la capacidad de la sala Fuente: AP - Crédito: Ignacio Sanchez

Jazmín Carbonell Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2020 • 09:40

Tras 237 días de teatros cerrados (y algunos más si se consideran aquellos extraños y dudosos justo anteriores a la declaración del Aislamiento Preventivo y Obligatorio por el coronavirus del 20 de marzo), las salas vuelven a abrirse. Costó y aún cuesta generar el protocolo perfecto, ese que se adecue a la actividad escénica pero todo parece indicar que se está cerca. No será en las condiciones ideales -eso sucederá recién tras la aprobación de la vacuna- pero es una luz al final del túnel. Con aforo reducido (en ciudad de Buenos Aires se permite el funcionamiento de las salas a un 30% de su capacidad), con uso de tapabocas obligatorio, con distanciamiento, reglas para la entrada y la salida de los espacios, con normas específicas de higiene y controles de temperatura y declaraciones jurada de salud necesarias para el ingreso, la actividad teatral porteña está en marcha.

Por ahora y como ya se han habilitado muchas otras actividades, el teatro comienza a levantar sus telones. Eso lo indicó el Boletín Oficial nacional a las cero horas de este viernes; uno que va a quedar en la historia sin dudas para la actividad. Hace días que asoma la ilusión y hoy llegó la confirmación. Ahora falta adecuar el protocolo a las distintas salas, modificar cuestiones que siguen haciendo ruido pero para los involucrados, pero es sin dudas un día de festejo. Ahora se espera que el Boletín Oficial de la Ciudad adecue el marco nacional a su propia realidad.

"Tiene un valor simbólico" dice Carlos Rottemberg al confirmar que esta noche, a las 20.30, se subirá el telón de su sala, el Multiteatro Comafi. Luis Brandoni y David Di Napoli protagonizarán El acompañamiento, la obra de Carlos Gorostiza dirigida por el propio Brandoni y la emoción es por partida doble. O triple. Con el aforo reducido a un 30% de la capacidad de la sala, es probable que las dificultades económicas continúen, pero hoy es un día de alegría para el sector.

"Por lo que queda del año solamente nos vamos a concentrar en esta obra -adelanta Rottemberg para LA NACION minutos después de la noticia en el Boletín-. En unos días comenzaremos a pensar en la temporada de verano pero muy despacio. Porque desde el punto de vista económico, y no solo por el aforo sino porque no sabemos realmente con qué público contaremos en las salas, es muy complejo el panorama, pero de cualquier manera puedo decir que esto tiene valor simbólico. Tiene que ver con la emoción que durante la madrugada circula. No lo hago por mi empresa, porque a mi empresa esto no le sirve, pero sí lo hago porque tengo demasiados lazos con gente de esta profesión como para no ponerle el cuerpo e intentar. Siempre cuidando lo sanitario porque nunca dejo de privilegiar lo sanitario, ni antes ni ahora. Pero no puedo no escuchar lo que tanta gente querida tiene puesto en esto".

El acompañamiento, la obra que esta noche reabrirá oficialmente la temporada teatral Crédito: Ignacio Sanchez

Son unos cuantos los que están ya prontos a mostrar sus propuestas y no tardarán en llegar más cuando las cosas se acomoden. Además de la confirmación del estreno que había quedado en pausa por la pandemia de El acompañamiento, la historia de un cantor de tangos que quiere cantar contra viento y marea -menudo símbolo para los artistas en este tiempo-, se suman otros títulos a la lista. El próximo miércoles, el Paseo La Plaza lanza su programación con la reposición de Después de nosotros la obra escrita -junto a Camila Mansilla- y protagonizada por Julio Chavez acompañado por Alejandra Flechner que había hecho su temporada de verano y fue suspendida por la pandemia. Irá de miércoles a domingos y tendrá funciones especiales en las que también se podrá ver por streaming. Lo mismo sucederá con el resto de la programación que incluye al standupero Martín Pugliese (los sábados), los espectáculos de Luciano Mellera y Lucas Lauriente (jueves, viernes y sábados) y el de Juampi González.

Alejandra Flechner y Julio Chavez, listos para volver con Después de nosotros Crédito: Alejandro Guyot

"La idea es hacer estas funciones en vivo y por streaming en paralelo -cuenta Ariel Stolier, productor y responsable del Paseo La Plaza-. Es apuntar a gente que viva lejos porque creemos que por este tiempo habrá muy poco turismo cultural, para tratar de dar respuesta a la inviabilidad económica de abrir una sala y producir un espectáculo con un aforo tope del 30% que nunca se cumple, porque tiene que ver con la distribución de buenas y malas ubicaciones; también para darle respuesta a las personas con problemas económicos que después de tantos meses de inactividad tienen esta posibilidad de comprar una sola entrada digital y que lo vea toda la familia. Y a la vez para la gente que tenga desconfianza de volver tan rápido a las salas o sea persona de riesgo. Nosotros lo llamamos formato híbrido y es lo que nos va a permitir que las obras del paseo La Plaza tengan fechas especiales y la gente pueda optar por ir al teatro o verla desde su casa". A la vez, mantendrán la programación prevista únicamente por streaming (Petróleo, de Piel de Lava; Corazón idiota, con Carla Peterson y Griselda Siciliani; Por H por B con Diego Peretti, la obra de Favio Posca, el Choque Urbano y Las noches mágicas, de Jansenson).

En el Teatro San Martín ya comienzan entonces las disposiciones para la venta de entradas de Happyland, el espectáculo de Gonzalo Demaría, dirigido por Alfredo Arias, que tiene a Alejandra Radano, Carlos Casella, Josefina Scaglione, Carlos Montes y María Merlino como elenco. Su escenografía quedó montada desde su última función realizada en marzo. Mañana habrá una función para invitados como modo también de acomodar los protocolos y probablemente el lunes comenzará la venta de entradas para las próximas funciones.

Mauricio Dayub, actor y responsable de su sala Chacareran en Palermo, está preparado para la largada de su unipersonal El equilibrista, que escribió en conjunto con Mariano Saba y Patricio Abadi y que dirige César Brie. El sábado 21 será la primera función. Y hará funciones también el domingo. Para no perder el ritmo y todo lo ganado funciones tras funciones durante el año pasado y el verano 2020, Dayub no dejó nunca de ensayar la obra, en la terraza, en donde fuese. Desde hace unas semanas, cuando pudo volver a su sala, volvió a encarnar a esos personajes entrañables.

El Picadero también arrancará con funciones la semana que viene. Ganarán por obvias razones los unipersonales, un género que el teatro porteño viene depurando y trabajando mucho desde hace un tiempo. Por eso, se podrán ver en vivo Yo, Encarnación Ezcurra con Lorena Vega, dirigida por Andrés Bazzallo; La suerte de la fea de Mauricio Kartun con Luciana Dullitzky, y la maravillosa obra de Santiago Loza con María Merlino y dirigida por Diego Lerman Nada del amor me produce envidia.

Imágenes del teatro Broadway en su nuevo normalidad: Flavio Mendoza presentará allí Un velorio o un estreno Crédito: Prensa Pablo Tomaselli

Flavio Mendoza también tiene lista su obra Un estreno o un velorio, propuesta que lo tiene a él como protagonista junto a Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa y Nicolás Scarpino.

Mientras se acomodan los protocolos y el personal de las salas se alista para recibir al público, el teatro independiente se las ve negras con el aforo reducido. "Ahora viene un trabajo muy arduo que tiene que ver con el teatro independiente. Más que nunca hay que defenderlo -dice Rottemberg-. El tema de los aforos lo limita muchísimo y hay que ver cómo se lo sigue sosteniendo y ayudando. En el caso de Mar del Plata, una de las maneras de destrabar la provincia fue haberle ofrecido alguna sala que cumpla con los requisitos sanitarios a la red de teatros independientes de Mar del Plata para que si algunas salas no pueden abrir sus funciones se hagan en teatros nuestros obviamente sin costo. Es una temporada solidaria" remata el productor, que siempre ha sabido titular las temporadas según las características de cada una.

Algunas claves del protocolo para los espectadores

En el escenario solo se permitirá una persona cada 2,25 metros; el distanciamiento físico debe mantenerse siempre a excepción de que los integrantes del elenco sean convivientes en la vida real.

La ubicación del público en la sala dependerá de si se trata de teatros con butacas fijas (en cuyo caso la distancia entre butacas ocupadas deberá ser de 1,5 metros) o sin butacas (las ubicaciones estarán distribuidas respecto al aforo permitido con demarcaciones en el piso, como burbujas sociales o con sillas distanciadas). Al ingresar, el público deberá mostrar una declaración jurada de salud vigente (mediante formulario online, App CuidAR o sistema equivalente) y no se permitirá el ingreso de asistentes que tengan una temperatura igual o superior a 37,5 grados en el momento del control. Es obligatorio el uso de tapabocas durante toda la función. Tampoco se podrá caminar durante la sala y se recomienda llegar con tiempo suficiente antes del inicio de la función para poder cumplimentar todos los pasos del protocolo.

Conforme a los criterios de Más información