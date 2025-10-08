A punto de cambiar de dueño, Telefe perdió a una figura clave en su estructura artística

Mientras se acerca la hora de las definiciones sobre el futuro de Telefé, uno de los nombres fundamentales en la organización institucional del canal líder de la televisión abierta en la Argentina anunció su alejamiento. Guillermo Pendino, que desde 2019 se desempeñaba como director artístico y de programación del canal, tomó la decisión de dejar ese cargo por razones personales “para priorizar su vida familiar en Brasil junto a su pareja”, según se informó oficialmente en la emisora.

Pendino continuará hasta fines de este año ejerciendo su función de vicepresidente de Contenidos y Programación de Telefé y Chilevisión, a la que llegó en enero de 2019 como mano derecha de Darío Turovelzky, actual CEO de Telefe, que hasta ese momento era el responsable artístico de la emisora.

Los estudios de Telefe en la localidad bonaerense de Martínez

La desvinculación de uno de los hombres fuertes de Telefe se produce pocos días después de algunos fuertes movimientos empresariales relacionados con la compra de la emisora. A fines de septiembre LA NACION reveló que el empresario rosarino Gustavo Scaglione quedó muy cerca de convertirse en el nuevo dueño del canal, aunque todavía está pendiente el anuncio oficial de la operación.

Scaglione lidera un holding que maneja unos 30 medios de comunicación en distintas regiones del país y estaría imponiéndose en la puja de ofertas para la adquisición de Telefe, emisora que el grupo Paramount puso a la venta como parte de un proceso de desinversión en toda la región a raíz de los cambios operados en esa compañía a nivel global.

Dario Turovelzky, Cris Morena y Guillermo Pendino, en la presentación de Margarita Gerardo Viercovich - LA NACION

Pendino es un experimentado productor que lleva casi cuatro décadas ininterrumpidas de trabajo en el ámbito televisivo local y regional. Llegó a Telefe en 2019 después de dirigir las áreas de producción y programación del grupo brasileño Bandeirantes. Había empezado su carrera televisiva como aprendiz a los 16 años en ATC y pasó por otras emisoras antes de sumarse, en los años 90, a la primera etapa exitosa de Telefe.

Del CEO a todo el personal

Darío Turovelzky, actual CEO de Telefe, envió un sentido mensaje a todo el personal del canal:

“Querido equipo,

Quiero compartir con ustedes que Guillermo Pendino, VP de Contenidos y Programación, ha decidido cerrar su etapa profesional en Telefe.

Guillermo tomó la decisión de priorizar su vida personal y familiar junto a su pareja en Brasil, y desde Telefe comprendemos y acompañamos plenamente esa elección.

Guillermo continuará en su rol hasta fin de año. Durante los próximos meses, trabajará junto a Federico Levrino, actual Sr. Director Artístico y de Programación, en un proceso de transición ordenado y colaborativo. A partir de enero, Federico asumirá el cargo de Sr. Director de Contenido y Programación.

Guillermo forma parte de la historia de Telefe. Ingresó muy joven y, a lo largo de distintas etapas, fue creciendo junto a la compañía, ocupando roles clave que contribuyeron al desarrollo y consolidación de nuestra marca.

Su creatividad, compromiso, visión estratégica y capacidad para liderar equipos con pasión fueron fundamentales en muchos de los grandes logros que nos enorgullecen como compañía.

En lo personal, quiero agradecerle profundamente por todo lo que viene aportando, por su entrega diaria y por la manera en que sigue inspirando a su equipo.

Todavía nos quedan varios meses de trabajo compartido, proyectos y desafíos por delante, que estoy seguro seguiremos disfrutando y encarando con la misma energía y compromiso de siempre.

Con afecto,

Darío".

Dario Turovelzky Gerardo Viercovich

Alta repercusión

Convocado por Gustavo Yankelevich, ocupó un lugar clave en la producción de algunos ciclos de altísima repercusión como Jugate conmigo, Chiquititas y Verano del 98, las creaciones de Cris Morena, con quien volvió a trabajar recientemente alrededor de Margarita. También tuvo una participación destacada en los programas de Susana Giménez. Llegó a ser gerente de Producción durante el tiempo en que Tomás Yankelevich estuvo a cargo de los contenidos artísticos.

“Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por su compromiso, talento y profesionalismo a lo largo de todos estos años, y le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos”, agregó el comunicado oficial de Telefe sobre la desvinculación del ejecutivo.