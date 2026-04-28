En qué canal pasan Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026 hoy

Este martes, desde las 21.30 (horario argentino), Cruzeiro y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, se disputa en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, Brasil, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En su estreno en esta edición del torneo más importante de Sudamérica, al que regresó después de dos años de ausencia, derrotó a Universidad Católica por 2 a 1 como visitante con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (Juan Ignacio Díaz descontó para el club chileno). Luego, en su debut como local, goleó 3 a 0 a Barcelona de Ecuador gracias a las anotaciones de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera.

El español Ander Herrera cerró la goleada de Boca ante Barcelona de Ecuador en la fecha 2 ALEJANDRO PAGNI - AFP

La Bestia Negra, por su parte, tiene tres puntos y está tercera en la tabla de posiciones del Grupo D, en la que el xeneize es el único líder con puntaje ideal. En el primer partido derrotó por la mínima diferencia al ídolo del Astillero, en Ecuador, con un gol de Matheus Pereira. En la segunda fecha perdió 2 a 1 con los Cruzados, en Brasil, por los tantos de Justo Giani y Jimmy Martínez (Pereira empató transitoriamente para el local). En el plantel hay dos argentinos: Lucas Villalba y Lucas Romero.

Boca vs. Cruzeiro: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 21.30 (horario argentino) en Belo Horizonte, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Telefé.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.46 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Cruzeiro. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.05.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro ante Cruzeiro Gonzalo Colini - La Nación

Posibles formaciones

Cruzeiro: Matheus Cunha; Kaua Moraes, Fabricio Bruno, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Arroyo; y Kaio Jorge.

Matheus Cunha; Kaua Moraes, Fabricio Bruno, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Arroyo; y Kaio Jorge. Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.



