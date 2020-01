Agustina Kämpfer se hizo eco de las declaraciones de Morena Rial, que dijo haber mantenido una pésima relación cuando la periodista fue novia de su padre Crédito: Instagram

"Las personas que odian no pueden ser felices, porque el odio y la felicidad no van de la mano", sentenció Agustina Kämpfer este jueves en Los ángeles de la mañana, al ser consultada sobre las declaraciones que hizo esta semana Morena Rial, cuando aseguró que había mantenido una muy mala relación con la panelista mientras estaba de novia con su padre, Jorge Rial, y que por eso la odiaba.

"Me comentó un colega que Morena, invitada a un programa, pidió que preguntaran por mí. Es como que no puede dejar de hablar de mí. Y el odio de ella no tiene que ver conmigo sino con ella. Yo no la odio, ni hablo de ella, ni leo notas sobre su vida. Quedó en mi pasado, sin ningún tipo de sentimientos. Evidentemente estoy presente en su vida porque para odiar a alguien, tiene que estar muy presente en tu vida. No sé por qué ella siente eso. Ya no está en mi vida", sumó la periodista.

"No me encanta traer el pasado al presente y Morena es la hija de una persona con la que tuve una relación hace mil años. Tengo por costumbre dar las explicaciones que considere necesarias en un tiempo cercano, pero ya cerré el tema de una vez y para siempre. No quiero hablar de personas que no están y no volverán a estar en mi vida. Mi presente es hermoso", dijo Kämpfer.

Ángel de Brito, conductor del ciclo matutino de eltrece, también le preguntó cómo había terminado su relación laboral con Moria Casán, luego de que ella fuera desvinculada de Incorrectas, en enero pasado. "Me fui de América después de haber denunciado maltrato laboral por parte de Eduardo Feinmann. Me dijeron de todo y me desearon lo peor en el pasillo del canal. Por eso hice una denuncia, porque consideré que tenía que defenderme. No tuve ningún tipo de amparo ni contemplación ni nada por parte del canal. De hecho me despidieron inmediatamente, y justificaron ese despido con algo que nada que ver. Fue injusto y doloroso, y un mal ejemplo. Hablé con varias de mis compañeras y está todo bien. Pero entiendo que hay una subordinación y hay que cuidar el trabajo, más en los tiempos que corren. Con el equipo de trabajo me llevé muy bien aunque me fui decepcionada por lo que pasó", señaló, sin hacer alusión directa a Casán.

Respecto de los rumores de peleas con Nicole Neumann, su compañera de Nosotros a la mañana, Kämpfer dijo que tienen muy buen trato. "Con Nicole nos llevamos muy bien. Es verdad que pensamos distinto en muchas cosas pero eso no nos impide trabajar en armonía y compartir momentos sociales con el equipo. Sé que a veces peco de ácida, quizá eso en la tele no se entiende y debería resguardarme", concluyó.