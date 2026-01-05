“¿Y en casa cómo le decís?”: Wanda Nara incomodó a Ian Lucas y Evangelina Anderson al aire y ambos respondieron tajante

Este domingo, en una nueva edición del programa MasterChef Celebrity (Telefe), Evangelina Anderson e Ian Lucas alimentaron aún más los rumores de una posible relación amorosa. Desde el vamos, la modelo y el youtuber cocinaron en la misma mesada y constantemente charlaron ante la vista de todos.

Luego de una hora para cocinar, llegó el turno de presentar los platos y Evangelina, con una opción “más fresca” compuesta por un bowl de yogur, chía y melón, sedujo a Maru Botana -en reemplazo de Damián Betular-, Germán Martitegui y Donato De Santis, quienes le dieron el visto bueno a una preparación original.

Eva Anderson e Ian Lucas mantuvieron un acercamiento en las cocinas de MasterChef

Tras la devolución del jurado, Evangelina mantuvo un breve diálogo con Wanda Nara, la conductora del ciclo televisivo, quien aprovechó el momento para consultarle acerca de la compañía de Ian Lucas.

“Te dio tranquilidad tu compañero de mesada”, lanzó Wanda. Ante esto, Evangelina dudó: “A lo último, no”. Entre risas, la conversación siguió y contó con la interferencia de Martitegui: “Escuché que la llaman Evita”.

El apodo, según se supo, fue ideado por Ian Lucas, quien explicó: “En el programa le digo así”. Rápida para sumar más leña al fuego, Wanda replicó: “¿Y en casa cómo le decís? Por qué aclaras en el programa“.

Wanda Nara no perdió oportunidad para alimentar el shippeo entre la modelo y el youtuber instagram.com/ianlucas/

Ante la risa de todos, el participante confirmó que van a seguir cocinando juntos en la misma mesada a modo de cábala y le dio un abrazo a Evangelina cuando retornó a su puesto de trabajo. “Nos estamos potenciando”, destacó la modelo, quien, luego, confirmó que solo se trata de un “shippeo” descartando que exista algo serio entre los dos.

El gesto romántico de Ian Lucas con Evangelina en el mercado “extremo”

Antes de comenzar con la receta del día, los participantes pasaron por el mercado “extremo” para recolectar los ingredientes necesarios para cocinar. La misión se complejizó al tener obstáculos en el medio que impedían el libre paso por el lugar.

Ante este panorama, Evangelina ingresó al lugar, juntó los productos necesarios y al momento de salir del mercado protagonizó un blooper con una de las pelotas inflables. Al caerse al piso, la modelo empezó a reírse y pidió la ayuda de alguien para poder levantarse. En ese momento, Ian Lucas socorrió a Anderson al estrecharle su mano y se llevó los aplausos de los presentes.

El gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity

“¿Pollerudo? ¿Guardaespaldas? Caballero...“, deslizó Ian Lucas, quien abrazó a Evangelina e ironizó sobre los comentarios burlones de sus compañeros.

En el final del programa, cuando se decidió quién subía al balcón, el youtuber quedó mano a mano con Leandro “Chino” Leunis y fue interrogado por Martitegui. “¿Vos le darías tu lugar a Eva para que suba al balcón?“, consultó el jurado. Ante el visto bueno del participante, el chef le bajó el pulgar: ”Bueno, lamentablemente el reglamento no lo permite".

El Chino Leunis subió al balcón este domingo 4 de enero

De esta manera, Ian Lucas recibió el delantal negro y será parte de la próxima gala de eliminación donde deberá elevar su nivel para continuar en el certamen televisivo.