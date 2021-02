Alejandra Maglietti y una revelación sobre “la peor mentira” que dijo frente a las cámaras

¨¿Pregunta picante o plato asqueroso?¨ Este mediodía, Alejandra Maglietti pasó por el piso de Flor de equipo y se animó al cuestionario intragable. Nerviosa por las preguntas en camino, la modelo y abogada se sumergió en el desafío e hizo algunas confesiones inesperadas.

¨¿Cuál fue la peor mentira que dijiste en el medio?¨, lanzó Florencia Peña para romper el hielo. Lejos de hacerse la desentendida, la invitada hizo una confesión inesperada: “Hacer que cantábamos con las Electrostars [el fugaz grupo musical integrado por Victoria Vanucci, Ivana Paliotti y Dominique Pestaña]. Ni siquiera era nuestra voz, era todo un arreglo. La idea fue nuestra, sabíamos que cantábamos muy mal, pero vino una chica que doblaba nuestras voces”, reveló quien cantó en el Mundial de Sudáfrica, en Miami, en Puerto Rico y hasta en Viña del Mar. “Fuimos un exitazo. Se ve que no era tan importante que cantemos”, bromeó, entre risas.

Luego de hablar de cuál fue el canje más insólito que hizo en redes o cuál fue la propuesta más rara que le hizo un seguidor, la rubia confesó con qué famoso argentino le gustaría confundirse en una escena romántica. Casi sin dudarlo, gritó el nombre de Leonardo Sbaraglia, advirtiendo su admiración hacia el actor.

Minutos después, la panelista de Bendita hizo referencia a las versiones que aseguran que hubo algo entre Edith Hermida y Beto Casella y, si bien en un principio no quiso “deschavar” a sus compañeros, finalmente habló al respecto: “No lo puedo contestar, no puedo. Somos un grupo de amigos del cual no puedo hablar. Se quieren mucho, mucho, pero no pasa de ahí. Es como un amor platónico. En realidad es Edith la que está todo el tiempo tratando de que pase algo, lo vuelve loco. A veces se pone intensa, molesta”, disparó sin filtro.

Para cerrar su paso victorioso por la mesa de platos asquerosos, Maglietti recordó cómo eran sus carnavales en Formosa. “Yo tenía unos vecinos que me la hacían pasar mal en carnaval. Me tiraban bombitas de agua cada vez que salía y no sólo me mojaban sino que dolía. Indignada, un día lo llené de pipí y les tiré pipí a todos los que encontré en la calle. Una se tenía que defender sola”, remató ante las carcajadas de todo el panel y antes de hacer su receta de chipá en vivo.

