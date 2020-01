Alejandro Awada habló de la relación con su hermana, Juliana, e hizo un mea culpa al recordar algunas declaraciones que hoy considera innecesarias Fuente: Archivo

"Nos llevamos re bien. Estamos en una tercera instancia, un acercamiento más de iguales, de pares. Soy el padre y ella es mi hija, pero nos permitimos decirnos cosas adultamente", contó Alejandro Awada en Cortá por Lozano este lunes , donde estuvo acompañado por su hija Naiara.

La joven actriz no se quedó atrás a la hora de las definiciones: "Somos muy diferentes, él es muy serio y yo muy extrovertida. Soy jodona pero a la hora de trabajar, él me inculcó el profesionalismo". El protagonista de Historia de un clan, en tanto, acotó: "Ella es más relajada. Yo soy más estricto. Me encanta su ser hacia afuera, dinámica, rápida, y no me gusta cuando se enrosca, porque eso es más mío. Pero si eso sucede, trato de estar presente y no entrar en ese tema porque sé que es puro invento".

Luego, el actor recordó cómo recibió la noticia de que su hija quería ser actriz: "No me sorprendió porque ella jugaba mucho y era asombroso cómo participaba de mis trabajos y se sabía la letra de mis compañeros. Cuando dijo que quería ser actriz, ya la veía en ese lugar".

"Todo el mundo lo quiere; siempre me dicen cosas lindas de mi papá. Es muy querido y eso me llena de alegría", acotó luego Nai, que dijo también que le molestan las críticas en las redes sociales. "Me cuestan las críticas públicas. Soy muy sensible y cuando entré en los medios lo hice con un personaje que no aguanté, no pude sostener".

"Si de algo no la puedo salvar y es de la crueldad de las redes. No lo entiendo, es un camión que me pasa por encima. Cuando le toca a ella me duele por demás, me parece despiadado", indicó Alejandro.

Padre e hija hablaron de la manera en que ella entró a los medios. "Hoy veo notas de ese momento y digo quién es esa demente. Es una etapa que pasó. Me parece un papelón. Estaba en un momento rebelde y quería diferenciarme de mi papá, que era ya un actor consagrado y llamar la atención. Lo trabajé en terapia. Después llegaba a mi casa y me ponía a llorar. Ahora me siento más adulta", reflexionó Nai. En tanto que Alejandro dijo: "Yo no ponía límites. Me tenía en cadena nacional diciéndole que se estaba equivocando, que fuera amable, que no se peleara. No me dio pelota y pagó: el cuerpo le pasó factura".

Alejandro también contó que estuvo muy enfermo. "Tuve una furiosa neumonía con hipotiroidismo que me obligó a dejar un espectáculo. Adelgacé muchos kilos y me asusté porque no sabían qué tenía. Estuve internado, dejé de fumar también. Y me recuperé. Nai está siempre, es incondicional", explicó.

Nai contó que sus padres se separaron cuando ella tenía 3 años. "Mis padres tienen buena relación, se quieren mucho y son amigos. Me hubiera encantado tener un hermanito", aseguró. Y dijo que ella está de novia con David desde hace dos años. "Nos conocimos en un restaurante de sushi. Estamos hace dos años conviviendo, aunque pensé que iba a ser un touch and go. Me gustaría casarme en una playa", aseguró.

Alejandro, que es hermano de Juliana Awada dio detalles de cómo vivió los cuatro años en los que ella fue primera dama. "Si lo tuviera que vivir eso de vuelta, me callaría un poco más la boca. No entraría en cuestiones personales. Lo aprendí. Sería muy respetuoso, sobre todo eso, a veces me zarpaba de canchero. Debería haber sido más cuidadoso. [Mauricio Macri] es el marido de mi hermana, y a ella tendría que haberla abrazado más y cuidado más. Tuvimos una linda charla de hermanos, nos queremos mucho; la valoro y la respeto, es una gran mujer", destacó.