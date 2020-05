Alejandro Pugliese, exsocio y expareja de Rubén Mühlberger, reveló intimidades de la relación que lo unió al controvertido "médico de los famosos" Fuente: Archivo

Eran socios y pareja. Tras un divorcio controversial , y después de siete años de silencio, Alejandro Pugliese habló en Nosotros a la mañana sobre Rubén Mühlberger y aseguró que el "médico de las estrellas" tiene doble cara.

La pareja se conoció en 2005, en un pub. Mühlberger venía de trabajar en el Policlínico Bancario con muy buena reputación y Pugliese, en el rubro de la construcción y la decoración. Juntos soñaron y crearon este proyecto de la clínica: Mühlberger se ocuparía de atenderla y Pugliese de diseñarla y decorarla.

"Creamos juntos la clínica. Se compró en el año 2005, era un depósito. Me llevó tres años arreglarla. En 2008 se inauguró. Los primeros años eran años de oro, él era simpático y civilizado con los pacientes y empezaron a venir los famosos. Ya en 2011 empezó la fricción entre nosotros y el 2012 fue patético. La fama lo volvió siniestro", confesó Pugliese -vía skype- asegurando que el hecho de recibir tanta atención mediática "sacó la parte psicópata" de Mühlberger.

En cuanto a cómo era el funcionamiento de la clínica por aquel entonces, Pugliese advirtió que el lugar está habilitado como centro médico: "En ese momento teníamos los mejores equipos de la Argentina. Él simplemente hacia bótox, rellenos, quelaciones y nada más. Lo que estoy escuchando ahora no lo puedo creer. No se hacían cirugías. El quirófano es de primer grado, se usaba para la aplicación de bótox y rellenos", señaló.

"Cuando yo estaba con él, no había irregularidades. No hacia ningún tipo de prácticas que no estén avaladas por Salud. Igual no me sorprende para nada lo que está pasando ahora. Él hizo un quiebre desde que tuvo su programa en C5N. Cuando en enero de 2013 no le quisieron renovar el contrato se enojó mucho, ahí hizo un quiebre", comentó cuando le preguntaron por el momento bisagra en su relación.

Pugliese aseguró que Mühlberger es un "maltratador serial" y reveló que el mediático doctor tiene una doble cara. "Era un dulce de leche con los pacientes. Me dediqué durante cinco años a entender a este psicópata. He leído libros de psicología, de esquizofrenia. Era una persona muy seca, había días que no nos comunicábamos. No le interesaba hablar del pasado ni del presente, solo se enfocaba en el futuro", relató.

Además de la decoración y el diseño, Pugliese se ocupaba de llevar adelante la administración del lugar. "Teníamos una sociedad. Yo había hecho toda la parte de diseño. No iba a la clínica por el hecho de que él era muy celoso. Si un paciente me decía 'qué lindo diseño' se ponía como loco, así que prefería no ir y manejar los temas administrativos de manera remota desde casa", aclaró.

Tras señalar que Mühlberger fue su primera pareja gay, el decorador habló de cómo era la relación intima entre ellos. "Fue bastante tensa, la verdad que fue heavy. Era muy infiel. Se apagaba la cámara y era una persona muy solitaria. Fue el peor sexo que tuve, el más aburrido y escribió un libro de sexo, es un caradura. A él le convenía tenerme porque le llevaba bien la administración, era muy ambicioso", reveló sorpresivamente.

Y enseguida recordó un violento episodio que sufrió ni bien se separaron. "En el año 2012 decidí comprarme una casa y distanciarme. Un día se me apareció con esa cara de sacado para hablarme de un proyecto y me pidió un contacto. Como no le gustó lo que le contesté, de golpe veo que vuela un cuchillo y me lo clava en la sien. Siempre me decía: 'Yo como médico sé como matar a una persona con un cuchillo'. Cuando estaba toda la casa ensangrentada, terminó de comer como si no pasara nada, y mientras yo me estaba haciendo un vendaje, se levantó y se fue", confesó ante la mirada atónita de los panelistas del ciclo.

"Fue mi culpa, pero cuando estaba con él me alejé de todos, de mi familia, de mis amigos. Hasta tenía que cambiar los nombres en mi celular porque era muy celoso. Como él tenía una pésima relación con su madre y su hermana, yo tampoco podía tener vinculo con los míos (...). Al menos se hizo justicia que le pidieron una pericia psiquiátrica", lanzó al tiempo que aclaró que sigue teniendo miedo porque Mühlberger "es una persona peligrosa".

Y rápidamente hizo referencia al entorno familiar de su ex. "Su madre era viuda y él no quería que vuelva a casarse. Era un misógino, discriminaba a la gente. Su hermana Daniela, que también trabaja en la clínica, y él son dos gotas de agua, una fotocopia. Estaban una semana amor y paz y tres años peleados", indicó.

Cuando le preguntaron cómo creía que el doctor está pasando este momento en prisión domiciliaria , disparó: "A él no le importa nada, no creo que lo esté pasando mal. Con tal de tener un poco de prensa. En 2013 hizo un escándalo a propósito. Yo me retiré en silencio y él dejó a toda la gente en la calle. Tuve que vender un departamento para pagar todos los juicios laborales", concluyó.