Anabela Ascar piensa en su retiro: "Tengo que dar un paso al costado para preservarme"

A un año de la muerte de Héctor Ricardo García todavía se sigue hablando del enfrentamiento judicial que Anabela Ascar tiene con María Elena, la hija del periodista y empresario de medios que es considerada su única heredera.

En medio de acusaciones cruzadas, Ascar fue acusada de haber robado documentos importantes, al tiempo que la conductora sigue viviendo en la casa que compartió con García, que también es parte del conflicto que mantiene con la heredera del fundador del diario Crónica.

Tomás Dente, panelista del programa Nosotros a la mañana , hizo público este jueves un mensaje que recibió de parte de Anabela. "La profesión me encanta, pero me daría miedo volver a la televisión porque con los códigos de hoy es difícil entender el periodismo. No es sano salir a destruir a una colega aprovechando que se cumple un año de la muerte del maestro del periodismo argentino", escribió Ascar.

"Se han dicho cosas terribles de Héctor también, y no está para defenderse. No respetan ni a un muerto. Si eso se hace con el maestro, qué harán con los demás. Con Héctor hacíamos un periodismo popular y le dábamos oportunidades a la gente. Hoy me estoy replanteando si seguir. Siempre trabajé para la gente, para el pueblo. Lo mío es abrir puertas por donde otros pueden entrar y encontrar una salida laboral, tal vez. Hoy prefiero vivir una vida simple y anónima", continuó la conductora.

"Estuve 25 años al lado de Héctor, fui formada por él, gané un Martín Fierro, hice un éxito con cero inversión de producción y con mucha creatividad: pocas personas pudieron lograr eso y nosotros lo hicimos. Hoy tengo que dar un paso al costado para preservarme", finalizó Ascar.