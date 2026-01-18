Polémica por la desorbitante cantidad de infracciones viales que acumula Wanda Nara

Wanda Nara quedó nuevamente en el centro de la escena, pero esta vez poco tiene que ver con sus polémicas sentimentales o conflictos mediáticos. En las últimas horas trascendió que acumula una deuda de más de 16 millones de pesos en infracciones de tránsito registradas entre Provincia de Buenos Aires y CABA.

Según los registros oficiales, las 92 multas corresponden a distintas faltas cometidas a lo largo del tiempo, entre ellas exceso de velocidad, estacionamiento indebido y por forzar la barrera del peaje. La suma total de las sanciones alcanza una cifra millonaria, lo que volvió a poner el foco sobre el costado menos visible de la vida cotidiana de la mediática.

El total de multas en Capital Federal, mientras que en la provincia de Buenos Aires llega a 40

La información salió a la luz en A la tarde (América TV), donde el periodista Santiago Sposato explicó: “Lo único que hicimos fue ingresar su DNI al sistema de multas de la ciudad y provincia de Buenos Aires”. A su vez, advirtió: “¿Se dieron cuenta que en todas las notas que le hicieron en los últimos meses, nunca está manejando? Maneja Migueles, una amiga, o va en un remis”. De esta manera, sembró dudas sobre si no tendrá inhabilitado el registro de conducir, precisamente, por sus multas.

Como era de esperarse, el dato no pasó inadvertido, sobre todo si se tiene en cuenta el alto perfil público de Wanda y su constante exposición en redes sociales, donde suele mostrar autos de lujo, traslados frecuentes y una agenda cargada de viajes sin escatimar en gastos.

Wanda Nara volvió a generar polémica en Instagram (Foto: Instagram @wanda_nara)

Las multas figuran a nombre de vehículos vinculados a la empresaria de cosméticos, entre ellos una Land Rover, modelo Range Rover y un Mercedes Benz, modelo clase G. Algunas sanciones todavía cuentan con posibilidad de descuento por pago voluntario, mientras que otras ya superaron los plazos establecidos y mantienen el valor completo, con recargos incluidos.