Ángela Leiva, sobre sus años lejos de los escenarios: "Fue un daño irreparable"

Luego de su debut en el Cantando 2020 y de protagonizar un tenso cruce con Karina La Princesita por conflictos del pasado, Ángela Leiva charló con Los ángeles de la mañana y, tras volver a pedir disculpas, advirtió que su objetivo es "disfrutar de este certamen".

"Es parte del juego, yo lo esperaba", dijo sobre la discusión que se generó anoche en el certamen con su colega, que oficia de jurado. "También tenía la necesidad de pedirle disculpas si se sintió herida. Me parece que yo estaba envuelta en mentiras (que creí que eran ciertas) y cuando te cortan el trabajo es difícil, te sentís herido también. Lo hice públicamente porque quizá era lo que ella necesitaba, creo que obré bien", expresó la cantante de la movida tropical.

Tras destacar que, a pesar de todo, "fue una noche espectacular", Leiva advirtió que su objetivo es disfrutar del lugar que le están dando en este certamen. "Yo no quería llevar esto a la pista, mi objetivo es disfrutar de esto. Fui con la postura que me vieron, no quería ni más ni menos", indicó y enseguida hizo referencia a los rumores que generaron el conflicto entre ambas hace tiempo atrás: que La Princesita pedía expresamente no compartir escenarios con ella. "Todo el mundo me lo decía. Ella lo niega y está bien, le creo. A mí llegaba esa información y de gente distinta; la 'movida' es un ambiente muy chico".

Con una historia de vida fuerte, la morocha señaló a su expareja Mariano Zelaya como uno de los responsables de bajarla de los escenarios. "A lo largo de mi carrera he pasado por situaciones muy pesadas. Lo último fue con mi expareja, que se adueñó de mi vida artística y quiso adueñarse de mi persona", confesó la cantante, que le impuso una perimetral por violencia y hostigamiento a Zelaya.

Mientras asegura que durante su relación con el productor hubo "violencia económica y verbal", Leiva agregó: "Durante un año estuve silenciada, si me buscabas no encontrabas mi nombre en ningún lado. Es muy difícil porque el artista quiere ser artista, cantar, disfrutar y hay gente que está para el negocio. Y no te lo enseñan nunca".

Sobre cómo salió adelante y volvió a brillar en los escenarios, reveló: "Fue muy largo todo. Fueron dos años en los que tuve mucho miedo de quedarme en ese pozo depresivo, fue un daño irreparable. Por suerte, siempre estuve acompañada por mi familia, por mis amigos, hice terapia. Mi felicidad más grande es saber que hoy estoy bien internamente, que crecí mucho cuando antes me boicoteaba y creía que no era capaz".