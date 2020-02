La legisladora porteña Ofelia Fernández y la actriz y cantante Angela Torres hablaron de su amistad en el living de Cortá por Lozano Crédito: Instagram

27 de febrero de 2020 • 18:55

Esta tarde, Angela Torres y Ofelia Fernández se animaron a hacer terapia de amigas en el diván de Cortá por Lozano. "Las sisters", como se apodan ellas, hablaron de todo aquello que las une y las volvió inseparables.

"Somos muy parecidas. Cada cosa que charlábamos, notábamos que había un punto de coincidencia, conectábamos", relataron acerca de los motivos por los cuales se hicieron tan cercanas. Tras asegurar que comparten todo (viajes, festivales, camas), las chicas que nunca pelean por nada aseguran haber compartido hasta un amor. "Fue antes de hacernos amigas. Nos dimos cuenta después y desde ahí lo tomamos con mucho humor. Yo había tenido una historia y en su caso, fue sólo diversión", confesó Angela, sin querer dar nombres.

Si bien sus presentes son muy diferentes, una es actriz y cantante y la otra legisladora porteña por el Frente de Todos, ambas coinciden en la admiración que sienten mutuamente. "Empecé a militar a los 12 años. Es una forma de vida, no una actividad extracurricular, tiene que ver con el modo en cómo transitás la vida", expresó Fernández, la legisladora más joven de Latinoamérica.

"A mí me hizo muy bien conocerla, me abrió los ojos en muchos sentidos. Aparte, tener una amiga mujer no me pasaba hace años, por lo general tengo amigos hombres. Aprendo día a día de ella. De hecho, cambió mis elecciones en lo artístico", reflexionó Torres, que enseguida dio detalles sobre sus próximos proyectos: "Desde hace tiempo que no estoy actuando y me estoy dedicando a mi disco. Me fui a hacerlo a España, es un sonido totalmente diferente a lo que venía haciendo. Estoy en una búsqueda constante".

Luego de varios saludos y denuncias por parte de amigos y familiares, "las sisters" se pusieron a prueba con el juego de las plaquetas para comprobar cuánto se conocen entre sí. A juzgar por los resultados, hay amistad para rato.