Aníbal Pachano, furioso con la Asociación Argentina de Actores: “Son un desastre”

Si la pandemia fue un golpe tremendo para la colonia artística, cuando las cosas comenzaron a estabilizarse, el diagnóstico no fue mejor. Uno de los más vapuleados por propios y ajenos fue Aníbal Pachano. Ante una situación teatral que no levantaba cabeza, el artista decidió probar con hacer funciones “a la gorra” (o en su caso, a la galera). Sin embargo, si bien la gente aprobó, sus compañeros le saltaron a la yugular.

Con el correr de las semanas, el episodio pasó para todos, menos para su protagonista, que sigue indignado y así lo hizo saber en el living de LAM: “Me dijeron unas cosas espantosas porque son todos una manga de mentirosos. Acá hay que hablar de una realidad, el teatro a la gorra sucedió en el teatro independiente toda la vida así que no se hagan los sorprendidos. Lo explico a lo berreta y a lo popular. Yo tengo un almacén, y cobro y acomodo la mercadería como se me canta. Yo no tengo nada que explicarle a los productores teatrales, a los artistas, o a nadie por qué tengo que trabajar de esta manera”.

A pesar de no querer dar explicaciones, Anibal siguió dándolas, frente a un Ángel de Brito que continuaba con la repregunta: “Fue un momento en el que no se vendía, porque la gente no tiene plata. Nadie vendía, no solamente Pachano. Decían ‘yo lleno’ y en realidad son una manga de mentirosos. El teatro vive un momento difícil en un país quebrado. El arte está puesto en el peor lugar, las entidades como SAGAI o la Asociación Argentina de Actores nos trataron mal, pero todos se olvidaron. Tampoco le dieron de comer a nadie”.

La declaración permitió abrir una nueva puerta, en la que el coreógrafo entró enseguida; y esta vez, el motivo de su indignación fue la Asociación Argentina de Actores y su presidenta, Alejandra Darín: “Actores es un desastre. Yo no voy a depositar ninguna plata porque a mí no me defienden absolutamente en nada. Soy persona ‘non grata’ desde hace años, y tengo una preocupación…”, cerró irónico.

Enseguida, y para completar una nota que se fue por canales ajenos a su visita, Pachano hizo una denuncia sobre aportes que no figuraban en su extracto jubilatorio: “Si vos entrás en el sistema, te retienen el 20 por ciento de tu ganancia. Pero me jubilé y no figura ningún deposito mío en los años que se empezó la jubilación en Actores. Tengo todo comprobado. A mí lo que opine Darín ¿sabés por donde me lo paso? Aclaro que Alejandra, porque Ricardo es un copado y el Chino es divino”.

El rechazo de Aníbal Pachano a sus colegas por haber cuestionado una acción lícita, que muchos entendieron como “competencia desleal”, caló hondo en el artista, que está listo para emprender el espectáculo que, tal vez sea, su despedida de los escenarios.

Quizás por eso, o porque una vida siendo parte del mundo del espectáculo le permite decidir al lado de quién quiere estar y al lado de quién no, es que Pachano explicó su posición de acá en adelante: “Hay una cofradía de empresarios, si vos no pertenecés al ghetto sos un NN. Y a mí no me interesa pertenecer”.