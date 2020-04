Anita Martínez se metió en la polémica del "cachorro devuelto" de Susana Giménez

Anita Martínez se metió en la polémica por el "cachorro devuelto" de Susana Giménez Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 16:13

"No voy a juzgar de Susana Giménez , de ninguna manera. Pero sí voy a decir que los defensores de animales estamos en contra de la compra de animales porque estamos a favor de la adopción responsable. A pesar de la pandemia, los refugios se sigue trabajando y se dan en adopción muchos perritos. En los criaderos se incentiva un negocio que es muy terrible", reflexionó Anita Martínez este martes por la tarde, en Hay que ver .

La humorista respondió así al ser consultada sobre la polémica protagonizada por la conductora, que retornó al criadero a la perrita que había comprado y que se la darán en un mes, cuando esté más crecida . "No se devuelve un perro, de ninguna manera. Hay adiestradores, gente que estudió y sabe y que te puede ayudar y dar pautas, y orientarte. Hay que reconocer que un cachorro es rompedor, es parte del crecimiento. Después eso pasa. No quiero opinar porque estoy en contra de todo eso, así que no puedo seguir hablando", se sinceró.

Anita, que lucha por los derechos de los animales, aseguró que "adoptar a un perro es aceptar una tenencia responsable". "Cuando te lo llevás de un refugio, firmás un contrato para cuidar al animal hasta el final de sus días. Si vas a los criaderos, podes darte cuenta de lo que sucede, de cómo explotan a los animales, de cómo las perras están obligadas a tener crías y crías. Para mí eso ya quedo atrás. Lo ideal es adoptar animales que estén abandonados. No me importan las razas de los perros, no distingo eso porque son todos hermosos. No me quiero hacer la que da lecciones porque trato de manejarme con humildad. Vayamos a los refugios a ver la cantidad de animales que hay en adopción. Adopten, no compren porque el amor no se compra", aseguró, conmovida.

Además, la actriz habló de su vuelta al "Bailando por un sueño", certamen que ganó con el Bicho Gómez en el 2016. "Me da nervios volver porque voy a bailar sin el Bicho , y estaba acostumbrada a estar con él. De todas maneras tengo un equipo bárbaro, porque bailo con un Rafa, que es brasilero, y Valeria Archimó es mi coach. Estoy re contenta. Difícilmente pueda repetir el 'Bailando' que ganamos con el Bicho, porque fue muy divertido. Además, tuve una lesión: me corté un ligamento cruzado y me costó mucho recuperarme. Ojalá pueda mostrar un poco de la bailarina que fui, aunque ya estoy mayor. Y, por otra parte, quiero ponerle humor", aseguró.

La actriz destacó que también le interesa participar de ShowMatch porque el programa que conduce Marcelo Tinelli "tiene la fuerza de hacer visibles muchas problemáticas": "Si llevamos adelante la bandera de nuestros sueños, podemos mostrar cosas muy importantes que no se ven en la tele. Ganar fue muy fuerte y esta vuelta, de alguna manera, me repliega un poco. El objetivo es día a día y mi sueño es un refugio de animales que se llama El Montecito. Saben que yo tengo un problema con el éxito y quiero disfrutar sin presiones ".