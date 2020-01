La actriz contó por qué le cuesta transitar el éxito y recordó su paso por el "Bailando por un sueño"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2020 • 13:19

"Me gusta autogestionarme, hacer el libro, la escenografía, todo. Por eso ahora con Únicas, en el Teatro Broadway, me cuesta la mega producción. Me pongo límites para mantener un equilibrio mental, por eso me cuesta el éxito. Cuando estaba haciendo el 'Bailando por un sueño', un día estaba en el subte con mi hijo que empezaba primer grado, una señora se levantó para sacarnos una foto, y yo creí que le cedía el asiento al nene. Ahí dije: acá está el límite", contó Anita Martínez en Hay que ver, el programa que José María Listorti conduce en Canal 9.

La actriz reflexionó sobre su modo de vida. "Soy muy austera y cuando sobra, siento que ya está. Por eso amo a Keanu Reeves y sé que si me conociera, se enamoraría perdidamente de mí; es austero como yo y no se la cree", bromeó Anita.

Luego, agregó: "Soy una militante de no creerse el personaje, de tener una vida interna. Me gusta tener mi mundo para adentro. Me gusta volver a empezar siempre. Muchos me lo cuestionan, como si fuese una boicoteadora. Fracasé muchas veces y me siento la misma persona. Cuando volví al 'Bailando' me rompí una pierna y es porque no tenía que volver; ya habíamos ganado y conquistado todo", relató.

Listorti agregó que Anita es una mujer fuera de serie, y contó una anécdota. "Hicimos la película, Socios por accidente, y a días de empezar a filmar, ella no sabía cuánto iba a ganar porque no le decía un número al productor". Y Anita lo interrumpió: "Le decía: páguenme lo que se paga".