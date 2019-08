La actriz interpretará a un aguerrido personaje en la ficción del prime time de eltrece Crédito: Silvana Colombo

1 de agosto de 2019

Uno de los atractivos de Argentina, tierra de amor y venganza -la ficción de eltrece ambientada en la década del 30 que lidera el prime time- es que mantiene la trama en constante movimiento. Como consecuencia, la producción no sufre de mesetas narrativas, e introduce personajes nuevos para que el contenido sea más dinámico, como sucedió con la incorporación de Luciano Cáceres.

Según pudo saber LA NACION, la novela escrita por Leandro Calderone y Carolina Aguirre suma un nuevo nombre a su elenco: Maite Lanata. La actriz ganadora del Martín Fierro por su interpretación en 100 días para enamorarse -y a quien podemos ver actualmente en El marginal 3 por la TV Pública, y en la segunda temporada de El jardín de bronce por HBO- comenzará a filmar sus escenas la semana próxima.

Cómo será su personaje

Maite se pondrá en la piel de la hija no reconocida de Samuel Trauman (el dueño del burdel que interpreta Fernán Mirás), de quien buscará vengarse con "La Polaca" Raquel (La China Suárez) como una de sus aliadas.

La actriz aparecerá en el capítulo 113, por lo cual solo habrá que esperar tres semanas para verla en la ficción que presentará un salto temporal de dos años a la brevedad, como forma de dividirse en dos temporadas.

"No queremos quedarnos en la zona de confort en cuanto a lo que funciona, para no subestimar al público, para no estirar, para dar volantazos que resulten entretenidos, para barajar y dar de nuevo, como haremos ahora con el salto temporal, que será de 1938 a 1940. El pase de tiempo es como un final de temporada, como el concepto de maratonear, con puntos de giro con todo lo que eso implica para quienes miran la serie, sin olvidarnos del género que transitamos que es la novela", le contaba a este medio el productor de la ficción, Diego Carabelli.