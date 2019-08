Argentina, tierra de amor y venganza: Trauman secuestra a Bruno y a Francesca

El proxeneta extorsiona a Raquel para que retire las denuncias en su contra

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2019 • 02:06

Lidia (Minerva Casero) hace todo lo posible por sacar a su hermmana de su estado de confusión y melancolía. Lucía (Delfina Chaves) le revela que extraña mucho a su padre y, por eso, le recomienda que imagine tener una conversación con él.

Lucía le hace caso y le "cuenta" a José Pablo (Guillermo Arengo) que su esposo y su amante se acusan mutuamente de ser rufianes. La conclusión a la que arriva es que debe confiar en su intuición.

Malek (Franco Quercia) sigue afianzando su amistad con Alfonso (Sebastián Sinnott), aunque en realidad está enamorado de él. El muchacho le propone tener una cita a solas, pero en ese momento llega Alí (Ariel Pérez de María), preocupado por la integridad de su hijo. Más tarde, acorralado, va a entregarse a Torcuato, para salvarle la vida a su heredero. En realidad, vuelve a mentirle, diciendo que pagó una a una las cuotas de la deuda y que desconocía que Soldati había vendido esa deuda a Bruno (Albert Baró). Su patrón, entonces, accede a no matarlo, pero le comunica que va a tenerlo vigilado.

Daryna Butryk (Helga) debe hacerse cargo de un cliente que se pone pesado y comienza a desubicarse. Cuando también se propasa con Raquel (China Suárez), Aldo (Gonzalo Heredia) lo saca a las patadas. Más tarde, cuando están solas Helga y Dina (Luli Torn), vuelve el mismo hombre y deben lidiar con él a solas.

Aldo, en tanto, le lleva los medicamentos a Alicia (Mercedes Funes), y aunque intente huir de su casa, ella le reclama que se quede a su lado. Lo "salva" Córdoba (Diego Domínguez), que se lo lleva con él.

En el conventillo, mientras Gallo (Matías Mayer) le cuenta a Bruno que Francesca (Malena Sánchez) se efrentó sola a Trauman (Fernán Mirás), llega Lucía. Entonces, él aprovecha para explicarle que no conoce a Inma, la mujer que se está haciendo pasar por su exesposa. "No puedo más, me están volviendo loca. Me están haciendo sufrir los dos", le dice ella, que hasta ese momento no se atreve a aceptar que se casó con un delincuente y que por más que se haya portado bien con ella, haciéndose cargo del tratamiento de su padre, Torcuato (Benjamín Vicuña) es un asesino. Después de la conversación, ella le confiesa al joven español que cree en él.

Francesca llama al número que le pasó Trauman y habla con alguien que le da una dirección. A pesar de que Aldo y Raquel no quieren que confíe en el proxeneta, ella insiste en ir en busca de su sobrino.

Anna (Candela Vetrano), en tanto, sigue creyendo que lo que le ocultan es que Córdoba le fue infiel; por eso el muchacho se ve obligado a contarle la verdad: Trauman les dijo que su hijo está vivo. Al enterarse de que le estuvieron mintiendo, ella se pone mal y va a ver a su antiguo captor.

Trauman llama al Club Social y amenaza a la Polaca. A la cita con Francesca acude Alfreda (Vivian El Jaber) armada. Bruno llega en ese momento al lugar del ecuentro y la mujer los obliga a los dos a subir a su auto.

Al volver a la mansión Ferreyra, Lucía se encuentra con toda la familia, incluidos los Morel y los Lynch, posando para un fotógrafo, y a pesar de que en un principio se niega, termina posando junto a ellos para la portada del diario. Entonces, es Lidia quien se niega. "Parece que se olvidan que Gabriel (Federico Salles) es un asesino", afirma la menor de las hermanas. Lucía, entonces, aprovecha y huye de la escena.

Al llegar a la librería, Aldo le pregunta si sabe donde está Bruno, porque necesita saber si está con su hermana.

En la cárcel, Ingrid (Miriam Odorico) le cuenta a su esposo que además de a Francisca, capturaron a Bruno.

Allí, Samuel recibe luego a Ana y a Córdoba. Primero juega con ella, le dice que la extraña, la insulta y se niega a decirle dónde está su hijo. Lo que sí le revela es que tiene a Francesca y a Bruno secuestrados. Luego, le propone un trato: si la Polaca retira su denuncia, libera a los dos y devuelve al bebé.

A su vez, se comunica con Torcuato y le cuenta que tiene a su enemigo. "Si me sacan ellos, se los doy a ellos. Si me sacás de acá vos, te lo doy a vos", le propone.