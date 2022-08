Así fue el relanzamiento de Cocineros Argentinos: cambio de nombre, nuevas caras y algunas lágrimas para el clásico de la TV Pública

Este lunes, Cocineros Argentinos volvió totalmente renovado. Si bien mantiene su horario habitual (de lunes a viernes, de 13.30 a 16), esta nueva temporada sorprendió con algunos cambios: ahora, el ciclo de cocina se llama Cocineros y cocineras (fomentando un balance entre presencia femenina y masculina dentro del plantel), tiene una nueva escenografía (donde la integración a la hora de cocinar es un must) y nuevas caras detrás de las hornallas. Es que a su staff tradicional (integrado por Juan Bracelli, Juan Ferrara y el nutricionista Diego Sivori, entre otros), se reincorpora Ximena Sáez (la primera cocinera del programa que luego de un impasse volvió al ciclo), la prestigiosa Narda Lepes y Karina Gao, la chef que se hizo conocida por su cuenta de Instagram.

“¡Bienvenidos, que alegría que tenemos! Tenemos nervios, tenemos entusiasmo, tenemos alegría”, gritó Ximena Sáez mientras entraba con todo el equipo al renovado estudio de la TV Pública. “Estamos muy felices de estar acá. Estamos en la nueva temporada, relanzamiento de Cocineros y Cocineras. Bienvenidas chicas, estoy muy feliz de estar con ustedes”, agregó. Tras un efusivo abrazo, Lepes tomó la palabra: “ Yo todavía siento que estoy de visita. Vine tantas veces como invitada que todavía siento que estoy como de paso ”, dijo la reconocida chef muy feliz de ser parte del programa. “Esta es tu casa, Narda”, la interrumpió Sáez, mientras la flamante incorporada aclaraba: “Bueno, pero ahora hay que cocinar, hay que romper algo, algo nos va a empezar a pasar”.

“ Yo venía tranquila, pero ahora es como que estoy hiperventilando. Estoy muy emocionada porque significa muchísimo esto para mí; yo las veía siempre y para mí es como un sueño ”, confesó Gao, excocinera de Flor de equipo. “Para nosotros es un sueño tenerla a Kari, tenerte a vos en tu casa”, dijo Sáez mientras le hablaba directo a la audiencia. “Cocineros es un programa que tiene un corazón muy grande. Yo me fui un año y en ese tiempo que estuve afuera me di cuenta que es un programa atípico. La gente lo ama y eso no es muy común en los programas de televisión. Es un programa de cocina que tiene mucho corazón, y por eso estoy muy feliz y agradecida de estar acá, llegando a la casa de todos ustedes”, expresó emocionada por su vuelta.

Gao se mostró muy entusiasmada de sumarse al programa Julieta Christofilakis - Gentileza WE Prensa

Con una escenografía renovada, donde todas las islas están integradas y el mercado a la vista, Lepes advirtió: “Es un mix entre una escenografía espectacular y un gran taller de cocina. Nos juntamos bastante para ver cómo podíamos hacer que sea algo distinto y la idea era poder cocinar juntos, poder compartir los momentos de cocina, tener ese espacio compartido y de colaboración que pasa en las cocinas normalmente. Tener varias estaciones andando al mismo tiempo y que no sea solo una. Va a ser un poco distinto, pero estamos acá para cocinar, aprender, enseñar, compartir y comer rico siempre”.

Lepes, flamante incorporación Julieta Christofilakis - Gentileza WE Prensa

“Ese fue uno de los aportes de Narda que dijo: ‘Este tiene que ser un estudio en el que todos podamos transitar “, acotó Ximena, al tiempo que contó uno de los cambios más importantes: “No hay más back de cocina. Siempre había una cocina atrás, que no se veía, oculta y ahora está acá y es parte del vivo”, anunció mostrando a los seis chefs que se encargarán de ayudar en el paso a paso de cada receta. “Muchas veces cuando estás trabajando lo mejor pasa ahí, el pollo doradito más rico es el que está ahí para que después llegue acá y te dé tiempo para hacer la receta, entonces todo eso que se vea es bueno”, explicó Lepes sobre su idea.

Lo cierto es que esta nueva apuesta es sumamente innovadora y por eso, sus conductoras hicieron un recorrido, estación por estación, para hablar con sus chefs encargados. La primera isla en la que pararon fue la de Luciano y Juani, dos leyendas dentro del programa. Mientras que el primero confesó lo feliz que estaba de volver y sobre todo, con tan “linda cocina”, el segundo destacó la escenografía de trabajo: “ La verdad que estamos súper sorprendidos. Es un orgullo para la televisión argentina esta escenografía, poder transitarla, poder laburar acá ”, remarcó.

Juani Ferrara destacó la nueva escenografía del ciclo Julieta Christofilakis - Gentileza WE Prensa

Y enseguida le dedicó unas palabras a las nuevas conductoras: “Quiero decir algo respecto a ustedes también. A Ximena (que la conozco hace muchísimos años) y a Narda, que van a jerarquizar y potenciar lo que venimos sembrando hace 14 años. Estoy seguro de eso y de que vamos a pasarla muy bien”, expresó. “Y vamos a cocinar rico”, agregó su compañero de isla mientras destacaba que en ese programa siempre sucede “cocina de verdad”. “Eso es lo que vivimos hace mucho tiempo en Cocineros Argentinos, cocinar rico todos los días y meternos en la casa de cada argentino a lo largo y a lo ancho del país. Para mí es un regalo enorme eso”, dijo Lucho emocionado.

La segunda parada fue en la isla del horno de barro a cargo de Gladys, otro clásico dentro del ciclo. “Qué honor y qué orgullo que estén acá en este año que vamos a transitar. Las amo, las admiro”, reveló la misionera mientras le hacía reverencias a las flamantes incorporaciones. “Mi idea es poder compartir tanto el espacio como la receta, aprender uno del otro y cocinar juntos”, dijo Lepes en señal de agradecimiento al recibimiento de la encargada de hacer chipá.

La tercera estación estuvo ocupada por Marcelina (la especialista en vinos) y Diego (el nutricionista del ciclo). “Estoy honrada de poder seguir en el camino y muy honrada de que Cocineros considere al vino como parte de la gastronomía argentina. Orgullosa de representar a esta industria que tiene los viñedos más australes”, dijo la experta.

Por su parte, el encargado de brindar información nutricional sobre cada alimento expresó: “Tengo esa adrenalina que sentís cuando hay algo nuevo. Ya son 10 años para mí de brindar un espacio y servicio nutricional, de conocer un poquito más los alimentos y el cuerpo, la interacción entre la gastronomía y la nutrición, que muchas veces lo hablamos por separado y acá lo fusionamos siempre”.

Un regreso con muchas lágrimas y novedades

Tras agradecer a TV Pública y a la productora Kapow, que desde hace 14 años está detrás de este proyecto, Sáez contó un poco más de lo que se verá esta temporada en Cocineros y Cocineras. Además de los servicios nutricionales para fomentar la buena alimentación, este ciclo dará lugar a las diferentes colectividades que influencian la gastronomía nacional, y como eje fundamental se trabajará con productos de estación para bajar costos y comer más saludable.

También estarán sus viajes a cada rincón del país para mostrar, a través de referentes regionales, las recetas que hicieron famosa la gastronomía de su zona o aquellas preparaciones que aún quedan por descubrir. ”Algo que vamos a hacer este año es viajar. Vamos a viajar por todo el país, a conocer las cocinas y los platos de cada lugar. Y a los cocineros, no a los profesionales, sino a la gente que está en su casa y cocina de maravillas”, dijo antes de presentar la historia desde La Quiaca.

El regreso de Ximena Sáez Julieta Christofilakis - Gentileza WE Prensa

Y mientras se calzaba el delantal para dar comienzo al primer plato del día (arroz con pollo), la conductora fue sorprendida por un emotivo video que no sólo le dio la bienvenida, sino que hizo un repaso desde sus comienzos en el programa. “ Me emociona un montón. Siento que es volver a casa. Todas las personas que me crucé en el pasillo me dijeron: ‘bienvenida a casa’ y realmente lo siento así, así que le agradezco infinitamente a todos, al canal, a la productora ”, dijo entre lágrimas.

En cuanto a su decisión de volver (luego de un año de impasse en el que estuvo Sofía Pachano al mando), reveló: “Siento que es un programa auténtico, divertido y con contenido. Son las tres cosas que más me interesan mostrar, así que me encanta volver a estar acá. Siento que vamos a hacer algo espectacular este año”.