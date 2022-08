Pepe Cibrián se mostró cerca de Nahuel Lodi, no descartó una posible reconciliación y volvió a apuntar contra Georgina Barbarossa: “Hay cosas que no se perdonan”

Desde Córdoba, donde se encuentra por la presentación de Drácula, el musical, Pepito Cibrián Campoy escribió un nuevo capítulo de la novela en la que se convirtió su relación con Nahuel Lodi. Luego de algunos meses de noviazgo, un casamiento anunciado con bombos y platillos, la pelea con su hasta ahora mejor amiga Georgina Barbarossa y la traición de su pareja, el productor teatral no descartó una reconciliación con el joven. Lo hizo en diálogo con Intrusos en el Espectáculo, en pleno ensayo.

“Hacer teatro es mi cable a tierra”, fue lo primero que contó Cibrián, rodeado de los actores del musical que iban y venían repasando sus rutinas mientras él charlaba con la prensa. De inmediato, hizo referencia a la polémica que generó su casamiento y separación de Lodi. “ Uno lo que tiene que hacer es callarse y punto. No pasa nada. La gente sabe lo que tiene que saber, y contra eso no hay tutía ”, agregó.

Sobre el público, el productor contó que la gente es muy cálida con él y que en Córdoba recibió mucho apoyo. “Eso me llena de alegría”, reconoció, y reveló además que no pocos le pidieron que perdone a su hoy expareja. De inmediato, explicó que del resto -sin hacer mención explícita a nadie en particular- se van a ocupar sus abogados. “ Nunca tuve ningún problema de nada, pero ahora sí tengo que recurrir a mis abogados que son muy fuertes y muy buenos. Ellos dirán. Yo no me meto ”, aseguró sin dar más precisiones.

Cibrián se mostró muy entero y tranquilo luego del escándalo y las repercusiones que tuvo su separación de Lodi. “No me afecta sinceramente en nada. Hago lo que quiero y sé muy bien lo que hice”, sentenció. “ No tengo que responder a nadie sobre lo que hago con mi vida. La vida dirá, no es grave ”, completó sobre lo sucedido.

Cuando Layus le preguntó por la presencia de Nahuel en el ensayo, Cibrián explicó sin vueltas: “Vino de visita a hablar y a charlar. No implica nada. Es eso, una charla”, reconoció. “Es eso. No tengo que explicar a nadie por qué hago las cosas. Me importa un coño, como dicen los españoles. Esa es mi vida y en esa no me gusta que se metan” .

Cibrián Campoy y Lodi intercambiaron alianzas a fines de junio Gerardo Viercovich

Antes de despedirse, Layus le consultó si va a haber, como predijo Cecilia Milone, renovación de votos en Córdoba y si lo va a participar. “Desde ya que sí. Serás el primer invitado”, bromeó, sin descartar otra fiesta y la continuidad de su historia de amor con el joven. Distinta actitud mostró cuando Layus le mencionó a Georgina Barbarossa.

“No, no, no”, dijo con firmeza cuando el cronista quiso saber si invitaría a la actriz al hipotético nuevo festejo. “ No creo que nos reunamos porque lo que hizo fue muy feo y hay cosas que no se perdonan ”, aseveró. “Eso no se hace públicamente desde el amor. Desde el amor se habla por privado y no exponiéndome a una situación nada agradable, justamente porque ella es, o era mi gran amiga·, completó. “Por un punto de rating son capaces de cualquier cosa”, cerró.

La palabra de Milone

Si hay una actriz muy cercana a Cibrián, esa es Cecilia Milone. Consultada sobre el presente de su gran amigo, la protagonista de Drácula, el musical justificó las actitudes del productor. “Yo entiendo lo que se ve de afuera, pero yo conozco a un Pepe íntimo y sé que lo que necesita para estar vivo es novela”, expresó. Luego de contar que ella celebra a Pepe en todas sus versiones -”el que se casa, el que se separa”, graficó-, reconoció que no le gustó verlo llorar en televisión y que seguramente perdone a Nahuel Lodi y quizá también a Georgina. “ Pepe es muy perdonador porque él está muchas veces en falta. Sabe que tiene que perdonar a la gente porque después lo tienen que perdonar a él ”, fue su particular argumento.

Cecilia Milone es la protagonista histórica de Drácula LA NACION

Nito Artaza, colega de Cibrián y pareja de Milone, también dio su punto de vista sobre lo sucedido. “Se vio muy expuesto en esto”, explicó, y apuntó de lleno contra la actitud de Georgina Barbarossa que terminó con la relación. “Cuando un amigo te da un consejo lo tiene que hacer personalmente. Por ahí estas cosas no hay que hacerlas públicas”, sentenció.

Una historia de novela

La relación de Cibrián con Lodi llamó la atención desde un principio. Y con el correr de los acontecimientos se acercó más a una telenovela que a una simple historia de amor: desde peleas, infidelidades y grandes celebraciones, despechos, críticas y decepciones, la trama lo tuvo todo. Y si bien parecía haber llegado a su fin, el protagonista dejó hoy en claro que todavía no terminó.

A sus 74 años, Pepe Cibrián decidió apostar una vez más al amor: el 27 de junio intercambió alianzas con Nahuel Lodi, de 33 años, y celebró esa unión a lo grande con una fiesta para 200 invitados con baile, música, rica comida y amigos. Sin embargo, un mes después, salió a la luz un presunto engaño por parte del joven: trascendió un video en el que se lo ve a los besos con otro hombre. Tras el mal trago, Cibrián pidió a su esposo que se fuera de su casa. El artista anunció su separación y reveló que Lodi le habría sido infiel en la despedida de soltero.

Cibrián y Lodi, días antes de que la traición saliera a la luz Tadeo Jones

Antes del repentino y sorprendente final, en pleno festejo, Cibrián se peleó con su gran amiga del alma, Georgina Barbarossa. El primer indicio de la pelea fue la ausencia de la actriz y madrina del compromiso en la fiesta. Por lo bajo, los amigos comentaban que Pepito se había enojado con Georgina porque ella había contado en su programa algunas intimidades de la pareja que eran un secreto a voces, pero no eran públicas. Por ejemplo, la actriz dijo que Lodi era actor porno, y sutilmente, le aconsejó a Pepito que no se casara; hasta dijo que estaba preocupada por la posibilidad de que el joven novio sea un vividor y desplumara a su amigo. Desde ese día, Georgina y Cibrián no hablaron más. Mientras él se mostró inflexible y no piensa en perdonar a su histórica compañera, ella dio por terminado el tema.