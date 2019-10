Cómo fue el primer capítulo de Atrapa a un ladrón, lo nuevo de Pablo Echarri

View this post on Instagram

Juan está entre la espada y la pared: ¡Deberá volver a Buenos Aires para ayudar a su tío! Pero para eso... ¿Le contará a su esposa que él era un ladrón de obras de arte? ¡Mirá cómo se resuelve esta encrucijada! #AtrapaAUnLadron